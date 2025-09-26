Language
    Bigg Boss 19: आखिरकार! चार हफ्तों बाद निकली Gaurav Khanna की आवाज, फरहाना के कैप्टन बनने के बाद निकाली भड़ास

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:13 PM (IST)

    Bigg Boss 19 बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसे दर्शक लंबे वक्त से देखना चाहते थे। कई लोगों को शिकायत थी कि गौरव खन्ना खेल में खुल नहीं रहे हैं। लेकिन लगता है अब सबकी शिकायत दूर होने वाली है क्योंकि हाल के एपिसोड में गौरव ने अपना वो रूप दिखाया जो पिछले चार हफ्तों से नहीं दिखा है।

    बिग बॉस 19 में नई कैप्टन बनीं फरहाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 हर दिन सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। अब लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसका बिग बॉस लवर्स को लंबे वक्त से इंतजार था। इस एपिसोड में फरहाना भट्ट को घर का नया कैप्टन बनाया गया और उनके सामने कॉप्टिशन में गौरव खन्ना खड़े थे। फरहाना के कैप्टन बनने के बाद गौरव खन्ना भड़क गए घरवालों को खूब खरी-खोटी सुनाई।

    क्या हुआ लेटेस्ट एपिसोड में

    दरअसल कैप्टेंसी टास्क में गौरव खन्ना की दावेदारी पक्की हुई और फरहाना पहले से कैप्टेंसी की रेस की दावेदार थी क्योंकि नेहल ने सीक्रेट रूम से उन्हें ये पावर दी थी। अब आखिर में गौरव और फरहाना में से किसी को कैप्टन चुनने के लिए घरवालों से वोट करने को कहा गया जिसके बाद घरवालों ने फरहाना को ज्यादा वोट देकर उन्हें घर का नया कैप्टन बना दिया। इसके बाद गौरव काफी गुस्से में आ गए और उन्होंने घर वालों की उस शिकायत पर निशाना साधा जिसमें ज्यादातर लोगों का मानना था कि वे फ्रंटफूट पर आकर नहीं खेल रहे।

    घरवालों पर फूटा गौरव का फूटा गुस्सा

    गौरव ने गुस्से में कहा, 'अब किसी को हक नहीं है कि वे मुझे कहे कि मैं फ्रंटफुट पर नहीं खेलता। क्योंकि मैं यहां तक कैंप्टेंसी टास्क जीतकर आया हूं और मुझे वोट भी नहीं दिए गए तो आगे मुझे ये बात ना बोली जाए कि मैं आगे आकर नहीं खेल रहा'। गौरव का यह रूप पिछले चार हफ्तों नहीं देखा गया।

    फरहाना बनीं घर की नई कैप्टन

    अभिषेक बजाज के बाद फरहाना भट्ट घर की नई कैप्टन हैं और अब गौरव खन्ना भी खुल गए हैं तो दर्शक उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला वीकेंड का वार और हफ्ता धमाकेदार होगा। बिग बॉस 19 जियो हॉटस्टार पर रात 9 बजे स्ट्रीम होता है और टीवी पर 10.30 बजे प्रसारित होता है।

