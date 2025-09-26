'भाई से पूछ लो...' Bigg Boss 19 से आया अशनीर ग्रोवर को ऑफर, Salman Khan पर कसा तंज

शार्क टैंक फेम अशनीर ग्रोवर ने दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) से वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो को ज्वाइन करने का ऑफर आया है। अशनर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें उन्हें बिग बॉस से ऑफिशियल मेल आया है। उन्होंने सलमान खान के साथ अपने रिश्ते पर भी तंज कसा।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अशनीर ग्रोवर इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं। शार्क टैंक फेम अशनीर इस शो के होस्ट हैं। अब उन्होंने हाल ही में एक नया खुलासा किया है जो वाकई बहुत चौंकाने वाला है। अशनीर ने दावा किया है कि उन्हें बिग बॉस 19 से ऑफर आया है।

किसने भेजा बिजनेसमैन को मेल? बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर ने अपनी इंस्टा स्टोरी में एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन्हें बिग बॉस से ऑफिशियल मेल आया है कि वो शो को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर ज्वाइन करें। अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है लेकिन मेल के हिसाब से उन्हें ये बिग बॉस 19 के सीनियर कास्टिंग कॉर्डिनेटर ने भेजा है।

क्या है सलमान खान और अशनीर का विवाद? अशनीर ग्रोवर और अभिनेता के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब अशनीर ने एक पुराने इंटरव्यू में दावा किया कि उन्हें एक ब्रांड शूट के दौरान सलमान के साथ तस्वीर खिंचवाने का मौका नहीं दिया गया।