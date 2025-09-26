Bigg Boss: धत तेरी की... दो गानों के चक्कर में मुसीबत में पड़े सलमान के शो के मेकर्स, 2 करोड़ का मुकदमा दर्ज
Bigg Boss 19 वैसे तो बिग बॉस 19 शुरू होने के बाद से ही सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन अब शो कॉन्ट्रोवर्सी की वजह से खबरों में हैं दरअसल शो मेकर्स एक गलती की वजह से मुसीबत में पड़ गए हैं। शो रनर एंडेमोल शाइन इंडिया और बनिजय पर 2 करोड़ रुपये का मुकदमा दर्ज हो गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी टीवी शो बिग बॉस 19 सुर्खियों में छाया हुआ है। शो के कंटेस्टेंट्स आए दिन हेडलाइन में छाए रहते हैं वहीं वीकेंड का वार में सलमान खान लाइमलाइट लूट कर ले जाते हैं। इन सबके बीच मेकर्स अब बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं उन पर एक गलती के कारण 2 करोड़ रुपये का मुकदमा दर्ज किया गया है।
इस वजह से शो पड़ा मुसीबत में
भारत की सबसे पुरानी कॉपीराइट लाइसेंसिंग संस्था फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल) ने कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल करने पर टेलिविजन रियलिटी शो बिग बॉस 19 के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। संस्था ने इसके लिए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने और लाइसेंस शुल्क की मांग की है। शो रनर एंडेमोल शाइन इंडिया और बनिजय पर शो के 11वें एपिसोड में अग्निपथ के चिकनी चमेली और गोरी तेरी प्यार में के धत तेरी की मैं गाने का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है।
19 सितंबर की तारीख वाला यह नोटिस वकील हितेन अजय वासन द्वारा दिया गया और इसमें प्रोडक्शन हाउस के निदेशकों - थॉमस गौसेट, निकोलस चजारैन और दीपक धर को जिम्मेदार बताया गया है। दोनों गानों का लाइसेंस सोनी म्यूजिक इंडिया को दिया गया है और इनके सार्वजनिक अधिकार पीपीएल के पास है।
इस बार कम है शो का बजट
मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक परमिशन के बिना इनका उपयोग जानबूझकर उल्लंघन माना जाएगा। जुर्माना लगाने और लाइसेंस शुल्क की मांग के अलावा पीपीएल ने बिग बॉस 19 के मेकर्स को एक नोटिस भी जारी किया है, जिसमें बिना अनुमति के उनके गानों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस सीजन के लिए सलमान की कथित फीस लगभग 120-150 करोड़ रुपये के बीच है।
एक्टर को हर वीकेंड 8 से 10 करोड़ रुपये मिलेंगे और वह कुल 15 हफ्तों तक शो होस्ट करेंगे। बिग बॉस 19 पहले ओटीटी पर और फिर टीवी पर प्रसारित होता है। वहीं खबरें हैं कि पिछले सीजन की तुलना में इस सीजन का बजट ज्यादा नहीं है। बिग बॉस 19 का प्रीमियर 24 अगस्त से जियो हॉटस्टार पर हुआ। इस साल नए एपिसोड पहले ओटीटी पर और डेढ़ घंटे बाद कलर्स टीवी पर प्रसारित किए जा रहे हैं। दावेदारों में तान्या मित्तल, अमाल मलिक, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना अब तक सुर्खियों में बने हुए हैं।
