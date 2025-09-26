Bigg Boss 19 Elimination: सलमान खान की नहीं मानी सलाह, अब 5वें हफ्ते में कम Votes पाकर ये कंटेस्टेंट होगा आउट?

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 10:52 AM (IST)

    Bigg Boss 19 सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस 19 अपने पांचवें हफ्ते में आ गया है और घर में लगातार धमाके हो रहे हैं। इस हफ्ते टीम गौरव पूरी की पूरी नॉमिनेट है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप से नीलम पर खतरा मंडरा रहा है। 5वें वीक में नीलम नहीं बल्कि वोट्स के आधार पर इस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा जाने के चांस है।

    बिग बॉस 19 से इस हफ्ते बाहर होगा ये कंटेस्टेंट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 अपने पांचवें हफ्ते में हैं और शो में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। आवेज दरबार से लेकर प्रणित मोरे, नीलम गिरी, अश्नूर कौर पांचवें हफ्ते में जाकर सलमान खान के विवादित शो में नजर आए हैं। 

    राजनीति के इस सीजन के पहले ही हफ्ते में ये घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ जहां अश्नूर-अभिषेक, मृदुल, गौरव, आवेज और प्रणित का ग्रुप है, वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल, जीशान कादरी, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम, अमाल मलिक और नेहल का ग्रुप है। इस हफ्ते के नॉमिनेशन में टीम A यानी कि गौरव खन्ना का पूरा ग्रुप नॉमिनेट है और उस ग्रुप से सिर्फ नीलम खतरे में हैं। इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर घर से बेघर करने का निर्णय लिया है, वह नाम आपको हैरान करने वाला है। 

    5वें हफ्ते में आउट हो जाएगा ये कंटेस्टेंट? 

    इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, उसमें सभी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि, पॉपुलैरिटी के हिसाब से नीलम और प्रणित सबसे कम जाने-मानें हैं। हालांकि, इन दोनों ने ही दर्शकों को अपने गेम से इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही बॉटम में नहीं हैं। 

    बिग बॉस 19 के पांचवें हफ्ते में जिस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा बाहर जाने के चांस हैं, वह हैं 30 मिलियन फॉलोअर्स वाले आवेज दरबार। आपको ये नाम सुनकर झटका जरूर लगा होगा, लेकिन इस वीक उन्हें ही सबसे कम वोट्स मिले हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर 5वें हफ्ते की नॉमिनेशन की एक वोटिंग लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें मृदुल को 25, 935, प्रणित मोरे को 25, 933, गौरव खन्ना को 21,107, नीलम गिरी को 20580, अश्नूर कौर को 14172 और आवेज को सिर्फ 9 हजार वोट्स आए हैं। 

    कैसे करें अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट को वोट्स?

    अगर आप अभी अपने फेवरेट आवेज दरबार को एविक्शन से बचाना चाहते हैं, तो उन्हें वोट्स कर सकते हैं, क्योंकि वोटिंग लाइंस बस शुक्रवार तक ही खुली रहती हैं। फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट करने के लिए आपको जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) एप पर जाना होगा और वहां पर नाम के आगे टिक करके वोट डालना होगा। 

    आवेज दरबार के पांच हफ्तों की जर्नी की बात करें तो शुरुआती तीन हफ्ते में तो वह आउट ऑफ गेम थे। सलमान खान ने उन्हें समझाया भी, लेकिन अब भी वह पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुए हैं। 

