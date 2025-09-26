Bigg Boss 19 Elimination: सलमान खान की नहीं मानी सलाह, अब 5वें हफ्ते में कम Votes पाकर ये कंटेस्टेंट होगा आउट?

Bigg Boss 19 सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस 19 अपने पांचवें हफ्ते में आ गया है और घर में लगातार धमाके हो रहे हैं। इस हफ्ते टीम गौरव पूरी की पूरी नॉमिनेट है। इसके अलावा दूसरे ग्रुप से नीलम पर खतरा मंडरा रहा है। 5वें वीक में नीलम नहीं बल्कि वोट्स के आधार पर इस कंटेस्टेंट के सबसे ज्यादा जाने के चांस है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 अपने पांचवें हफ्ते में हैं और शो में लगातार ट्विस्ट एंड टर्न आ रहे हैं। आवेज दरबार से लेकर प्रणित मोरे, नीलम गिरी, अश्नूर कौर पांचवें हफ्ते में जाकर सलमान खान के विवादित शो में नजर आए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राजनीति के इस सीजन के पहले ही हफ्ते में ये घर 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक तरफ जहां अश्नूर-अभिषेक, मृदुल, गौरव, आवेज और प्रणित का ग्रुप है, वहीं दूसरी तरफ तान्या मित्तल, जीशान कादरी, बसीर अली, फरहाना भट्ट, नीलम, अमाल मलिक और नेहल का ग्रुप है। इस हफ्ते के नॉमिनेशन में टीम A यानी कि गौरव खन्ना का पूरा ग्रुप नॉमिनेट है और उस ग्रुप से सिर्फ नीलम खतरे में हैं। इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को दर्शकों ने सबसे ज्यादा वोट्स देकर घर से बेघर करने का निर्णय लिया है, वह नाम आपको हैरान करने वाला है।

5वें हफ्ते में आउट हो जाएगा ये कंटेस्टेंट? इस वक्त जितने भी कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, उसमें सभी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है। हालांकि, पॉपुलैरिटी के हिसाब से नीलम और प्रणित सबसे कम जाने-मानें हैं। हालांकि, इन दोनों ने ही दर्शकों को अपने गेम से इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि ये दोनों ही बॉटम में नहीं हैं।