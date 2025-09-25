Language
    Bigg Boss 19 New Captain: अब शुरू होगा घर में असली तांडव, अभिषेक के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ आई सत्ता

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 02:40 PM (IST)

    बिग बॉस 19 को टीवी पर ऑनएयर होते हुए एक महीना पूरा हो चुका है। अब तक इस घर में कुनिका सदानंद बसीर अली अमाल मलिक और अभिषेक बजाज को घर का कैप्टन बनने का मौका मिला था। हालांकि पांचवें हफ्ते में जो कंटेस्टेंट कैप्टन बना है वह इन चारों से ही खतरनाक है।

    बिग बॉस 19 में पांचवें हफ्ते में ये कंटेस्टेंट बना कैप्टन/ फोटो- Instagram

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 अपने पांचवें हफ्ते में कदम रख चुका है और नए हफ्ते के साथ ही अभिषेक बजाज के साथ घर को नया कैप्टन भी मिल चुका है। अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी जहां सवालों में घिरी रही, तो वहीं अमाल मलिक ने डांट-डंपटकर घरवालों से काम निकलवा ही लिया। 

    हालांकि, कुनिका-अमाल, बसीर और अभिषेक के बाद अब जिस कंटेस्टेंट के हाथ में कैप्टेंसी आई है, वह लड़ाई-झगड़ों में इन सबसे ऊपर है। जब वह बोलती है, तो उसके सामने अच्छों-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लगातार तीन मेल कंटेस्टेंट के बाद राजनीति के इस सीजन में इस बार बिग बॉस के घर की सत्ता एक फीमेल कंटेस्टेंट के हाथ आई है। 

    ये कंटेस्टेंट बनी बिग बॉस के घर की नई कैप्टन

    पांचवें हफ्ते में बिग बॉस 19 का नया कैप्टन कौन बना है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस बार कैप्टेंसी टास्क कैसे खेला गया। बिग बॉस ने अपने एक्टिविटी एरिया को एक मूवी थिएटर में बदल दिया, जहां उन्होंने सभी घरवालों को बुलाया और उन्हें उनके पीठ पीछे बात करने वालों की आवाज पहचानने के लिए कहा। 

    फरहाना और अश्नूर कौर तो पहले से ही कैप्टेंसी टास्क की कंटेनडर थीं, लेकिन आवाज पहचानने वाले इस टास्क को जीतकर गौरव भी कैप्टेंसी बनने की रेस में शामिल हो गए। उसके बाद बिग बॉस ने  एक म्यूजिकल चेयर किया, जिसमें फरहाना गौरव को हराकर टास्क जीत गईं और अभिषेक बजाज के बाद इस घर की नई कैप्टन बन गईं। 

    बिग बॉस 19 की तेज तर्राट कंटेस्टेंट हैं फराहना भट्ट

    फरहाना भट्ट जब घर में आई थीं, तो पहले ही हफ्ते में बसीर अली से लेकर कुनिका और काफी कंटेस्टेंट्स  ने मिलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि, बिग बॉस ने उन्हें नेहल की तरह ही सीक्रेट रूम में भेज दिया और एक बार और गेम दिखाने का मौका दिया। जब वह घर में दूसरी बार लौटीं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। 

    उन्होंने आते ही बसीर अली की नाक में दम कर दिया था, तो वहीं सब पर ऑर्डर चलाने वाली कुनिका सदानंद भी फराहना के आगे कुछ नहीं बोल पाई थीं। अब जब पांचवें हफ्ते में कैप्टेंसी उनके हाथ में आई हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि वह इस हफ्ते किस-किस कंटेस्टेंट की बैंड बजाएंगी। 

