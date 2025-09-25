Bigg Boss 19 New Captain: अब शुरू होगा घर में असली तांडव, अभिषेक के बाद इस कंटेस्टेंट के हाथ आई सत्ता

बिग बॉस 19 को टीवी पर ऑनएयर होते हुए एक महीना पूरा हो चुका है। अब तक इस घर में कुनिका सदानंद बसीर अली अमाल मलिक और अभिषेक बजाज को घर का कैप्टन बनने का मौका मिला था। हालांकि पांचवें हफ्ते में जो कंटेस्टेंट कैप्टन बना है वह इन चारों से ही खतरनाक है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 अपने पांचवें हफ्ते में कदम रख चुका है और नए हफ्ते के साथ ही अभिषेक बजाज के साथ घर को नया कैप्टन भी मिल चुका है। अभिषेक बजाज की कैप्टेंसी जहां सवालों में घिरी रही, तो वहीं अमाल मलिक ने डांट-डंपटकर घरवालों से काम निकलवा ही लिया।

हालांकि, कुनिका-अमाल, बसीर और अभिषेक के बाद अब जिस कंटेस्टेंट के हाथ में कैप्टेंसी आई है, वह लड़ाई-झगड़ों में इन सबसे ऊपर है। जब वह बोलती है, तो उसके सामने अच्छों-अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। लगातार तीन मेल कंटेस्टेंट के बाद राजनीति के इस सीजन में इस बार बिग बॉस के घर की सत्ता एक फीमेल कंटेस्टेंट के हाथ आई है।

ये कंटेस्टेंट बनी बिग बॉस के घर की नई कैप्टन पांचवें हफ्ते में बिग बॉस 19 का नया कैप्टन कौन बना है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि इस बार कैप्टेंसी टास्क कैसे खेला गया। बिग बॉस ने अपने एक्टिविटी एरिया को एक मूवी थिएटर में बदल दिया, जहां उन्होंने सभी घरवालों को बुलाया और उन्हें उनके पीठ पीछे बात करने वालों की आवाज पहचानने के लिए कहा।

बिग बॉस 19 की तेज तर्राट कंटेस्टेंट हैं फराहना भट्ट फरहाना भट्ट जब घर में आई थीं, तो पहले ही हफ्ते में बसीर अली से लेकर कुनिका और काफी कंटेस्टेंट्स ने मिलकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था। हालांकि, बिग बॉस ने उन्हें नेहल की तरह ही सीक्रेट रूम में भेज दिया और एक बार और गेम दिखाने का मौका दिया। जब वह घर में दूसरी बार लौटीं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला।