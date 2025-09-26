bigg boss 19: बिग बॉस के घर में मचा बवाल, अमाल से लड़ाई के बाद फूट-फूटकर रोईं तान्या और नेहल

Bigg Boss 19 बिग बॉस के घर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है क्योंकि सीक्रेट रूप से नेहल की वापसी हो गई है और आते ही अमाल और नेहल के बीच जमकर बहस हुई। जिसके बाद नेहल फूट-फूटकर रोईं वहीं दूसरी तरफ तान्या और अमाल के बीच भी तीखी नोंकझोंक हुई जो कि अब तक अच्छे दोस्त थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में आवेज दरबार एक क्लिप देखकर रो पड़े जिसमें बसीर अली, जीशान कादरी और अमाल मलिक उनके बारे में बात कर रहे थे। बसीर ने आवेज पर अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाया और आवेज उनके 'झूठे आरोपों' की निंदा करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े। बाद में बसीर ने माफी मांगी और कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी हुई थी।

