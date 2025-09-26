Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    bigg boss 19: बिग बॉस के घर में मचा बवाल, अमाल से लड़ाई के बाद फूट-फूटकर रोईं तान्या और नेहल

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:49 PM (IST)

    Bigg Boss 19 बिग बॉस के घर में इस वक्त बवाल मचा हुआ है क्योंकि सीक्रेट रूप से नेहल की वापसी हो गई है और आते ही अमाल और नेहल के बीच जमकर बहस हुई। जिसके बाद नेहल फूट-फूटकर रोईं वहीं दूसरी तरफ तान्या और अमाल के बीच भी तीखी नोंकझोंक हुई जो कि अब तक अच्छे दोस्त थे।

    prefferd source google
    Hero Image
    तान्या मित्तल और अमाल मलिक के बीच हुई बहस

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में आवेज दरबार एक क्लिप देखकर रो पड़े जिसमें बसीर अली, जीशान कादरी और अमाल मलिक उनके बारे में बात कर रहे थे। बसीर ने आवेज पर अपनी गर्लफ्रेंड नगमा मिराजकर को धोखा देने का आरोप लगाया और आवेज उनके 'झूठे आरोपों' की निंदा करते हुए फूट-फूट कर रो पड़े। बाद में बसीर ने माफी मांगी और कहा कि किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से गलतफहमी हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नेहल चुडासमा, जो सीक्रेट रूम से यह बातचीत देख रही थीं, बाद में बिग बॉस के घर में आईं और आवेज के लिए अपना सपोर्ट दिखाया। अब, बिग बॉस के नए प्रोमो में अमाल, नेहल से नाराज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नेहल ने आवेज का सपोर्ट किया।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: कुनिका सदानंद की हालत देख टूटा काम्या पंजाबी का दिल, साधा इन कंटेस्टेंट पर सीधा निशाना?

    फूट-फूटकर रोईं नेहल

    प्रोमो में नेहल अपने दोस्तों फरहाना भट्ट, अमाल मलिक और जीशान कादरी के साथ लॉन एरिया में बैठी नजर आ रही हैं। बातचीत के दौरान, वह उन्हें बताती है कि आवेज को रोते हुए देखकर उसे बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा, इस पर अमाल ने उससे कहा, 'अगर आवेज की सहानुभूति तुम्हारे लिए हम सबसे ज्यादा जरूरी है तो आवेज तुम्हारा दोस्त है। इसके बाद नेहल ने जवाब दिया, 'अगर आपका इगो हर्ट हो रहा है तो ये आपकी प्रॉब्लम है'। उसके जवाब से चिढ़कर अमाल चला जाता है। इसके बाद नेहल फूट-फूटकर रोईं।

    View this post on Instagram

    A post shared by ColorsTV (@colorstv)

    तान्या से हुई अमाल की बहस

    दूसरी और देखा जाता है कि अमाल और तान्या मित्तल अच्छे दोस्त हैं लेकिन लेटेस्ट प्रोमो में दोनों की लड़ाई हो जाती है जिसके बाद तान्या रोने लगती है। जिसके बाद अमाल आते हैं और उन्हें समझाते भी हैं। 

    View this post on Instagram

    A post shared by ColorsTV (@colorstv)

     

    पिछले हफ्ते अभिषेक बजाज घर के कैप्टन थे और इस वीक के लिए फरहाना भट्ट घर की कैप्टन बन गई है। कैंप्टेंसी टास्क में गौरव खन्ना को हराकर फरहाना को घर की नई कैप्टन चुना गया है। बिग बॉस 19 रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होता है और इसके बाद टेलीविजन पर 10.30 बजे प्रसारित होता है।

    यह भी पढ़ें- 'भाई से पूछ लो...' Bigg Boss 19 से आया अशनीर ग्रोवर को ऑफर, Salman Khan पर कसा तंज