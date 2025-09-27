Bigg Boss 19: आपका कैरेक्टर दोगला... वीकेंड का वार में Amaal Malik पर भड़कीं गौहर खान, आवेज को दिया अल्टीमेटम

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के अपकमिंग वीकेंड का वार में सलमान खान के हत्थे कई कंटेस्टेंट आने वाले हैं। शो में आवेज को समझाने के लिए गौहर खान भी आ रही हैं जो अमाल मलिक की क्लास लगाएंगी। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के वीकेंड का वार में फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। बीते हफ्ते सलमान खान के निशाने पर गौरव खन्ना (Gauavav Khanna) आए थे और अब कई लोगों की क्लास लगने वाली है। वीकेंड का वार में गौहर खान (Gauahar Khan) भी आ रही हैं जिन्होंने अमाल मलिक की क्लास लगाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गौहर खान के देवर आवेज दरबार (Awez Darbar) बिग बॉस 19 के घर में कैद हैं जिनके लिए बीता हफ्ता काफी मुश्किल रहा। शो में उनकी कई कंटेस्टेंट्स से लड़ाई हुई और ऊपर से उन्हें बसीर-अमाल के उनके कैरेक्टर को लेकर बोला गया बयान भी दिखाया गया जिससे वह रो पड़े थे। हालांकि, उन्होंने इमोशनल होने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया।

सलमान ने आवेज को दी एडवाइस अब वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आया जिसमें सलमान खान ने उनसे कहा कि वह तब तक उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वह खुद की मदद नहीं करते हैं। यही नहीं, आवेज को समझाने के लिए उनकी भाभी गौहर खान आईं और उन्होंने अमाल की भी क्लास लगाई जिन्होंने आवेज के बारे में काफी कुछ कहा।