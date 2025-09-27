Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: आपका कैरेक्टर दोगला... वीकेंड का वार में Amaal Malik पर भड़कीं गौहर खान, आवेज को दिया अल्टीमेटम

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 12:16 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के अपकमिंग वीकेंड का वार में सलमान खान के हत्थे कई कंटेस्टेंट आने वाले हैं। शो में आवेज को समझाने के लिए गौहर खान भी आ रही हैं जो अमाल मलिक की क्लास लगाएंगी। जानिए इस बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिग बॉस में आकर गौहर खान ने अमाल मलिक की लगाई क्लास। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 के वीकेंड का वार में फिर से बड़ा धमाका होने वाला है। बीते हफ्ते सलमान खान के निशाने पर गौरव खन्ना (Gauavav Khanna) आए थे और अब कई लोगों की क्लास लगने वाली है। वीकेंड का वार में गौहर खान (Gauahar Khan) भी आ रही हैं जिन्होंने अमाल मलिक की क्लास लगाई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गौहर खान के देवर आवेज दरबार (Awez Darbar) बिग बॉस 19 के घर में कैद हैं जिनके लिए बीता हफ्ता काफी मुश्किल रहा। शो में उनकी कई कंटेस्टेंट्स से लड़ाई हुई और ऊपर से उन्हें बसीर-अमाल के उनके कैरेक्टर को लेकर बोला गया बयान भी दिखाया गया जिससे वह रो पड़े थे। हालांकि, उन्होंने इमोशनल होने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया।

    सलमान ने आवेज को दी एडवाइस

    अब वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आया जिसमें सलमान खान ने उनसे कहा कि वह तब तक उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, जब तक कि वह खुद की मदद नहीं करते हैं। यही नहीं, आवेज को समझाने के लिए उनकी भाभी गौहर खान आईं और उन्होंने अमाल की भी क्लास लगाई जिन्होंने आवेज के बारे में काफी कुछ कहा।

    अमाल को गौहर ने बताया दोगला

    गौहर ने पहले आवेज को कहा, "आपको यहां पर क्या हो रहा है आवेज? अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। आप बिल्कुल चुप हो उन मुद्दों पर जहां आपको वाकई बोलना चाहिए। अगर आप खो जाएंगे तो आपका इस शो में कोई चांस नहीं है।" अमाल पर भड़कीं गौहर ने कहा, "अमाल आपका कैरेक्टर बहुत ज्यादा दोगला आ रहा है और आप किसी के नहीं हैं।"

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Elimination: अरे बाबा! लाख फैन-फॉलोइंग के बावजूद नहीं बच पाया ये कंटेस्टेंट, शो से हुआ बाहर

    नेहल को सलमान ने मारा ताना?

    यही नहीं, बिग बॉस के घर में सलमान खान ने नेहल चुडासमा को भी ताना मारा। दरअसल, जब सलमान ने बोला कि उन्हें तीन लोगों का नकाब उतारना है तो उन्होंने बारी-बारी से तान्या, जीशान और बसीर के मुंह पर पानी फेरा और उनके डबल फेस के बारे में बताया। उस वक्त सलमान खान ने नेहल से कहा, "इतना जो टाइम आपने अपने ऊपर बर्बाद किया है, अगर आप अपने ऊपर लगा देतीं तो कहां से कहां पहुंच जातीं।"

    दरअसल, वह शो में जब से वापस आई हैं, अभिषेक के ग्रुप का हिस्सा बन गई हैं और उन्हीं की तारीफों के पुल बांध रही हैं। वह दोनों ग्रुप के साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: आखिरकार! चार हफ्तों बाद निकली Gaurav Khanna की आवाज, फरहाना के कैप्टन बनने के बाद निकाली भड़ास