Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी को बच्चों की तरह रोता देख सलमान खान पर ही भड़की ऑडियंस, कहा-तुम इंसान को शैतान...

Bigg Boss 19: मृदुल तिवारी को बच्चों की तरह रोता देख सलमान खान पर ही भड़की ऑडियंस, कहा-तुम इंसान को शैतान...
Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar इस बार वीकेंड का वार में कई घरवालों की जमकर क्लास लगेगी। हाल ही में लगातार तीन हफ्तों से भाईजान की डांट ने मृदुल तिवारी को अंदर से तोड़ दिया और वह रो पड़े। ये देखकर फैंस भी अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाए और उन्होंने भाईजान की ही क्लास लगा दी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठे हफ्ते के वीकेंड का वार घरवालों के लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। शुक्रवार के एपिसोड में जिस तरह से अमाल मलिक और अभिषेक बजाज ने एक-दूसरे संग सिर भिड़ाया और साथ ही अश्नूर ने जिस तरह टास्क न करने की धमकी दी, उन हर मुद्दों पर इस हफ्ते घर में बात होगी।
हाल ही में वीकेंड के वार में जो कंटेस्टेंट सलमान खान के निशाने पर सबसे पहले आया, वह मृदुल तिवारी हैं। मृदुल तिवारी को सलमान खान ने इतना सुनाया, जिससे उनका सब्र का बांध टूट गया और वह फफक-फफक कर रोने लगे। मृदुल को इस तरह रोता देख लोगों ने सलमान खान को 2 लोगों के खिलाफ बायस्ड बताया और साथ ही उन्हें सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई।
सलमान खान ने मृदुल को इस कारण लगाई डांट
दरअसल, मृदुल तिवारी जब मंच पर आए थे, तो उन्होंने शहबाज और सलमान के सामने काफी बातें की थी, लेकिन अब शो को ऑनएयर हुए छह हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन यूट्यूबर का गेम अभी तक ऑडियंस को नहीं दिखा। इसी को लेकर सलमान खान ने मृदुल को छठे वीकेंड के वार में खूब खरी-खोटी सुनाई और कहा 'मृदुल आपको ये गेम समझ आ रहा है। ऐसा आपके सामने कुछ नहीं हुआ, जिसमें आपकी कोई राय ही नहीं है'।
सलमान खान ने आगे कहा, "मैं आज आपको बेडरूम में भेजने वाला था, क्योंकि आप अभी तक दिख नहीं रहे हो, वीकेंड के वार में भी आप क्यों दिखों"। उनकी ये बात सुनकर मृदुल अपने आंसू नहीं रोक सके और उन्होंने रोते-रोते भाईजान को कहा, "भाई मैं आज तक नहीं लड़ा किसी से"। सलमान खान ने कहा, "किसने कहा आपको लड़ने से ही दिखते है"।
Weekend Ka Vaar par @BeingSalmanKhan ne @THEMRIDUL7 ko di reality check, kya badlegi ab unke game ki strategy? 🙄
Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par.
Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/KKJPXHo3V7— JioHotstar Reality (@HotstarReality) October 3, 2025
सलमान खान की बातों को सुन आगबबूला हुए दर्शक
सलमान खान की इस बात को सुनकर ऑडियंस अपना गुस्सा नहीं रोक सकी। एक यूजर ने लिखा, "ये शो सिर्फ अमाल और शहबाज के लिए है, क्योंकि मेकर्स पूरी लाइमलाइट उन्हीं को ही दे रहे हैं, जबकि मृदुल और गौरव बहुत अच्छा कर रहे हैं"। दूसरे यूजर ने लिखा, "मृदुल इस गेम के लिए बहुत सीधा आदमी है, मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है"।
एक और अन्य यूजर ने लिखा, "बायस्ड शो और बायस्ड सलमान, इन्हें नेपो किड से अमाल और शहबाज से पैसा मिलता है, इसलिए सिर्फ उन्हें प्रमोट करते हैं"। एक और यूजर ने सलमान खान को फटकार लगाते हुए लिखा, "तुम लोग हर अच्छे इंसान को शैतान बनाने में क्यों लगे रहते हो"।
