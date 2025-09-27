Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: Salman Khan ने फिनाले से पहले ही इस कंटेस्टेंट को बताया विनर, कहा- 'कमान अपने हाथों में'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:51 PM (IST)

    आने वाले वीकेंड का वार एपिसोड में बिग बॉस 19 में खूब ड्रामा होने वाला है। सलमान खान घरवालों पर गुस्सा करेंगे खासकर अमाल मलिक को उनकी अभद्र भाषा और परिवार पर व्यक्तिगत हमलों के लिए फटकार लगाएंगे। सलमान ने अमाल को अपनी प्रतिभा बर्बाद न करने की सलाह देंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    सलमान खान ने लगाई अमाल को फटकार (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस के आने वाले वीकेंड का वॉर एपिसोड में फुल ऑन फन, ड्रामा, लॉफ्टर और इमोशनल मूवमेंट्स होने वाले हैं। फैंस को इस बार का एपिसोड खूब पसंद आने वाला है। सलमान खान घरवालों पर अपना गुस्सा निकालते हुए नजर आएंगे और अमाल मलिक को जमकर फटकार लगाएंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अपनी इमेज साफ करने आए हैं अमाल

    JioHotstar द्वारा शेयर किए गए एक प्रोमो में, सलमान खान घर के अंदर अमाल की पर्सनालिटी पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह झगड़े के दौरान प्रतियोगियों के परिवारों पर उनके बार-बार अभद्र भाषा के इस्तेमाल और व्यक्तिगत हमलों की ओर इशारा करते हैं। म्यूजिशियन से बात करते हुए सलमान ने कहा, "अमाल आप यहां आए थे तो बोले थे कि मैं अपनी इमेज साफ करने आया हूं, वो बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। हर बात में गालियां देना, परिवारों पर जाना। आपके अमालियंस का सोचो, बच्चे हैं ना? क्या आप चाहते हैं कि वे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें?"

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: सलमान खान ने दिया Tanya Mittal को सरप्राइज, भड़के यूजर्स बोले- ये इसका बॉडीगार्ड...

    सलमान की बातों से शर्मिंदा हुए अमाल

    अमाल की प्रतिभा को उजागर करते हुए और अपने काम पर फोकस करने के लिए कहते हुए सलमान ने कहा, "यह लड़का बहुत प्रतिभाशाली है। अपनी क्षमता को बर्बाद मत करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस शो से विजेता बनकर निकलो, शो जीतकर नहीं। तुम बाहर आओ, जीतो और पूछो, तुम ऐसे ही रहो।" इस टकराव से अमाल भावुक और शर्मिंदा नजर आए और उन्होंने सलमान की बातों को सहमति से स्वीकार किया।

    View this post on Instagram

    A post shared by JioHotstar Reality (@jiohotstarreality)

    गौहर खान लेंगी शो में एंट्री

    इसके अलावा गौहर खान भी वीकेंड के वॉर एपिसोड में आएंगी और अपने देवर आवेज दरबार को एक रियलिटी चेक देंगी। साथ ही वो अमाल की भी फटकार लगाएंगी जिन्होंने आवेज पर गंदे कमेंट्स पास किए थे।

    गौहर कहती हैं- 'अमाल आपका जो कैरेक्टर गेम में निकल कर आ रहा है वो ज्यादा दोगला है। आप किसी के नहीं हो। कमेंट्री टास्क के बाद अशनूर कौर, आवेज दरबार, प्रनित मोर, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और नीलम गिरी नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट की लिस्ट में हैं।'

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: आपका कैरेक्टर दोगला... वीकेंड का वार में Amaal Malik पर भड़कीं गौहर खान, आवेज को दिया अल्टीमेटम