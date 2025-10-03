Language
    Bigg Boss 19: जोक्स तो शहनाज के हैं... आवेज दरबार ने Shehbaz पर साधा निशाना, शो से बाहर जाकर निकाली भड़ास

    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:50 PM (IST)

    Bigg Boss 19 में आवेज दरबार के एलिमिनेशन के बाद शहबाज बदेशा के व्यवहार की आलोचना की। आवेज ने कहा कि शहबाज के जोक्स असल में पोक हैं और वह शहनाज गिल की परछाई नहीं बन सकते। शो में शहबाज के व्यवहार पर अन्य कंटेस्टेंट्स ने भी सवाल उठाए हैं।

    आवेज दरबार ने शहबाज पर साधा निशाना

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट्स के बीच खूब ड्रामा देखने को मिल रहा है और आवेज दरबार के बाहर होने से इसमें एक और नया मोड़ आ गया है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जब से शो से बाहर आए हैं, तब से वह साथी कंटेस्टेंट्स के व्यवहार को लेकर मुखर रहे हैं। एक प्रेस मीट के दौरान आवेज दरबार को बिग बॉस हाउस के अंदर शहबाज बदेशा के व्यवहार और उनके मजाकिया व्यवहार की आलोचना करते हुए देखा गया।

    आवेज ने शहबाज पर कसा तंज

    जब आवेज से शहबाज बदेशा के चुटकुलों पर टिप्पणी करने के लिए कहा, तो उन्होंने जवाब दिया, 'वो मजाक है ही नहीं, वो पोक है। उसने हमेशा से ही सिर्फ पोक किया हुआ है। वो दिखाता है कि वो जोक मार रहा है, उसके कोई भी जोक्स जोक्स नहीं है। जोक तो शहनाज के थे, ये उसकी परछाई भी नहीं है'।

    प्रणित मोरे पर शहबाज ने किया था कमेंट

    हालांकि शहबाज बदेशा बिग बॉस 19 में अपनी बहन शहनाज गिल के व्यक्तित्व की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी -कभी उनका मजाक हद पार कर जाता है जिससे कंटेस्टेंट्स उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसका एक ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब जीशान कादरी ने जिम जाने से मना कर दिया और फरहाना भट्ट ने आगे आकर सफाई की, इस पर शहबाज ने कमेंट किया, 'लड़कियों से साफ करवा रहे हैं'। इसके अलावा उन्होंने प्रणित मोरे के साथ झगड़े में भी उनके रंग-रूप और पर्सनल मामलों को लेकर उनका अपमान किया। इसके बाद बसीर, नीलम और तान्या ने उनके इस व्यवहार पर सवाल उठाए और उन्हें अटेंशन सीकर कहा।

    बिग बॉस 19 से आवेज दरबार का एलिमिनेशन

    पिछले हफ्ते वीकेंड का वार एपिसोड में दर्शकों के वोटों के आधार पर आवेज दरबार, अशनूर कौर और प्रणित मोरे नॉमिनेशन में थे। इन तीनों में से आवेज दरबार को बाहर कर दिया गया। उनके घर से बाहर जाने के बाद आवेज दरबार द्वारा शो से बाहर निकलने के लिए 2 करोड़ रुपये देने की अफवाहें फैलने लगीं, लेकिन रियलिटी टीवी स्टार ने इन सभी बातों का खंडन किया और स्पष्ट किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं भरा।

