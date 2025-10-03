Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 में फैलेगा और रायता, वाइल्ड कार्ड एंट्री करेगी इस क्रिकेटर की बहन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 02:08 PM (IST)

    अभिनेत्री लेखिका और निर्देशक मालती चाहर सलमान खान के बिग बॉस 19 में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शामिल होने की खबरों के बाद सुर्खियां बटोर रही हैं। इस साल इस विवादास्पद रियलिटी शो में अलग-अलग इंडस्ट्री की कई हस्तियां शामिल हुई हैं। अब मालती के आने से शो में नया ड्रामा शुरू होगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    बिग बॉस में एंट्री लेगी ये एक्ट्रेस (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 ने अपने ड्रामा और कंट्रोवर्सीज से ऑडियंस को बांधे रखा है। शो इन दिनों अपने वाइल्ड लाइफ कंटेस्टेंट को लेकर चर्चा में है। हर सीजन में बीच गेम में कोई ऐसा सदस्य आता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार एक कलाकार और निर्देशक के तौर पर पॉपुलर एक्ट्रेस शो में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री कर सकती हैं। इसके अलावा वो एक क्रिकेटर की बहन भी हैं।

    जी हां, क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन बिग बॉस 19 में एंट्री ले सकती हैं। इसके अलावा दीपक भी शो में एंट्री करेंगे। हालांकि वो कुछ ही पलों के लिए अपनी बहन को छोड़ने आएंगे।

    मालती चाहर कौन हैं?

    मालती एक अभिनेत्री, मॉडल और कंटेंट क्रिएटर हैं। वह क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन हैं। 15 नवंबर, 1990 को आगरा, उत्तर प्रदेश में जन्मी, मालती एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसका खेलों से गहरा नाता है। उनके चचेरे भाई भी क्रिकेटर राहुल चाहर हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: एक अनार दो बीमार! कौन थी Awez Darbar और बसीर अली की कॉमन गर्लफ्रेंड, लगा था डबल डेटिंग का आरोप?

    ब्यूटी पेजेंट के फाइनल में बनाई जगह

    ब्यूटी पेजेंट से पहचान बनाने के बाद, मालती ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू किया। वह फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट थीं और फेमिना मिस इंडिया दिल्ली 2014 प्रतियोगिता में मिस फोटोजेनिक का खिताब हासिल किया।

    फिल्म जीनियस में आई थीं नजर

    अभिनय की दुनिया में कदम रखते हुए, मालती ने 2018 में अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित बॉलीवुड फिल्म जीनियस में रुबीना का किरदार निभाया। इसके बाद, उन्होंने अरविंद पांडे द्वारा निर्देशित 2022 की रोमांटिक ड्रामा इश्क पश्मीना में ओमिशा की भूमिका निभाते हुए अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन किया। अपने अभिनय करियर के अलावा, मालती ने फिल्म निर्माण, निर्देशन और शॉर्ट फिल्मों को बनाने में खास दिलचस्पी है।

    यह भी पढ़ें- 'मुझे धोखा दिया और...' Abhishek Bajaj पर एक्स वाइफ ने लगाए चौंकाने वाले आरोप, 6 साल पहले हुआ था तलाक