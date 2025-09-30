Language
    Bigg Boss 19: ओह तो ये है Awez Darbar और बसीर की कॉमन एक्स गर्लफ्रेंड, डबल डेटिंग कर दोनों को दिया था धोखा?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 01:41 PM (IST)

    लाखों की फॉलोइंग वाले जब आवेज दरबार पिछले हफ्ते सलमान खान के शो से एलिमिनेट हुए तो हर कोई शॉक्ड रह गया। ऐसी खबरें थी कि उन्हें जानबूझकर शो से परिवार ने निकाला है क्योंकि उनकी एक्स गर्लफ्रेंड वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री लेने वाली हैं। कौन हैं आवेज और बसीर की कॉमन गर्लफ्रेंड यहां पर पढ़ें

    ये हसीना थी आवेज दरबार-बसीर अली की कॉमन गर्लफ्रेंड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 का गेम दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। घर से अब तक तीन एविक्शन हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा शॉकिंग एलिमिनेशन आवेज दरबार का था। आवेज दरबार का शुरुआती गेम भले ही धीमा था, लेकिन बाद में उनके बसीर अली से लेकर नीलम और अमाल मलिक कई लोगों से घर में झगड़े हुए और वह दिखने लगे। 

    बीते वीकेंड के वार में आवेज की भाभी और बिग बॉस 7 की विनर गौहर खान को उनका गेम सुधरवाने के लिए बुलाया गया था। हालांकि, अगले ही दिन सलमान खान ने उनका एलिमिनेशन में नाम लेकर हर किसी को हैरान कर दिया। एक तरफ जहां लोगों ने उनके एलिमिनेशन को अनफेयर बताया, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनके परिवार ने उन्हें शो से निकलवाया है। उन्हें शो से एलिमिनेट करने की वजह कोई और नहीं, बल्कि आवेज-बसीर की कॉमन गर्लफ्रेंड हैं। कौन हैं वह जिन पर दोनों कंटेस्टेंट को चीट करने का आरोप लगा है, चलिए जानते हैं। 

    ये हसीना कर रही थी बसीर-आवेज के साथ डबल डेटिंग? 

    बीते दिनों कैप्टेंसी टास्क के दौरान बसीर अली ने बातों ही बातों में ये कह दिया था कि जो लड़की उन्हें डेट कर रही थी, वही आवेज दरबार के साथ डबल डेटिंग भी कर रही थी। तब से फैंस इस खोज में लगे थे कि वह हसीना कौन है, जिसके आने की खबर ने आवेज के परिवार को मजबूर कर दिया कि वह उन्हें घर से निकाल लें। 

    यह भी पढ़ें- बिग बॉस 19 से Awez Darbar के एविक्शन पर भड़के Elvish Yadav, बोले- 'गौहर खान उसे लेने तो नहीं...'

    अब बिग बॉस 19 की हर खबर देने वाले एक इंस्टाग्राम पेज ने बताया कि बसीर अली और आवेज दरबार को चीट करने वाली इन्फ्लुएंसर कोई और नहीं, बल्कि शुभी जोशी हैं, जो स्प्लिट्सविला में नजर आ चुकी हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गौहर ने मेकर्स से ये जानने की कोशिश की थी कि क्या वाकई शुभी बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आ रही हैं? जिस पर मेकर्स ने खबरों को झूठा नहीं बताया, जिस कारण आवेज दरबार के परिवार ने उनकी वोलेंटरी एग्जिट करवाई। 

    कौन हैं आवेज दरबार की एक्स शुभी जोशी? 

    शुभी जोशी पेशे से एक मॉडल हैं और साथ ही वह एमटीवी के शो स्प्लिट्सविला X15 में हजार आई थीं, जहां उन्होंने हर्ष अरोड़ा पर उन्हें चीट करने का आरोप लगाया था। वह उस शो में भी वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं थीं। बीते दिनों उन्होंने बिग बॉस 19 शुरू होने के बाद आवेज दरबार पर भी उन्हें चीट करने का आरोप लगाया था।

    हालांकि बसीर अली और आवेज दोनों ने ही उन पर डबल डेटिंग कर चीटिंग करने का आरोप लगाया था। आवेज तो शो से चले गए, लेकिन बसीर अली संग शुभी जोशी का घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में सामना हो सकता है। 