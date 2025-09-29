बिग बॉस 19 से Awez Darbar के एविक्शन पर भड़के Elvish Yadav, बोले- 'गौहर खान उसे लेने तो नहीं...'

Bigg Boss 19 Elimination इस हफ्ते आवेज दरबार (Awez Darbar) का एविक्शन शॉकिंग था। अशनूर कौर और प्रणित मोरे से ज्यादा फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज को कम वोट मिले और वह बेघर हो गए। अब आवेज के एविक्शन पर एल्विश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से अब तीसरा कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया है और वो कंटेस्टेंट हैं आवेज दरबार (Awez Darbar)। तगड़ी फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज एलिमिनेशन की तलवार से बच नहीं पाए। कम वोट पाकर वह शो से बाहर हो गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवेज दरबार को पिछले चार हफ्तों से सलमान खान समझा रहे थे कि वह स्टैंड लें। बीते हफ्ते उनके पास कई मौके थे, जहां वह घरेलू मुद्दे न सहीं लेकिन पर्सनल मुद्दों पर आवाज उठाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि शनिवार को वीकेंड का वार में गौहर खान (Gauahar Khan) भी अपने देवर को समझाने आई थीं।