    बिग बॉस 19 से Awez Darbar के एविक्शन पर भड़के Elvish Yadav, बोले- 'गौहर खान उसे लेने तो नहीं...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:56 AM (IST)

    Bigg Boss 19 Elimination इस हफ्ते आवेज दरबार (Awez Darbar) का एविक्शन शॉकिंग था। अशनूर कौर और प्रणित मोरे से ज्यादा फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज को कम वोट मिले और वह बेघर हो गए। अब आवेज के एविक्शन पर एल्विश यादव ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। जानिए उन्होंने क्या कहा है।

    आवेज दरबार के एविक्शन पर बोले एल्विश यादव। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) से अब तीसरा कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट हो गया है और वो कंटेस्टेंट हैं आवेज दरबार (Awez Darbar)। तगड़ी फैन-फॉलोइंग होने के बावजूद आवेज एलिमिनेशन की तलवार से बच नहीं पाए। कम वोट पाकर वह शो से बाहर हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आवेज दरबार को पिछले चार हफ्तों से सलमान खान समझा रहे थे कि वह स्टैंड लें। बीते हफ्ते उनके पास कई मौके थे, जहां वह घरेलू मुद्दे न सहीं लेकिन पर्सनल मुद्दों पर आवाज उठाएं। मगर ऐसा नहीं हुआ। यहां तक कि शनिवार को वीकेंड का वार में गौहर खान (Gauahar Khan) भी अपने देवर को समझाने आई थीं।

    आवेज दरबार बिग बॉस से हुए एविक्ट

    गौहर खान ने आवेज को मोटिवेट किया और अमाल मलिक की क्लास लगाई थी। हालांकि, रविवार को आखिरकार सलमान ने अनाउंस किया कि वह एलिमिनेट हो गए हैं। आवेज के एविक्शन से जहां अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, नेहल, प्रणित मोरे और गौरव खन्ना दुखी हो गए, वहीं उनके चाहने वालों को भी बड़ा झटका लगा। एल्विश यादव ने भी आवेज के एविक्शन पर अपनी नाराजगी जाहिर की है।

    आवेज के एविक्शन पर एल्विश यादव का रिएक्शन

    आवेज के एविक्शन के बाद एल्विश यादव ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा, "अभी-अभी इवेंट खत्म हुआ और पता चला कि बिग बॉस से आवेज भाई बाहर हो गया है और गौहर आई थी उसे समझाने कि कैसे उसको ज्यादा दिखना है। क्या नहीं कर रहा, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है और उसी दिन उसको निकाल दिया तो मुझे यह थोड़ा अनफेयर लगा क्योंकि उसको ले जाने तो नहीं आई होगी। उसको समझाने आई थी तो उसको आगे तक रखना चाहिए था और वह बहुत अच्छा खेल रहा था। यह बहुत अनफेयर है। मुझे यह सही नहीं लगा।"

    आवेज दरबार का एविक्शन इसलिए भी शॉकिंग है कि उन्हें अशनूर कौर और प्रणित मोरे से भी कम वोट्स मिले। उनकी फैन-फॉलोइंग इन दोनों कंटेस्टेंट्स से कई गुना ज्यादा थी। 

