Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Gauahar Khan ने दिखाई बेटे की पहली झलक, क्या है न्यू बोर्न बेबी के नाम का असली मतलब ?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:04 PM (IST)

    Gauahar khan गौहर खान और जैद दरबार ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया। अब कपल ने अपने बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। इतना ही नहीं उन्होंने न्यू बोर्न बेबी के नाम का भी खुलासा किया है। जानें क्या है गौहर खान और जैद दरबार के बेटे का नाम और क्या है उसके नाम का मतलब?

    prefferd source google
    Hero Image
    गौहर खान ने दिखाई बेटे की पहली झलक

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया। अब, इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी की घोषणा करने के कुछ हफ्ते बाद, इस कपल ने आखिरकार खुलासा किया है कि उन्होंने उसका नाम क्या रखा है। यह कपल पहले से ही दो साल के बेटे जहान के माता-पिता है। अब उन्होंने दूसरे बेटे की पहली झलक दिखाते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शेयर की बेटे की पहली झलक

    गौहर और जैद ने जहान की एक प्यारी सी झलक साझा की है जिसमें वह अपने छोटे भाई का नन्हा हाथ पकड़े हुए है। रविवार को गौहर खान और जैद ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने न्यू बोर्न की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उसका नाम फरवान है। तस्वीर में बच्चे का नन्हा हाथ उसके भाई जहान के हाथ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर में फरवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे एक प्यारा से ब्लैक एंड व्हाईट अपीयरेंस में देखा जा सकता है। तस्वीर शेयर करते हुए गौहर ने कैप्शन में लिखा, 'फरवान, जहान अपने छोटे भाई के साथ है। अल्लाहुम्मा बारिक लहू'।

    View this post on Instagram

    A post shared by Gauahar Khan (@gauaharkhan)

    यह भी पढ़ें- Gauahar Khan की खुशियों पर BMC ने फेरा पानी, बर्बाद किया एक साल के बेटे Zehaan का सबसे खास दिन!

    क्या है फरवान का मतलब

    फरवान एक अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ धनवान होता है। 42 साल की गौहर ने कुछ समय तक डेटिंग करने के बाद, क्रिसमस 2020 पर एक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर इस्माइल दरबार के बेटे जैद दरबार से शादी की थी। 10 मई, 2023 को उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद मिला, जिसका नाम उन्होंने जेहान रखा। वहीं 3 सितंबर, 2025 को गौहर और जैद ने अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक कंबाइन पोस्ट में लिखा, 'बिस्मिल्लाह हिर रहमान नीर रहीम, जेहान अपने नए नन्हे भाई के साथ बेहद खुश है'।

    बिग बॉस 19 पर गौहर खान

    इस बीच गौहर खान हाल ही में सलमान खान के साथ बिग बॉस 19 में वीकेंड का वार में नजर आईं। उन्होंने अपने देवर अवेज पर अमाल मलिक द्वारा किए कमेंट की कड़ी आलोचना की। उन्होंने अवेज को कहा, 'अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आप बिलकुल चुप हो जहां पर असल में बोलना चाहिए। अगर आप हार गए तो इस शो में आपका कोई चांस नहीं है'।

    यह भी पढ़ें- 'हीरो बनने के चक्कर में...', देवर Awez Darbar पर चीट करने का आरोप लगाने वाले Baseer Ali पर भड़कीं गौहर खान