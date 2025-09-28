Gauahar Khan ने दिखाई बेटे की पहली झलक, क्या है न्यू बोर्न बेबी के नाम का असली मतलब ?

Gauahar khan गौहर खान और जैद दरबार ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बेटे का स्वागत किया। अब कपल ने अपने बेटे की पहली झलक सोशल मीडिया पर दिखाई है। इतना ही नहीं उन्होंने न्यू बोर्न बेबी के नाम का भी खुलासा किया है। जानें क्या है गौहर खान और जैद दरबार के बेटे का नाम और क्या है उसके नाम का मतलब?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्ट्रेस गौहर खान और उनके पति जैद दरबार ने 1 सितंबर को अपने दूसरे बच्चे के रूप में बेटे का स्वागत किया। अब, इंस्टाग्राम पर इस खुशखबरी की घोषणा करने के कुछ हफ्ते बाद, इस कपल ने आखिरकार खुलासा किया है कि उन्होंने उसका नाम क्या रखा है। यह कपल पहले से ही दो साल के बेटे जहान के माता-पिता है। अब उन्होंने दूसरे बेटे की पहली झलक दिखाते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया है।

शेयर की बेटे की पहली झलक गौहर और जैद ने जहान की एक प्यारी सी झलक साझा की है जिसमें वह अपने छोटे भाई का नन्हा हाथ पकड़े हुए है। रविवार को गौहर खान और जैद ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने न्यू बोर्न की तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि उसका नाम फरवान है। तस्वीर में बच्चे का नन्हा हाथ उसके भाई जहान के हाथ पर रखा हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि तस्वीर में फरवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसे एक प्यारा से ब्लैक एंड व्हाईट अपीयरेंस में देखा जा सकता है। तस्वीर शेयर करते हुए गौहर ने कैप्शन में लिखा, 'फरवान, जहान अपने छोटे भाई के साथ है। अल्लाहुम्मा बारिक लहू'।