    'मुझे धोखा दिया और...' Abhishek Bajaj पर एक्स वाइफ ने लगाए चौंकाने वाले आरोप, 6 साल पहले हुआ था तलाक

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 01:21 PM (IST)

    बिग बॉस 19 में नजर आ रहे एक्टर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का नाम काफी समय से को-कंटस्टेंट अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि अभिनेता पहले से ही शादीशुदा हैं। हाल ही में अभिषेक पर एक्स वाइफ ने गंभीर आरोप लगाया है।

    Hero Image
    एक्स वाइफ ने अभिषेक बजाज पर लगाया आरोप। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में अभिषेक बच्चन मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। यही नहीं, अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) के साथ उनके लव कनेक्शन के कयास लग रहे हैं। इस बीच अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) ने शॉकिंग खुलासा किया है।

    आकांक्षा जिंदल ने एक हालिया इंटरव्यू में बिग बॉस 19 फेम अभिषेक बजाज के साथ शादी और तलाक के बारे में खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि एक्टर ने उन्हें धोखा दिया था और वह काफी कंट्रोलिंग थे।

    अभिषेक बजाज ने पत्नी को दिया था धोखा

    विक्की लालवानी के साथ बातचीत में आकांक्षा जिंदल ने कहा, "वह कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे इस बारे में सच बताया।" आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने अभिषेक को रंगे हाथ पकड़ा था। उन्हें उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले थे। जब उन्होंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वह विक्टिम कार्ड खेलने लगे थे। उल्टा वह उन्हें ही ब्लेम करने लगे थे।

    Akanksha Jindal Wife

    Photo Credit - X

    आकांक्षा के क्रिएटर बनने के खिलाफ थे अभिषेक

    आकांक्षा ने बताया कि अभिषेक उनके करियर में रुकावट पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं एकदम सीए वाली बच्ची थी (पढ़ाकू-सीधी बच्ची)। मैं बहुत क्रिएटिव थी और मैं क्रिएटर बनना चाहती थी लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि मुझे इसकी परमीशन नहीं है। मुझे नहीं पता था कि शादी में इजाजत और इजाजत न मिलना क्या होता।"

    पत्नी को बनाना चाहते थे अपनी मैनेजर

    आकांक्षा जिंदल ने यह भी बताया कि अभिषेक बजाज कहते थे कि अगर वह सीए कर रही हैं तो वह सिर्फ उसमें क्यों नहीं काम कर रही हैं। एक्टर नहीं चाहते थे कि आकांक्षा इन्फ्लुएंसर, एक्टर या फिर इंटीरियर डिजाइनर बनें। आकांक्षा ने आगे कहा, "वह कहते थे, 'तू मेरी मैनेजर बन जा। मेरे लिए काम कर। तू मेरा फाइनेंस संभाल।' लेकिन मुझे किसी की पत्नी बनने से बढ़कर भी कुछ करना था। मैं भी एंबीशियस थी।"

    Photo Credit - Instagram

    आकांक्षा जिंदल ने अभिषेक को वुमनाइजर भी बताया। जब उनसे पूछा गया कि क्या वह बिग बॉस 19 का हिस्सा बनेंगी तो उन्होंने कहा कि वह पास्ट के लिए शो में नहीं आना चाहती हैं। वह शो में सिर्फ खुद के लिए आना चाहेंगी। मालूम हो कि आकांक्षा और अभिषेक स्कूल फ्रेंड्स थे और 2017 में उन्होंने शादी रचाई थी। मगर शादी 2 साल में ही खत्म हो गई।

