'मुझे धोखा दिया और...' Abhishek Bajaj पर एक्स वाइफ ने लगाए चौंकाने वाले आरोप, 6 साल पहले हुआ था तलाक

बिग बॉस 19 में नजर आ रहे एक्टर अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का नाम काफी समय से को-कंटस्टेंट अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कम लोग ही जानते हैं कि अभिनेता पहले से ही शादीशुदा हैं। हाल ही में अभिषेक पर एक्स वाइफ ने गंभीर आरोप लगाया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में अभिषेक बच्चन मजबूत कंटेस्टेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। यही नहीं, अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) के साथ उनके लव कनेक्शन के कयास लग रहे हैं। इस बीच अभिषेक की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) ने शॉकिंग खुलासा किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आकांक्षा जिंदल ने एक हालिया इंटरव्यू में बिग बॉस 19 फेम अभिषेक बजाज के साथ शादी और तलाक के बारे में खुलासा किया है। आकांक्षा ने बताया कि एक्टर ने उन्हें धोखा दिया था और वह काफी कंट्रोलिंग थे। अभिषेक बजाज ने पत्नी को दिया था धोखा विक्की लालवानी के साथ बातचीत में आकांक्षा जिंदल ने कहा, "वह कई लड़कियों के साथ इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे इस बारे में सच बताया।" आकांक्षा ने बताया कि उन्होंने अभिषेक को रंगे हाथ पकड़ा था। उन्हें उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स मिले थे। जब उन्होंने उनसे इस बारे में सवाल किया तो वह विक्टिम कार्ड खेलने लगे थे। उल्टा वह उन्हें ही ब्लेम करने लगे थे।

Photo Credit - X आकांक्षा के क्रिएटर बनने के खिलाफ थे अभिषेक आकांक्षा ने बताया कि अभिषेक उनके करियर में रुकावट पैदा कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैं एकदम सीए वाली बच्ची थी (पढ़ाकू-सीधी बच्ची)। मैं बहुत क्रिएटिव थी और मैं क्रिएटर बनना चाहती थी लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया गया। मुझसे कहा गया कि मुझे इसकी परमीशन नहीं है। मुझे नहीं पता था कि शादी में इजाजत और इजाजत न मिलना क्या होता।"