Bigg Boss 19: 'मैंने फुटेज दिखा दी तो...', सलमान खान ने 21 साल की Ashnoor Kaur को लेकर क्यों दिया बड़ा बयान?

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar ये वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए घातक साबित होगा। फ्राइडे के एपिसोड में अमाल-अभिषेक की लड़ाई के बाद वीकेंड पर सलमान खान ने घरवालों की क्लास लगाई। सलमान खान ने अश्नूर को तो सीधे ये कह दिया कि अगर उन्होंने फुटेज दिखा दी तो एक्ट्रेस को शर्म आ जाएगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठे वीक में भले ही दर्शकों को बिग बॉस सीजन 19 देखने में कितना भी मजा आया हो, लेकिन इस वीकेंड के वार में तो सलमान खान का पारा काफी चढ़ा दिखाई दिया। एक तरफ जहां प्रणित मोरे और अभिषेक बजाज, अमाल और शहबाज को 'पालतू कुत्ते' कहते दिखाई दिए, तो वहीं सिंगर ने भी लड़ाई में अश्नूर कौर को भौंकने वाली कह दिया।

अभद्र भाषा के उपयोग के कारण अमाल और अभिषेक की लड़ाई फिजिकल फाइट तक पहुंच गई, जिसमें कुनिका की बातों ने आग में घी का काम किया। कुनिका की बातों से चढ़ी अश्नूर को वीकेंड के वार में सलमान खान ने आड़े हाथों लिया और उन्हें लेकर बड़ा बयान दे दिया।

अश्नूर को नेशनल टीवी पर सलमान ने कहा-शर्म आएगी मेकर्स इस वीकेंड के वार का एक के बाद एक प्रोमो शेयर कर रहे हैं, जिसमें शो के होस्ट सलमान खान कई कंटेस्टेंट पर आगबबूला होते हुए नजर आए। मृदुल तिवारी के बाद सलमान खान ने टास्क रोककर फुटेज देखने की मांग करने की वजह से अश्नूर कौर को भी काफी खरी खोटी सुनाई। जियोहॉटस्टार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीकेंड के वार का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सलमान खान सबसे पहले ये घरवालों से पूछते हैं कि अगर बिग बॉस जैसा एक सदस्य घर में होता, तो उनका दर्जा क्या होता? इसके जवाब में कुनिका और बसीर तुरंत कहते हैं बड़े पापा।

Kya iss baar Salman ke anger ka reason bani Ashnoor ki arrogance? 👁️ Dekhiye #BiggBoss19 ka naya episode, har roz raat 9 baje #JioHotstar par aur 10:30 baje @ColorsTV par. Watch Now:- https://t.co/XNlwzrEgyf pic.twitter.com/iZ36Fbszyf — JioHotstar Reality (@HotstarReality) October 4, 2025 ये सुनते ही सलमान सीधा अश्नूर कौर से पूछते हैं कि क्या उनके बड़े पापा हैं, जिसमें वह हां में सिर हिलाती हैं? इसके बाद तो गुस्से से लाल सलमान तुरंत कहते हैं, 'अपने घर में भी उनसे ऐसे ही बात करती हो आप। कुछ पता भी है आपको घर में क्या चल रहा है, बस डिमांड कर दी फुटेज दिखाओ। अगर मैंने आपको फुटेज दिखा दी ना, तो आपको खुद पे शर्म आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत घमंडी वुमन लग रही हो"।