    Bigg Boss 19: 'मैंने फुटेज दिखा दी तो...', सलमान खान ने 21 साल की Ashnoor Kaur को लेकर क्यों दिया बड़ा बयान?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:49 PM (IST)

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar ये वीकेंड का वार कई घरवालों के लिए घातक साबित होगा। फ्राइडे के एपिसोड में अमाल-अभिषेक की लड़ाई के बाद वीकेंड पर सलमान खान ने घरवालों की क्लास लगाई। सलमान खान ने अश्नूर को तो सीधे ये कह दिया कि अगर उन्होंने फुटेज दिखा दी तो एक्ट्रेस को शर्म आ जाएगी।

    बिग बॉस 19 सलमान खान ने अश्नूर को लगाई फटकार/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। छठे वीक में भले ही दर्शकों को बिग बॉस सीजन 19 देखने में कितना भी मजा आया हो, लेकिन इस वीकेंड के वार में तो सलमान खान का पारा काफी चढ़ा दिखाई दिया। एक तरफ जहां प्रणित मोरे और अभिषेक बजाज, अमाल और शहबाज को 'पालतू कुत्ते' कहते दिखाई दिए, तो वहीं सिंगर ने भी लड़ाई में अश्नूर कौर को भौंकने वाली कह दिया। 

    अभद्र भाषा के उपयोग के कारण अमाल और अभिषेक की लड़ाई फिजिकल फाइट तक पहुंच गई, जिसमें कुनिका की बातों ने आग में घी का काम किया। कुनिका की बातों से चढ़ी अश्नूर को वीकेंड के वार में सलमान खान ने आड़े हाथों लिया और उन्हें लेकर बड़ा बयान दे दिया। 

    अश्नूर को नेशनल टीवी पर सलमान ने कहा-शर्म आएगी

    मेकर्स इस वीकेंड के वार का एक के बाद एक प्रोमो शेयर कर रहे हैं, जिसमें शो के होस्ट सलमान खान कई कंटेस्टेंट पर आगबबूला होते हुए नजर आए। मृदुल तिवारी के बाद सलमान खान ने टास्क रोककर फुटेज देखने की मांग करने की वजह से अश्नूर कौर को भी काफी खरी खोटी सुनाई। जियोहॉटस्टार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर वीकेंड के वार का एक प्रोमो शेयर किया है, जिसमें सलमान खान सबसे पहले ये घरवालों से पूछते हैं कि अगर बिग बॉस जैसा एक सदस्य घर में होता, तो उनका दर्जा क्या होता? इसके जवाब में कुनिका और बसीर तुरंत कहते हैं बड़े पापा।

     ये सुनते ही सलमान सीधा अश्नूर कौर से पूछते हैं कि क्या उनके बड़े पापा हैं, जिसमें वह हां में सिर हिलाती हैं? इसके बाद तो गुस्से से लाल सलमान तुरंत कहते हैं, 'अपने घर में भी उनसे ऐसे ही बात करती हो आप। कुछ पता भी है आपको घर में क्या चल रहा है, बस डिमांड कर दी फुटेज दिखाओ। अगर मैंने आपको फुटेज दिखा दी ना, तो आपको खुद पे शर्म आ जाएगी, क्योंकि आप बहुत घमंडी वुमन लग रही हो"। 

    दो हिस्सों में बंटे सोशल मीडिया यूजर्स

    फुटेज दिखाने के लिए अश्नूर कौर पर जिस तरह से सलमान भड़के और उन्हें लेकर घमंडी और शर्म जैसी बयानबाजी की, उसे लेकर सोशल मीडिया यूजर्स 2 हिस्सों में बंट गए हैं। कोई भाईजान को सपोर्ट कर रहा है, तो कोई अश्नूर को। एक यूजर ने लिखा, "सही डांटा आपने। इसको कुछ पता नहीं था, क्या हो रहा है, बस सीधा बोलती है मैं नहीं करूंगी। भाई कोई तुझे फुटेज क्यों दिखाएगा"। 

    वहीं दूसरे यूजर ने अश्नूर को सपोर्ट करते हुए लिखा, "सलमान खान आप खुद की इमेज खराब कर रहे हो, इस तरह बायस्ड होकर, पिछली कुछ फिल्में डूब गईं। आने वाली का तो सोचो कम से कम"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "सॉरी बजाज-गौरव और अश्नूर हमारे वोट्स के कोई मायने नहीं हैं, क्योंकि सलमान और मेकर्स अमाल-बसीर, शहबाज और जीशान को ही जिताएंगे"। 

