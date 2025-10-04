Bigg Boss 19: 'कितने फेक और चीप प्लेयर हो...' Baseer Ali की टीम ने इस कंटेस्टेंट पर निकाला गुस्सा

Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में बसीर अली सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपने क्लियर पॉइन्ट ऑफ व्यू से दर्शकों को इंप्रेस किया है। हाल ही में बसीर की टीम की तरफ से एक कंटेस्टेंट को बुरी तरह लताड़ा गया है जिसने एक्टर का मजाक उड़ाया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बसीर अली (Baseer Ali) बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। मगर घरवालों के बीच बसीर कहीं-कहीं लॉस्ट नजर आ रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स पीठ पीछे उनका मजाक भी बनाते हैं जिस पर अब उनकी टीम ने रिएक्ट किया है।

जैसा कि आप जानते हैं कि बीते हफ्ते बसीर अली ने गुस्से में प्रणित मोरे के लुक पर कमेंट किया था और उन्हें गांव जाने की बात कही थी। इसके लिए सलमान खान ने उनकी क्लास भी लगाई थी और बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी। उस वक्त प्रणित मोरे इमोशनल हो गए थे।