    Bigg Boss 19: 'कितने फेक और चीप प्लेयर हो...' Baseer Ali की टीम ने इस कंटेस्टेंट पर निकाला गुस्सा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 04:15 PM (IST)

    Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में बसीर अली सबसे मजबूत कंटेस्टेंट बनकर उभरे हैं। उन्होंने अपने क्लियर पॉइन्ट ऑफ व्यू से दर्शकों को इंप्रेस किया है। हाल ही में बसीर की टीम की तरफ से एक कंटेस्टेंट को बुरी तरह लताड़ा गया है जिसने एक्टर का मजाक उड़ाया।

    बसीर अली की टीम ने कंटेस्टेंट की लगाई क्लास। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बसीर अली (Baseer Ali) बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। मगर घरवालों के बीच बसीर कहीं-कहीं लॉस्ट नजर आ रहे हैं। कुछ कंटेस्टेंट्स पीठ पीछे उनका मजाक भी बनाते हैं जिस पर अब उनकी टीम ने रिएक्ट किया है।

    जैसा कि आप जानते हैं कि बीते हफ्ते बसीर अली ने गुस्से में प्रणित मोरे के लुक पर कमेंट किया था और उन्हें गांव जाने की बात कही थी। इसके लिए सलमान खान ने उनकी क्लास भी लगाई थी और बाद में उन्होंने अपनी गलती भी मानी। उस वक्त प्रणित मोरे इमोशनल हो गए थे। 

    प्रणित पर भड़की बसीर की टीम

    मगर बीते एपिसोड में प्रणित मोरे ने पीठ पीछे बसीर अली का मजाक बनाया। वह अशनूर कौर, अभिषेक बजाज, कुनिका सदानंद और गौरव खन्ना के सामने बसीर का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए। अब बसीर की टीम ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर कर उनके गेम को फेक और चीप बताया है। बसीर की टीम ने प्रणित की क्लास लगाते हुए कहा, "वो खुद को मजाकिया समझता है, लेकिन वो बस 'लकड़बग्गा' और 'बाप हूं तेरा' जैसे घटिया शब्दों से लोगों का मजाक उड़ाता है।"

    प्रणित के गेम को बताया घटिया

    बसीर अली की टीम ने आगे कहा, "क्या तुम्हें ये सच में मजाकिया लगता है? जब कोई झगड़ा होता है और कोई हिंसा रोकने के लिए आगे आता है, तो उसकी इज्जत करने की बजाय तुम ज्यादा चालाकी दिखाते हो और उसका मजाक उड़ाते हो। हो सकता है तुम्हें ये मनोरंजक लगे, लेकिन दर्शकों को नहीं। प्रणित, इस खेल को खेलने का तुम्हारा घटिया अंदाज बिलकुल साफ है और जल्द ही तुम बाहर हो जाओगे। याद है जब तुम्हें अपने गांव वापस जाने को कहा गया था? वीकेंड का वार पर तुम सिर्फ सहानुभूति पाने के लिए रोए थे और अब जैसे ही सलमान भाई गए, तुम्हारा असली चेहरा फिर से सामने आ गया। तुम कितने फेक और घटिया खिलाड़ी हो।"

