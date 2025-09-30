Bigg Boss 19 Nominations: इस बार घर जाना पक्का! 8 कंटेस्टेंट पर लटकी खतरे की तलवार, कौन होगा आउट?
बिग बॉस के घर में टोटल 17 कंटेस्टेंट आए थे जिसमें से अब महज 15 बचे हुए हैं। पांच हफ्ते चले खूब लड़ाई झगड़ों के बाद अब हाल ही में सलमान खान के शो में छठे वीक का नॉमिनेशन टास्क खेला गया जहां टोटल 8 कंटेस्टेंट्स पर इस हफ्ते खतरे की तलवार लटकी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 अपने छठे हफ्ते में कदम रख चुका है। एक महीना पूरा होने के बाद अभी तक घर में सिर्फ तीन एलिमिनेशन हुए हैं। अब तक जो कंटेस्टेंट शो से आउट हुए उसमें नगमा मिराजकर और नटालिया हैं। इनके अलावा आवेज दरबार भी पांचवें हफ्ते में आने के बाद शो से आउट हो गए।
आवेज दरबार के एलिमिनेशन के बाद सोमवार को फिर से एक बार घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जिसमें एक-दो, 5 या 6 नहीं, बल्कि 8 कंटेस्टेंट के बलि चढ़ी। छठे हफ्ते में आने के बाद कौन-कौन से कंटेस्टेंट हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, नीचे पढ़ें डिटेल्स:
फरहाना ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल
बिग बॉस 19 में जब भी कोई कैप्टन बनता है, तो उसके पास एक बड़ी पावर आती है, जो किसी का भी गेम घर में पलट सकती है। फरहाना ने किसे नॉमिनेट किया,उससे पहले आपको ये बता दें कि टास्क क्या था। दरअसल बिग बॉस ने घर में एक शिप और मिसाइल का सेटअप तैयार किया, जहां शिप पर चढ़कर उन्हें तेज-तेज से नाम लेकर मिसाइल से सामने वाले पर निशाना दागना था।
अपनी कैप्टेंसी में मिली पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए फरहाना भट्ट ने बिना चार बार सोचे इस हफ्ते अश्नूर कौर को नॉमिनेशन में डाल दिया, जिन्हें सिर्फ आउट होने के लिए अमाल मलिक ने वोट दिया। इसके अलावा बिग बॉस ने सभी को इस बार मौका दिया की वह किसी भी तीन सदस्यों को घर से बेघर होने के लिए खतरे में डाल सकते हैं।
ये आठ कंटेस्टेंट हुए नॉमिनेट
बिग बॉस 19 से मिली छूट का फायदा उठाते हुए कई कंटेस्टेंट ने तीन सदस्यों को नॉमिनेट किया। इस हफ्ते शो से आउट होने के लिए जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए उसमें अश्नूर कौर के अलावा अमाल मलिक, नेहल चुडासमा, कुनिका सदानंद, नीलम गिरी, अशनूर कौर, प्रणित मोरे, तान्या मित्तल और जीशान कादरी का नाम शामिल है।
इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट के घर से आउट होने के सबसे ज्यादा चांस हैं, वह भोजपुरी स्टार नीलम गिरी, प्रणित मोरे और अश्नूर कौर हैं, जिनका गेम अभी तक कुछ खास मजबूत देखने को नहीं मिला है।
