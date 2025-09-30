Bigg Boss 19 Nominations: इस बार घर जाना पक्का! 8 कंटेस्टेंट पर लटकी खतरे की तलवार, कौन होगा आउट?

बिग बॉस के घर में टोटल 17 कंटेस्टेंट आए थे जिसमें से अब महज 15 बचे हुए हैं। पांच हफ्ते चले खूब लड़ाई झगड़ों के बाद अब हाल ही में सलमान खान के शो में छठे वीक का नॉमिनेशन टास्क खेला गया जहां टोटल 8 कंटेस्टेंट्स पर इस हफ्ते खतरे की तलवार लटकी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 अपने छठे हफ्ते में कदम रख चुका है। एक महीना पूरा होने के बाद अभी तक घर में सिर्फ तीन एलिमिनेशन हुए हैं। अब तक जो कंटेस्टेंट शो से आउट हुए उसमें नगमा मिराजकर और नटालिया हैं। इनके अलावा आवेज दरबार भी पांचवें हफ्ते में आने के बाद शो से आउट हो गए।

आवेज दरबार के एलिमिनेशन के बाद सोमवार को फिर से एक बार घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जिसमें एक-दो, 5 या 6 नहीं, बल्कि 8 कंटेस्टेंट के बलि चढ़ी। छठे हफ्ते में आने के बाद कौन-कौन से कंटेस्टेंट हैं घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट, नीचे पढ़ें डिटेल्स:

फरहाना ने किया अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल बिग बॉस 19 में जब भी कोई कैप्टन बनता है, तो उसके पास एक बड़ी पावर आती है, जो किसी का भी गेम घर में पलट सकती है। फरहाना ने किसे नॉमिनेट किया,उससे पहले आपको ये बता दें कि टास्क क्या था। दरअसल बिग बॉस ने घर में एक शिप और मिसाइल का सेटअप तैयार किया, जहां शिप पर चढ़कर उन्हें तेज-तेज से नाम लेकर मिसाइल से सामने वाले पर निशाना दागना था।