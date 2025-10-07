Bigg Boss 19: मैं तुमको दोबारा फेंक सकती हूं.. मालती की ने की Tanya की हालत खराब, नीलम ने गौरव पर भड़ास

Language
    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    Bigg Boss 19 बिग बॉस 19 में ड्रामा ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। हाल ही में शो में मालती चहर ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है और आते ही घरवालों के बीच सनसनी फैला दी है। पहले ही दिन उन्होंने तान्या पर हमला बोला और अब टास्क के दौरान कुछ ऐसा किया कि तान्या मित्तल रो ही पड़ीं।

    मालती की वजह से रोई तान्या मित्तल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खाना द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस 19 का इस बार का वीकेंड का वार काफी खास रहा। इस बार कोई कंटेस्टेंट घर के बाहर नहीं गया यानि इस वीकेंड का वार कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है बल्कि एक नया कंटेस्टेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। जिस नया कंटेस्टेंट घर में आया है वो है मालती चहर। जिन्होंने आते ही घरवालों के बीच अपनी जगह बना ली है।

    मालती ने तान्या पर बोला हमला

    मालती ने आते ही सबसे पहले तान्या मित्तल पर हमला बोला है। जब तान्या ने उनसे पूछा कि वे बाहर कैसी दिख रही हैं तो उन्होंने सीधा बोला कि आप जो शो में बोल रहे हो और अगर वो सच नहीं है तो बाहर आपको ट्रोल किया जा रहा है। वहीं अब एक टास्क के दौरान भी मालती ने तान्या को जोर से पूल में फेंका जिसके बाद तान्या मित्तल रो पड़ी।

    फूट-फूट कर रोई तान्या मित्तल

    जिसके बाद मालती घरवालों से कहती दिख रही हैं कि वो जानबूझकर टास्क में साड़ी पहन कर आई है ताकि उसे ये सब ना करना पड़े। हम सबको पता है कि वो हमेशा साड़ी नहीं पहनती है लेकिन वो यहां यही दिखाती है पता आप लोग ये सब क्यों नहीं देख पाते। इतना ही नहीं जब तान्या मित्तल रो देती है तो मालती उनसे कहती है कि मैं तुमको दोबारा पूल में फेंक सकती हूं।

    नीलम और गौरव के बीच हुई बहस

    दूसरी ओर शो में कम बोलने वाले गौरव खन्ना और नीलम के बीच बहस होती दिखी। किचन में काम करने को लेकर गौरव ने कुछ ऐसा कह दिया कि नीलम भड़क गई और गौरव पर अपना गुस्सा निकाल दिया। नीलम ने कहा कि, 'अगर आपको लगता है कि मुझे घर से बाहर चले जाना चाहिए तो मुझे भी लगता है कि आपको भी बाहर चले जाना चाहिए क्योंकि वैसे भी आप कुछ उखाड़ नहीं रहे हैं घर में रहकर'। इस पर गौरव ने कहा कि इतनी कड़वी हो गई तुम'।

    इस बार वीकेंड का वार में सलमान ने अशनूर, अभिषेक, नेहल और मृदुल की क्लास ली। इस हफ्ते अशनूर, जिशान, तान्या, नीलम, नेहल, कुनिका और प्रणित नॉमिनेशन में थे और सभी के सभी सेफ हो गए। बिग बॉस 19 रोज रात 9 बजे जियो हॉटस्टार पर प्रसारित होता है और 10.30 पर कलर्स टीवी पर आता है।

