Bigg Boss 19: मैं तुमको दोबारा फेंक सकती हूं.. मालती की ने की Tanya की हालत खराब, नीलम ने गौरव पर भड़ास

Bigg Boss 19 बिग बॉस 19 में ड्रामा ना हो ऐसा कैसा हो सकता है। हाल ही में शो में मालती चहर ने वाइल्ड कार्ड एंट्री ली है और आते ही घरवालों के बीच सनसनी फैला दी है। पहले ही दिन उन्होंने तान्या पर हमला बोला और अब टास्क के दौरान कुछ ऐसा किया कि तान्या मित्तल रो ही पड़ीं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खाना द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो बिग बॉस 19 का इस बार का वीकेंड का वार काफी खास रहा। इस बार कोई कंटेस्टेंट घर के बाहर नहीं गया यानि इस वीकेंड का वार कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ है बल्कि एक नया कंटेस्टेंट की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है। जिस नया कंटेस्टेंट घर में आया है वो है मालती चहर। जिन्होंने आते ही घरवालों के बीच अपनी जगह बना ली है।

