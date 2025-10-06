Language
    Bigg Boss 19: ये कैसा स्ट्रगल.. मालती चहर के सामने Tanya Mittal की बोलती हुई बंद, एक्ट्रेस ने आते ही बोला हमला

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 07:23 PM (IST)

    Bigg Boss 19 बिग बॉस 19 में शहबाज के बाद दूसरी वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर की हुई है जिन्होंने आते ही शो में पहले से लाइम लाइट बटोर रही तान्या मित्तल पर निशाना साधा है। दरअसल उन्होंने तान्या मित्तल को रियलिटी चेक देते हुए कहा कि जो तुम शो में बता रही हो उसके ऊपर बाहर सवाल उठ रहे हैं।

    मालती के सामने तान्या की बोलती हुई बंद

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में मालती चहर की बोल्ड और सीधी एंट्री ने घर में खासकर तान्या मित्तल के साथ तीखी बहसों से हलचल मचा दी है। नई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में जरा भी देर नहीं लगाई। मालती ने घर में आते ही तान्या मित्तल से भिड़ंत कर दी और इस तरह एक बेबाक बातचीत शुरू हो गई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

    हाल ही में सामने आए एक प्रोमो में तान्या ने मालती से पूछा कि घर के बाहर उन्हें लोग कैसे देखते हैं। बिना किसी लाग-लपेट के मालती ने तान्या के बयानों पर सीधा हमला बोला। उन्होंने उनके हमेशा साड़ी पहननने के बयान से लेकर उनके बिजनेस तक पर बात की।

    मालती ने तान्या को दिया रियलिटी चेक

    जब तान्या ने पूछा कि क्या घर के अंदर उनकी कही हर बात को बाहर जज किया जा रहा है, तो मालती ने शांति से जवाब दिया, 'हम सब कुछ करते हैं, लेकिन उसका बखान नहीं करते। बात यह है कि आप खुद को कैसे पेश करते हैं, लोग इस पर ध्यान देते हैं। मिसाल के तौर पर, आप अक्सर साड़ी पहनने की बात करती हैं, लेकिन सबने आपको मिनी स्कर्ट में भी देखा है'। मालती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, 'वैसे तो आप कहते हो कि आपने बहुत स्ट्रगल किया है तो जब आप घर से बाहर निकली ही नहीं तो स्ट्रगल कहां किया आपने'।

    मालती की बोल्ड एंट्री ने पहले ही 'बिग बॉस 19' के माहौल में एक नई चिंगारी जोड़ दी है। मालती चहर एक अभिनेत्री, राइटर और निर्देशक भी हैं। उन्होंने 2009 में मिस इंडिया अर्थ और 2014 में फेमिना मिस इंडिया दिल्ली में मिस फोटोजेनिक का खिताब जीता था। वह भारतीय क्रिकेटर दीपक चहर की बहन भी हैं, जिन्होंने वीकेंड का वार में उन्हें वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में पेश किया था।

    मालती ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2017 की शॉर्ट फिल्म 'मैनीक्योर' से की थी, बाद में 'जीनियस' में नजर आईं और 'ओ माएरी' से निर्देशन में कदम रखा। उनके आते ही इस तरह कंटेस्टेंट से भिड़ना दिखाता है कि वे बिग बॉस के घर में नई जंग छेड़ने वाली हैं और दर्शकों को भरपूर एंटरटेन करने वाली हैं।

    वीकेंड के वार में सलमान खान ने इस बार किसी भी कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया।

