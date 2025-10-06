Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: 'इतनी गलतियां और बेवकूफियां...', बिग बॉस और Salman Khan पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 04:18 PM (IST)

    विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में सभी कंटेस्टेंट्स किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं। किसी को पसंद किया जा रहा है तो किसी को नापसंद। वीकेंड का वार के लिए सलमान खान को बायस्ड बुलाया गया और बिग बॉस को भी ट्रोल किया गया। अब देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    देवोलीना भट्टाचार्जी ने सलमान खान पर निकाला गुस्सा। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हर हफ्ते शो में कोई न कोई ऐसा हंगामा होता ही है, जिस पर वीकेंड का वार में आकर होस्ट सलमान खान (Salman Khan) को कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। इस हफ्ते भी सलमान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई, लेकिन अभिनेता उल्टा खुद ही ट्रोल होने लगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, इस हफ्ते बिग बॉस के घर में काफी मुद्दे थे। कुनिका सदानंद का सुर-सुरी वाले बयान को गलत तरीके से पेश करना, अमाल मलिक का अशनूर के लिए भौंकना शब्द इस्तेमाल करना, अभिषेक बजाज का पोक करना, नेहल का तान्या के पीछे पड़ना और पीठ-पीछे प्रणित मोरे का बसीर अली का मजाक बनाना।

    वीकेंड का वार में सलमान ने अमाल की ली थी साइड

    मगर वीकेंड का वार में अमाल के बयान को तोड़-मरोड़कर बोलने के लिए कुनिका सदानंद और उनके साथ चार्ज करने के लिए अभिषेक बजाज की क्लास लगाई गई। अशनूर कौर भी इस मामले में घसीटी गईं। साथ ही तान्या के खिलाफ बार-बार बोलने पर नेहल चुडासमा को सुनाया गया। कुल मिलाकर वीकेंड का वार में सलमान ने तान्या और अमाल की तारीफ की और उन्हें सपोर्ट किया।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: इन 6 कंटेस्टेंट्स को खा गईं दो डायन... डबल एलिमिनेशन में कौन होगा बिग बॉस से बाहर?

    सलमान पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी

    अब लोग सलमान खान और बिग बॉस को अमाल मलिक के प्रति बायस्ड बता रहे हैं और उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। यहां तक कि बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट और एक्ट्रेस देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने भी सलमान और बिग बॉस की क्लास लगाई है। बिग बॉस नाम के एक पेज ने वीकेंड का वार से अमाल मलिक और शहबाज बडेशा की फोटो शेयर की है। इसके साथ लिखा गया है, "सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने के लिए सलमान खान को अमाल पर गर्व है।"

    इस पोस्ट का जवाब देते हुए देवोलीना भट्टाचार्जी ने एक्स हैंडल पर लिखा, "ओह प्लीज। बस थोड़े बदलाव के लिए मैंने वीकेंड का वार देख लिया। एक बार में बहुत सारी गलतियां और बेवकूफियां।"

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'वह कुनिका के उम्र की हैं...', Malti Chahar की एज पर Tanya Mittal ने किया ऐसा कमेंट