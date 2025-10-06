Bigg Boss 19: 'इतनी गलतियां और बेवकूफियां...', बिग बॉस और Salman Khan पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी

विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में सभी कंटेस्टेंट्स किसी न किसी वजह से चर्चा में हैं। किसी को पसंद किया जा रहा है तो किसी को नापसंद। वीकेंड का वार के लिए सलमान खान को बायस्ड बुलाया गया और बिग बॉस को भी ट्रोल किया गया। अब देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपना रिएक्शन दिया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) खूब सुर्खियां बटोर रहा है। हर हफ्ते शो में कोई न कोई ऐसा हंगामा होता ही है, जिस पर वीकेंड का वार में आकर होस्ट सलमान खान (Salman Khan) को कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाते हैं। इस हफ्ते भी सलमान ने कई कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई, लेकिन अभिनेता उल्टा खुद ही ट्रोल होने लगे।

दरअसल, इस हफ्ते बिग बॉस के घर में काफी मुद्दे थे। कुनिका सदानंद का सुर-सुरी वाले बयान को गलत तरीके से पेश करना, अमाल मलिक का अशनूर के लिए भौंकना शब्द इस्तेमाल करना, अभिषेक बजाज का पोक करना, नेहल का तान्या के पीछे पड़ना और पीठ-पीछे प्रणित मोरे का बसीर अली का मजाक बनाना।