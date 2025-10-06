Abhishek Bajaj ने एक्स वाइफ को बताया 'फेम डिगर', पहली बार दर्द बयां कर बोले- 'सालों की खामोशी और...'

सलमान खान का रियलिटी बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) के आने के बाद उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर कई आरोप लगाए थे। इन आरोपों के जवाब में अभिषेक की टीम ने उनका एक नोट जारी किया है जो उन्होंने शो में जाने से पहले लिखा था। जानिए अभिनेता ने एक्स वाइफ को लेकर क्या कहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) में नजर आ रहे अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) तलाकशुदा हैं। साल 2017 में उन्होंने आकांक्षा जिंदल (Akanksha Jindal) से शादी की थी, लेकिन 2019 में दोनों अलग हो गए थे। शो में जाने के बाद उनकी एक्स वाइफ आकांक्षा ने अभिनेता पर चीटिंग समेत कई आरोप लगाए थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आकांक्षा जिंदल के आरोपों के बाद अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) की तरफ से जवाब आया है। अभिषेक की टीम ने उनका लिखा एक नोट मीडिया में रिलीज किया है। इस नोट को अभिनेता ने बिग बॉस में जाने से पहले ही लिख लिया था जो अब उनकी टीम ने रविवार को जारी किया है।

अभिषेक बजाज ने एक्स वाइफ को बताया फेम की भूखी हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, टीम द्वारा जारी नोट में अभिषेक ने कहा है, "मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम की सलाह के मुताबिक, मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और मन की शांति के लिए जरूरी है, खासकर जब मैं बिग बॉस के घर में हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे अतीत को वर्तमान में घसीटा जाएगा। सालों की खामोशी और अलगाव के बाद जिस 'फेम डिगर' को मैं कभी दिल से प्यार करता था, उन्हें अब एक पल के फेम के लिए मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल करते देखना बेहद दर्दनाक होगा।"