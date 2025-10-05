Bigg Boss 19: मैं उससे बहुत प्यार..Abhishek Bajaj ने एक्स वाइफ के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, मीडिया से की ये अपील

बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल द्वारा लगाए गए चीटिंग के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। बजाज ने इन आरोपों को दिल तोड़ने वाला बताया और मीडिया से इस तरह की नेगेटिव बातों को ना फैलाने का आग्रह किया। कुछ दिन पहले उनकी एक्स वाइफ ने उन पर आरोप लगाए थे कि अभिषेक शादी के बाद कई रिलेशनशिप में थे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल द्वारा हाल ही में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर रिएक्शन देते हुए बयान जारी किया है। ये आरोप तब सामने आए जब जिंदल ने एक इंटरव्यू में अपने तलाक पर चर्चा की और दावा किया कि बजाज के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। अब 'बिग बॉस' के घर में रहते हुए बजाज ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि कैसे ये सब बातें उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक्स वाइफ ने लगाया था ये आरोप हाल हीमें एक इंटरव्यू में, आकांक्षा जिंदल ने बजाज से अपने तलाक के बारे में डिटेल से बताया। उन्होंने कहा, 'उसका कई लड़कियों के साथ संबंध था। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझसे बात की और मुझे उनकी असलियत दिखाई। जिंदल ने कहा कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से हमारा तलाक हुआ था।

उन्होंने आगे कहा, 'अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक पल से गुजरने के बाद मैंने अपना करियर बनाया जिसके लिए मुझे काफी हिम्मत की जरुरत पड़ी। मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया है। इस तरह के घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल उठाना या हमला करना दिल तोड़ने वाला है'।