Bigg Boss 19: मैं उससे बहुत प्यार..Abhishek Bajaj ने एक्स वाइफ के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, मीडिया से की ये अपील
बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल द्वारा लगाए गए चीटिंग के आरोपों पर चुप्पी तोड़ी है। बजाज ने इन आरोपों को दिल तोड़ने वाला बताया और मीडिया से इस तरह की नेगेटिव बातों को ना फैलाने का आग्रह किया। कुछ दिन पहले उनकी एक्स वाइफ ने उन पर आरोप लगाए थे कि अभिषेक शादी के बाद कई रिलेशनशिप में थे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'बिग बॉस 19' कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज ने अपनी एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल द्वारा हाल ही में लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों पर रिएक्शन देते हुए बयान जारी किया है। ये आरोप तब सामने आए जब जिंदल ने एक इंटरव्यू में अपने तलाक पर चर्चा की और दावा किया कि बजाज के कई महिलाओं के साथ संबंध थे। अब 'बिग बॉस' के घर में रहते हुए बजाज ने इन आरोपों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि कैसे ये सब बातें उनकी मेंटल हेल्थ को प्रभावित करती हैं।
एक्स वाइफ ने लगाया था ये आरोप
हाल हीमें एक इंटरव्यू में, आकांक्षा जिंदल ने बजाज से अपने तलाक के बारे में डिटेल से बताया। उन्होंने कहा, 'उसका कई लड़कियों के साथ संबंध था। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझसे बात की और मुझे उनकी असलियत दिखाई। जिंदल ने कहा कि इन्हीं सब हरकतों की वजह से हमारा तलाक हुआ था।
यह भी पढ़ें- Awez Darbar की एक्स गर्लफ्रेंड बताने के लिए शुभी जोशी को मिली जान से मारने की धमकी, मिली गंदी गालियां
अभिषेक ने तोड़ी चुप्पी
आकांक्षा के इन आरोपों का जवाब देते हुए बजाज ने एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन मेरी टीम की सलाह के अनुसार मुझे लगता है कि यह मेरी सुरक्षा और मन की शांति के लिए जरूरी है, खासकर जब मैं 'बिग बॉस' के घर में हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अतीत को वर्तमान में घसीटा जाएगा। सालों की चुप्पी और तलाक के बाद सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए मेरी इमेज खराब की जा रही है। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि मैंने उन्हें दिल से प्यार किया था'।
उन्होंने आगे कहा, 'अपनी जिंदगी के उस दर्दनाक पल से गुजरने के बाद मैंने अपना करियर बनाया जिसके लिए मुझे काफी हिम्मत की जरुरत पड़ी। मैंने जो भी कदम उठाया है, वह ईमानदारी और कड़ी मेहनत से उठाया है। इस तरह के घटिया और अपमानजनक तरीके से सवाल उठाना या हमला करना दिल तोड़ने वाला है'।
मीडिया से की ये अपील
बजाज ने मीडिया और जनता को सीधे संबोधित करते हुए कहा, 'मैं मीडिया और दर्शकों से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि कृपया ऐसे बेबुनियाद प्रयासों को महत्व न दें जिनका उद्देश्य केवल किसी की गरिमा को खराब करना है। प्लीज ऐसी नेगेटिविटी को हवा मत दीजिए'। उन्होंने अपने फैंस से कहा, 'मैं आपके प्यार और समर्थन के साथ इतनी मजबूती से खड़ा हूं, अपना प्यार बनाए रखें'।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।