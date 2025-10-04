Language
    Awez Darbar की एक्स गर्लफ्रेंड बताने के लिए शुभी जोशी को मिली जान से मारने की धमकी, मिली गंदी गालियां

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 07:46 PM (IST)

    स्प्लिट्सविला की कंटेस्टेंट शुभी जोशी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी आवेज दरबार पर धोखा देने का आरोप लगाया था। हालांकि आवेज के फैंस को उनकी ये बातें पसंद नहीं आईं। उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। अब शुभी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इसकी वजह से उनकी मेंटल हालत खराब हो रही है।

    आवेज दरबार की एक्स-गर्लफ्रेंड शुभी जोशी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्प्लिट्सविला की एक्स कंटेस्टेंट शुभी जोशी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी आवेज दरबार पर धोखा देने और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होने का आरोप लगाया था। शुभी के ऐसा कहने के बाद से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

    आवेज ने अचानक बना ली दूरी

    शुभी ने आवेज पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि काम के दबाव का हवाला देते हुए आवेज ने उनसे अचानक दूरी बना ली और बाद में उन्हें पता चला कि वह उनकी एक करीबी दोस्त को मैसेज करके मिलने के लिए कह रहे थे।

    शुभी को मिली गंदी गालियां

    अब अपने इन बयानों की वजह से शुभी को ऑनलाइन ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें 'फूहड़' कहकर बदनाम किया जा रहा है। एक भावुक पोस्ट में, उन्होंने स्वीकार किया कि उत्पीड़न के कारण उन्हें रातों की नींद नहीं आती और वे बेचैनी से जूझ रही हैं।

    सच बोलने के लिए शुभी को सुननी पड़ी बातें

    एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन रहे हैं। अपनी कहानी कहने के लिए मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं और आलोचना का शिकार होना पड़ा। जब एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा गया, तो मैंने ईमानदारी चुनी। मैंने सच बोलने का फैसला किया, किसी को बदनाम करने का नहीं। हम सभी किसी न किसी की कहानी में गलत होते हैं और यह ठीक है। मैं अपनी कही हर बात पर पूरी तरह कायम हूं। हां, दुर्भाग्य से मुझे इसके परिणामों का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़े समय के लिए किसी पुरुष के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईश्वर दयालु है, और मैं अपनी योग्यता के आधार पर अपना करियर बना रहा हूं।"

    मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ा बुरा असर

    इसके अलावा, उन्होंने बताया कि उन्हें जो नफरत मिली,वह बहुत ही क्रूर थी,जिसमें गालियां, चरित्र हनन, यहां तक कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां भी शामिल थीं। शुभी ने आगे कहा कि किसी को भी अपनी सच्चाई कहने के लिए धमकाया जाना गलत है। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन उत्पीड़न किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर डाल सकता है।

    बसीर की एक्स गर्लफ्रेंड से किया इनकार

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह बशीर अली की एक्स गर्लफ्रेंड नहीं हैं। दरअसल एक एपिसोड में बशीर अली के इस दावे पर भी टिप्पणी की कि उनकी और आवेज की एक्स गर्लफ्रेंड एक थी। जोशी ने कहा, "मुझे सिर्फ अनुमान के आधार पर सबका पूर्व प्रेमी करार दिया गया, जबकि मैंने कभी ऐसा दावा किया ही नहीं।"

