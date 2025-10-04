Awez Darbar की एक्स गर्लफ्रेंड बताने के लिए शुभी जोशी को मिली जान से मारने की धमकी, मिली गंदी गालियां

स्प्लिट्सविला की कंटेस्टेंट शुभी जोशी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी आवेज दरबार पर धोखा देने का आरोप लगाया था। हालांकि आवेज के फैंस को उनकी ये बातें पसंद नहीं आईं। उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकी दे डाली। अब शुभी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि इसकी वजह से उनकी मेंटल हालत खराब हो रही है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्प्लिट्सविला की एक्स कंटेस्टेंट शुभी जोशी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी आवेज दरबार पर धोखा देने और उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े होने का आरोप लगाया था। शुभी के ऐसा कहने के बाद से उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आवेज ने अचानक बना ली दूरी शुभी ने आवेज पर दोहरा व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि काम के दबाव का हवाला देते हुए आवेज ने उनसे अचानक दूरी बना ली और बाद में उन्हें पता चला कि वह उनकी एक करीबी दोस्त को मैसेज करके मिलने के लिए कह रहे थे।

सच बोलने के लिए शुभी को सुननी पड़ी बातें एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'पिछले कुछ दिन मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन रहे हैं। अपनी कहानी कहने के लिए मुझे ट्रोल किया गया, गालियां दी गईं, धमकियां दी गईं और आलोचना का शिकार होना पड़ा। जब एक पॉडकास्ट में मुझसे पूछा गया, तो मैंने ईमानदारी चुनी। मैंने सच बोलने का फैसला किया, किसी को बदनाम करने का नहीं। हम सभी किसी न किसी की कहानी में गलत होते हैं और यह ठीक है। मैं अपनी कही हर बात पर पूरी तरह कायम हूं। हां, दुर्भाग्य से मुझे इसके परिणामों का अंदाजा नहीं था, लेकिन मुझे थोड़े समय के लिए किसी पुरुष के नाम का सहारा नहीं लेना चाहिए। ईश्वर दयालु है, और मैं अपनी योग्यता के आधार पर अपना करियर बना रहा हूं।"