Bigg Boss 19: इन 6 कंटेस्टेंट्स को खा गईं दो डायन... डबल एलिमिनेशन में कौन होगा बिग बॉस से बाहर?
Bigg Boss 19 Nomination Task बिग बॉस 19 में पिछले हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था लेकिन इस हफ्ते कोई न कोई शो के बाहर जरूर होगा। इस हफ्ते नॉमिनेशन की तलवार 6 कंटेस्टेंट्स पर लटकीं। टास्क में कुछ लोगों के बीच काफी लड़ाई भी हुई। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) को शुरू हुए डेढ़ महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो बार ही एलिमिनेशन हुआ है। बीते हफ्ते भी 8 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन की तलवार से बच निकले। मगर अगले हफ्ते ऐसा नहीं होगा। इस बार एक नहीं सीधे दो कंटेस्टेंट्स ही आउट हो सकते हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, होस्ट सलमान खान अगले वीकेंड का वार में डबल एलिमिनेशन कर सकते हैं। पहले नगमा मिराजकर और नतालिया को एक साथ एविक्ट किया गया था, फिर आवेज दरबार अकेले बाहर हुए थे। पिछले हफ्ते एलिमिनेशन तो नहीं हुआ, मगर इस हफ्ते कोई न कोई बाहर जरूर जाएगा।
मालती-फरहाना बनीं डायन
इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क पहले से और भी खतरनाक होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है जिसमें सभी उन कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर रहे हैं जिन्हें वह नहीं पसंद करते हैं। इस बार नॉमिनेशन का थीम हॉन्टेड प्लेस पर है और फरहाना भट्ट-मालती चाहर डायन बनीं। दोनों जिन्हें स्विमिंग पूल में धकेलेंगी, वो नॉमिनेट हो जाएगा।
नॉमिनेशन में कंटेस्टेंट्स के बीच हुई लड़ाई
प्रोमो में दिखाया गया कि अमाल मलिक ने अशनूर कौर का नाम लिया और फरहाना ने उन्हें स्विमिंग पूल में धकेल दिया। फिर मृदुल तिवारी ने हमेशा की तरह तान्या मित्तल को नॉमिनेट किया और फिर दोनों के बीच बहस हो गई। फिर गौरव खन्ना ने नीलम गिरी का नाम लिया और वह उनसे चिढ़ गईं।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'वह कुनिका के उम्र की हैं...', Malti Chahar की एज पर Tanya Mittal ने किया ऐसा कमेंट
कौन-कौन हुआ नॉमिनेट?
प्रोमो में तो अभी तक रिवील नहीं हुआ है कि कौन-कौन नॉमिनेट हुआ है, बिग बॉस से जुड़े अपडेट देने वाले बीबी तक पेज के मुताबिक, इस हफ्ते कुल 6 कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए हैं। यहां देखिए उनकी लिस्ट...
- जीशान कादरी
- नीलम गिरी
- मृदुल तिवारी
- बसीर अली
- अशनूर कौर
- प्रणित मोरे
कई लोगों का मानना है कि इस बार डबल एलिमिनेशन होगा। इस हफ्ते कौन बिग बॉस से बाहर होगा, यह तो अगले वीकेंड का वार में ही पता चलेगा। हालांकि, आने वाले एपिसोड में घर में खूब महासंग्राम होगा। तान्या और फरहाना की लड़ाई से लेकर मालती चाहर के बयान तक... सोमवार के एपिसोड में दर्शकों का पूरा ड्रामा मिलेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।