Bigg Boss 19: इन 6 कंटेस्टेंट्स को खा गईं दो डायन... डबल एलिमिनेशन में कौन होगा बिग बॉस से बाहर?

Bigg Boss 19 Nomination Task बिग बॉस 19 में पिछले हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था लेकिन इस हफ्ते कोई न कोई शो के बाहर जरूर होगा। इस हफ्ते नॉमिनेशन की तलवार 6 कंटेस्टेंट्स पर लटकीं। टास्क में कुछ लोगों के बीच काफी लड़ाई भी हुई। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) को शुरू हुए डेढ़ महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ दो बार ही एलिमिनेशन हुआ है। बीते हफ्ते भी 8 कंटेस्टेंट्स एलिमिनेशन की तलवार से बच निकले। मगर अगले हफ्ते ऐसा नहीं होगा। इस बार एक नहीं सीधे दो कंटेस्टेंट्स ही आउट हो सकते हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, होस्ट सलमान खान अगले वीकेंड का वार में डबल एलिमिनेशन कर सकते हैं। पहले नगमा मिराजकर और नतालिया को एक साथ एविक्ट किया गया था, फिर आवेज दरबार अकेले बाहर हुए थे। पिछले हफ्ते एलिमिनेशन तो नहीं हुआ, मगर इस हफ्ते कोई न कोई बाहर जरूर जाएगा।

मालती-फरहाना बनीं डायन इस हफ्ते नॉमिनेशन टास्क पहले से और भी खतरनाक होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड का प्रोमो जारी किया गया है जिसमें सभी उन कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर रहे हैं जिन्हें वह नहीं पसंद करते हैं। इस बार नॉमिनेशन का थीम हॉन्टेड प्लेस पर है और फरहाना भट्ट-मालती चाहर डायन बनीं। दोनों जिन्हें स्विमिंग पूल में धकेलेंगी, वो नॉमिनेट हो जाएगा।