    Arbaaz Khan की दूसरी पत्नी बनी मां, बेटा या बेटी शूरा खान ने किसको दिया जन्म?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 04:01 PM (IST)

    Arbaaz Khan और शूरा खान माता-पिता बन गए हैं। हाल ही में शूरा को पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज 5 अक्टूबर को शूरा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। सलमान खान भी अपने परिवार के साथ इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पनवेल स्थित फार्महाउस से वापस आ रहे हैं।

    अरबाज खान और शूरा खान ने पहले बच्चे का किया स्वागत

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। शूरा को गुरुवार, 4 अक्टूबर को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार, 5 अक्टूबर को शूरा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। सलमान खान भी अपने परिवार के साथ इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पनवेल स्थित फार्महाउस से वापस आ रहे हैं।

