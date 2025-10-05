Arbaaz Khan की दूसरी पत्नी बनी मां, बेटा या बेटी शूरा खान ने किसको दिया जन्म?
Arbaaz Khan और शूरा खान माता-पिता बन गए हैं। हाल ही में शूरा को पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज 5 अक्टूबर को शूरा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया है। सलमान खान भी अपने परिवार के साथ इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पनवेल स्थित फार्महाउस से वापस आ रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शूरा खान ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है। शूरा को गुरुवार, 4 अक्टूबर को मुंबई के पीडी हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार, 5 अक्टूबर को शूरा ने बेबी गर्ल को जन्म दिया। सलमान खान भी अपने परिवार के साथ इस खुशी का जश्न मनाने के लिए पनवेल स्थित फार्महाउस से वापस आ रहे हैं।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।