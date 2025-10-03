K3G की 'छोटी पू' ने दिखाई बेटी की पहली झलक, क्या है नन्हीं परी के नाम का मतलब?

Malvika Raaj करण जौहर की K3G में आईकॉनिक पू के रूप में करीना कपूर का किरदार तो सबको याद है। उन्हीं के बचपन का किरदार निभाने वाली मालविका राज ने एक महीने पहले बेटी का स्वागत किया और अब उसकी प्यारी तस्वीरें पहली बार सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी बेटी के जन्म के 40 दिन बाद, 'कभी खुशी कभी गम' में छोटी पू का किरदार निभाने वाली मालविका राज ने बेटी की तस्वीरें शेयर करने के साथ उसका नाम अपने फैंस के साथ शेयर किया। दशहरे के शुभ अवसर के एक दिन बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने और उनके पति प्रणव बग्गा ने अपनी बेटी का नाम रखा है।

मालविका ने रखा बेटी का नाम शुक्रवार को एक्ट्रेस ने महारा के साथ पहली बार खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने नामकरण समारोह की एक झलक शेयर क जिसमें दोनों हसबैंड और वाइफ ने मैचिंग आइवरी फ्लोरल आउटफिट पहनी है। उन्होंने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'महारा के 40 दिन। दशहरे के शुभ दिन पर, हमने ऑफिशियल तौर पर अपनी बच्ची का नाम रखा'।

फोटो क्रेडिट-सोशल मीडिया दस साल की डेटिंग के बाद की शादी प्रणव ने तुर्की के कप्पाडोसिया में मालविका को प्रपोज किया था। उसके पहले दोनों ने एक दूसरे को लगभग दस साल तक डेट किया। उन्होंने नवंबर 2023 में गोवा में शादी की थी। इस साल की शुरुआत में मई में मालविका और प्रणव ने घोषणा की थी कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने यह खबर एक तस्वीर के साथ शेयर की जिसमें वे एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ थे।