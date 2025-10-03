Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    K3G की 'छोटी पू' ने दिखाई बेटी की पहली झलक, क्या है नन्हीं परी के नाम का मतलब?

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:06 PM (IST)

    Malvika Raaj करण जौहर की K3G में आईकॉनिक पू के रूप में करीना कपूर का किरदार तो सबको याद है। उन्हीं के बचपन का किरदार निभाने वाली मालविका राज ने एक महीने पहले बेटी का स्वागत किया और अब उसकी प्यारी तस्वीरें पहली बार सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए उसका नाम भी रिवील कर दिया।

    prefferd source google
    Hero Image
    के3जी एक्ट्रेस मालविका राज ने दिखाई बेटी की तस्वीरें

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अपनी बेटी के जन्म के 40 दिन बाद, 'कभी खुशी कभी गम' में छोटी पू का किरदार निभाने वाली मालविका राज ने बेटी की तस्वीरें शेयर करने के साथ उसका नाम अपने फैंस के साथ शेयर किया। दशहरे के शुभ अवसर के एक दिन बाद एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि उन्होंने और उनके पति प्रणव बग्गा ने अपनी बेटी का नाम रखा है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मालविका ने रखा बेटी का नाम

    शुक्रवार को एक्ट्रेस ने महारा के साथ पहली बार खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। उन्होंने नामकरण समारोह की एक झलक शेयर क जिसमें दोनों हसबैंड और वाइफ ने मैचिंग आइवरी फ्लोरल आउटफिट पहनी है। उन्होंने ये तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'महारा के 40 दिन। दशहरे के शुभ दिन पर, हमने ऑफिशियल तौर पर अपनी बच्ची का नाम रखा'।

    फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया

    यह भी पढ़ें- Malvika Raaj: के3जी की 'छोटी पू' बनी मां , मालविका राज ने नन्ही परी का किया स्वागत

     क्या है इस नाम का मतलब?

    मालविका ने तस्वीरों की इस सीरीज में एक खूबसूरत तस्वीर शेयर की जिसमें उन्होंने महारा के नाम का पेंडेंट पहन रखा है, वहीं उनकी ड्रेस के दुपट्टे पर महारा नाम लिखा हुआ था। हालांकि तस्वीरों में महारा का चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन वह फूलों का हेडबैंड पहने काफी क्यूट दिखाई दे रही थीं। महारा नाम का हिंदी में अर्थ नोबल और पावरफुल है वहीं अरेबिक में इस नाम का मतलब टैलेंट भी होता है क्योंकि यह माहिरा से काफी मिलता जुलता है।

    फोटो क्रेडिट-सोशल मीडिया

    दस साल की डेटिंग के बाद की शादी

    प्रणव ने तुर्की के कप्पाडोसिया में मालविका को प्रपोज किया था। उसके पहले दोनों ने एक दूसरे को लगभग दस साल तक डेट किया। उन्होंने नवंबर 2023 में गोवा में शादी की थी। इस साल की शुरुआत में मई में मालविका और प्रणव ने घोषणा की थी कि वे अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने यह खबर एक तस्वीर के साथ शेयर की जिसमें वे एक पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट के साथ थे।

    इस कपल ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए 23 अगस्त, 2025 को महारा के जन्म की घोषणा की। जिस पर लिखा था, 'गुलाबी धनुष, नन्हे पैर की उंगलियां और उमड़ता प्यार। इस दुनिया में तुम्हारा स्वागत है, । 23.08.2025। मालविका और प्रणव'।

    यह भी पढ़ें- Gauahar Khan ने दिखाई बेटे की पहली झलक, क्या है न्यू बोर्न बेबी के नाम का असली मतलब?