Bigg Boss 19: 'वह कुनिका के उम्र की हैं...', Malti Chahar की एज पर Tanya Mittal ने किया ऐसा कमेंट

Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस 19 में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की है जिससे घर का माहौल बदल गया है। मालती के आने के बाद तान्या मित्तल ने उनकी उम्र पर कमेंट किया है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में पहले से ही खूब ड्रामा हो रहा था और अब शो में एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है जिससे घर का माहौल चेंज हो गया है। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है।

दीपक चाहर ने खुद अपनी बहन मालती को स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराया और फिर उन्होंने शो में एंट्री ली। जैसे ही मालती शो में आई, वैसे ही लोग उनके इर्द-गिर्द घूमने लगे। मगर जिन्हें मालती के आने से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, वो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) थीं।