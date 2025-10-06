Language
    Bigg Boss 19: 'वह कुनिका के उम्र की हैं...', Malti Chahar की एज पर Tanya Mittal ने किया ऐसा कमेंट

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:51 AM (IST)

    Bigg Boss 19 रियलिटी शो बिग बॉस 19 में क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री की है जिससे घर का माहौल बदल गया है। मालती के आने के बाद तान्या मित्तल ने उनकी उम्र पर कमेंट किया है। जानिए इस बारे में।

    मालती चाहर की उम्र पर तान्या मित्तल का कमेंट। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में पहले से ही खूब ड्रामा हो रहा था और अब शो में एक और वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हुई है जिससे घर का माहौल चेंज हो गया है। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर की बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है।

    दीपक चाहर ने खुद अपनी बहन मालती को स्टेज पर इंट्रोड्यूस कराया और फिर उन्होंने शो में एंट्री ली। जैसे ही मालती शो में आई, वैसे ही लोग उनके इर्द-गिर्द घूमने लगे। मगर जिन्हें मालती के आने से सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ, वो तान्या मित्तल (Tanya Mittal) थीं।

    तान्या मित्तल को मालती से हुई जलन?

    मालती चाहर की एंट्री के बाद शहबाज बडेशा समेत बाकी घरवाले उनकी हेल्प करने लगे और इर्द-गिर्द घूमने लगे। इससे तान्या को थोड़ी जलन हुई। नीलम गिरी ने कहा कि वह सुंदर हैं तो तान्या बोलती हैं कि उन्हें नहीं लगता है। यही नहीं, वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट ने तान्या मित्तल को लग्जरी लाइफस्टाइल के दावे का मजाक बनाती दिखीं। इस पर उन्होंने कहा कि वह सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं और उन्हें इस पर गर्व है।

    मालती की उम्र पर तान्या का कमेंट

    बात यहीं खत्म नहीं हुई, खाने के टेबल पर नीलम गिरी के साथ बातचीत में तान्या मित्तल मालती चाहर की उम्र पर कमेंट करती हुई नजर आईं। तान्या ने कहा कि उन्हें लगता है कि वह कुनिका सदानंद के उम्र (61 साल) की हैं। नीलम कहती हैं कि ऐसा नहीं है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। बता दें कि दीपक चाहर की बहन मालती 34 साल की हैं।

    चुड़ैल बनेंगी मालती चाहर

    बिग बॉस के घर में आते ही मालती चाहर को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल गई है। अपकमिंग एपिसोड में नॉमिनेशन टास्क होगा, जिसमें मालती और फरहाना को चुड़ैल बनाया गया है। अपकमिंग एपिसोड में तान्या की भी फरहाना से गंदी लड़ाई होगी। मालती के आने और माहौल बिगड़ने से घर के रिश्ते आगे जाकर बदलते हैं या फिर और मजबूत होते हैं, अब यह तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। 

