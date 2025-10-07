Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19: 'सबसे ज्यादा बेहूदा ये है...', Amaal Mallik ने किचन में खड़े होकर की गंदी हरकत, वीडियो वायरल

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 10:58 AM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 में अमाल मलिक सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। तान्या मित्तल के साथ उनकी नोक-झोंक काफी पसंद की जा रही है। हालांकि अब अमाल मलिक ने कुछ किचन में खड़े होकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वायरल वीडियो देखकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    अमाल मलिक की गंदी हरकत देख भन्नाया यूजर्स का दिमाग/ फोटो- X Account

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अपने सातवें हफ्ते में आ चुका है। ऐसे में कंटेस्टेंट के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। अमाल मलिक और शहबाज जहां मिलकर अभिषेक और अश्नूर कौर पर जहां निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बजाज भी उन्हें 'पालतू' बुलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कभी घर में शहनाज के भाई शहबाज को, तो कभी फरहाना और अभिषेक को कंटेस्टेंट ने इस सीजन का सबसे अनहाइजनिक कंटेस्टेंट बताया है। हालांकि, इस बीच ही अब अमाल मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह किचन में खड़े होकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, जिसे देखकर लोगों का माथा ठनक गया है। 

    अमाल ने किचन के सिंक में बर्तनों के ऊपर की ये हरकत

    सिंगर अमाल मलिक का हाल ही में एक्स अकाउंट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। इस वीडियो में अमाल मलिक पीने वाले पानी के पाइप से डायरेक्टर पानी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीने से पहले उसी पानी से कुल्ली करके किचन के सिंक में थूक दिया, जहां नीचे सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे। 

    यह भी पढ़ें- Big Boss 19: भाई फेमस क्रिकेटर और पिता एअरफोर्स से रिटायर, मालती चौधरी का आगरा से खास कनेक्शन

    उनके इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल करते हुए बिग बॉस 19 का सबसे अनहाइजनिक और गंदा कंटेस्टेंट बताया। अमाल तो ट्रोल्स के निशाने पर आए ही, लेकिन इसी के साथ सलमान खान को भी लोग भला बुरा सुनाने से पीछे नहीं हटे। 

    सोशल मीडिया यूजर्स ने सिंगर को बताया 'बेहूदा' 

    अमाल मलिक की इस गंदी हरकत को देखने के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अमाल की तरह पानी पियो, सीधा होस से और उसके बाद सफाई भी मत करो..हर जगह कीटाणु फैला दो। क्या ये पानी अपनी बोतल या ग्लास में नहीं लेकर पी सकता था? गंदा, उसने सिंक में थूक भी दिया"। 

    bigg boss 19

    दूसरे यूजर ने लिखा, "अगले वीकेंड के वार में फिर से सलमान खान इसकी तारीफ करेंगे और कहेंगे कि हर घरवाले को अमाल मलिक से ये सीखना चाहिए कि पानी ऐसे पीना चाहिए और उस पर गर्व करेंगे। उसका भाई ये पोस्ट करेगा और इस पर रेड हार्ट इमोजी लगाएगा"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "अरे यार ये कितना बेहूदा है, गंदा आदमी"। एक ने लिखा, "अब सलमान खान इस पर कहेंगे कि वह बीमार था, इसलिए पी लिया। कितना अनहाइजनिक है ये ओह गॉड, बाकी के कंटेस्टेंट्स को पता भी नहीं है"। 

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: 'इतनी गलतियां और बेवकूफियां...', बिग बॉस और Salman Khan पर भड़कीं देवोलीना भट्टाचार्जी