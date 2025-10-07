Bigg Boss 19: 'सबसे ज्यादा बेहूदा ये है...', Amaal Mallik ने किचन में खड़े होकर की गंदी हरकत, वीडियो वायरल

बिग बॉस सीजन 19 में अमाल मलिक सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। तान्या मित्तल के साथ उनकी नोक-झोंक काफी पसंद की जा रही है। हालांकि अब अमाल मलिक ने कुछ किचन में खड़े होकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। वायरल वीडियो देखकर लोगों ने उन्हें काफी ट्रोल किया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अपने सातवें हफ्ते में आ चुका है। ऐसे में कंटेस्टेंट के बीच घमासान देखने को मिल रहा है। अमाल मलिक और शहबाज जहां मिलकर अभिषेक और अश्नूर कौर पर जहां निशाना साध रहे हैं, तो वहीं बजाज भी उन्हें 'पालतू' बुलाने से पीछे नहीं हट रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कभी घर में शहनाज के भाई शहबाज को, तो कभी फरहाना और अभिषेक को कंटेस्टेंट ने इस सीजन का सबसे अनहाइजनिक कंटेस्टेंट बताया है। हालांकि, इस बीच ही अब अमाल मलिक का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह किचन में खड़े होकर ऐसी हरकत कर रहे हैं, जिसे देखकर लोगों का माथा ठनक गया है।

अमाल ने किचन के सिंक में बर्तनों के ऊपर की ये हरकत सिंगर अमाल मलिक का हाल ही में एक्स अकाउंट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी ट्रोलिंग झेलनी पड़ रही है। इस वीडियो में अमाल मलिक पीने वाले पानी के पाइप से डायरेक्टर पानी पी रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पीने से पहले उसी पानी से कुल्ली करके किचन के सिंक में थूक दिया, जहां नीचे सिंक में कुछ बर्तन पड़े हुए थे।

सोशल मीडिया यूजर्स ने सिंगर को बताया 'बेहूदा' अमाल मलिक की इस गंदी हरकत को देखने के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "अमाल की तरह पानी पियो, सीधा होस से और उसके बाद सफाई भी मत करो..हर जगह कीटाणु फैला दो। क्या ये पानी अपनी बोतल या ग्लास में नहीं लेकर पी सकता था? गंदा, उसने सिंक में थूक भी दिया"।