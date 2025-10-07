Big Boss 19: भाई फेमस क्रिकेटर और पिता एअरफोर्स से रिटायर, मालती चौधरी का आगरा से खास कनेक्शन

आगरा की मालती चाहर ने बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर शहरवासियों को चौंका दिया। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती की एंट्री से लोग उत्साहित हैं। फेमिना मिस इंडिया फाइनलिस्ट रह चुकीं मालती एक्ट्रेस मॉडल राइटर व डायरेक्टर के रूप में पहचान बना चुकी हैं। भाई दीपक ने उन्हें बिग बॉस के घर में दाखिल कराया जिससे शो की रेटिंग्स बढ़ गई है।

जागरण संवाददाता, आगरा। शास्त्रीपुरम निवासी मालती चाहर ने रियलिटी शो "बिग बास 19" में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर सभी को चौंका दिया। क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती के पहुंचते ही शहरवासी उत्साहित नजर आए। मालती की बिग बास में वाइल्ड कार्ड एंट्री, शहरवासी उत्साहित आगरा शहर में 15 नवंबर 1990 को जन्मी मालती के पिता लोकेंद्र सिंह चाहर वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं, तो मां पुष्पा गृहिणी। केंद्रीय विद्यालय आगरा से पढ़ाई पूरी कर लखनऊ में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाली मालती ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

मालती 2014 में बनी थी फेमिना मिस इंडिया की फाइनलिस्ट चाचा देशराज चाहर ने बताया फेमिना मिस इंडिया 2014 की फाइनलिस्ट और मिस इंडिया अर्थ 2009 की विजेता मालती एक्ट्रेस, मॉडल, राइटर व डायरेक्टर के रूप में अब अपनी पहचान बना चुकीं हैं। वर्ष 2017 में शार्ट फिल्म "मैनिक्योर" से डेब्यू करने वाली वे एमएस धोनी व चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़कर हमेशा सुर्खियों में रहीं। इंटरनेट मीडिया पर उनके हजारों फैंस आगरा से ही जुड़े हैं, जो उनकी हर पोस्ट पर कमेंट्स की बौछार करते हैं।