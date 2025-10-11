Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: फिर सलमान खान की आंखों में खटकी नेहल, दोस्त फरहाना भट्ट को दी थी ये वॉर्निंग

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:25 PM (IST)

    Bigg Boss 19: नेहल चुदास्मा हर हफ्ते कुछ ऐसा कर जाती हैं, जिसकी वजह से वह वीकेंड के वार में सलमान खान की डांट का शिकार बनती हैं। इस बार तो नेहल ने अपनी ही दोस्त फरहाना भट्ट को ऐसी वॉर्निंग दी, जिसकी वजह से सलमान खान ने एक बार उन्हें फिर सबके सामने बेइज्जत किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सलमान खान से नेहल चुदास्मा को फिर पड़ी डांट/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में पूरे हफ्ते शो में कंटेस्टेंट से हुई गलती का पूरा हिसाब किताब सलमान खान वीकेंड के वार में करते हैं। इस वीकेंड के वार में तो काफी कुछ घमासान होने वाला है। एक तरफ जहां तारीफ करने के बाद सलमान नीलम गिरी की क्लास लगाएंगे, तो वहीं 7 हफ्तों के बाद भी नेहल चुदास्मा नहीं सुधरी हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तान्या मित्तल पर लगातार निशाना साधने वाली नेहल चुदास्मा ने एक कंटेस्टेंट का कैरेक्टर एसेसिनेशन करके अपनी दोस्त फरहाना को वॉर्निंग दी, जिसकी वजह से वीकेंड के वार में सलमान खान से एक बार उन्हें फिर से डांट खानी पड़ी। फरहाना भट्ट को नेहल ने किस बात को लेकर वॉर्निंग दी, चलिए जानते हैं।

    नेहल ने इस कंटेस्टेंट के किरदार पर उछाला कीचड़

    नेहल जबसे सीक्रेट रूम से सबकुछ देखकर बिग बॉस के घर में दोबारा लौटीं हैं, तब से उनका एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिल रहा है। वह आने के बाद हर कंटेस्टेंट पर अपनी टिप्पणी कर रही हैं। बीते एपिसोड में नेहल विवादित शो में अपनी सबसे अच्छी दोस्त फरहाना भट्ट को वॉर्निंग देते हुए नजर आईं। उन्होंने फरहाना से बसीर अली को लेकर कहा, "बसीर से दूर रह, वह तेरी जिंदगी खराब कर देगा"।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी प्लानिंग! शो से एविक्ट हुआ ये मजबूत कंटेस्टेंट, खत्म होगा याराना

    bigg boss 19 weekend ka vaar (2)

    दरअसल, बीते एपिसोड में जब अमाल मलिक और फरहाना का झगड़ा हुआ, तो बसीर ने मजाक में कंटेस्टेंट से गुजारिश की कि वह उनके साथ डेट पर चले। इंडिया फोरम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इसी को लेकर सलमान खान ने बिग बॉस 19 के वीकेंड के वार में सीधे तौर पर नेहल चुदास्मा से कहा कि इस तरह से किसी पर टिप्पणी करना बिग बॉस के घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलमान खान से एक बार फिर से डांट खाकर नेहल फिर से इमोशनल हो गईं और रोने लगी।

    इस हफ्ते घर की कैप्टन हैं नेहल चुदास्मा

    नेहल चुदास्मा ने बसीर अली के कैरेक्टर पर किए गए इस रिमार्क पर अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक घर का माहौल बहुत ही गरम हो गया था। आपको बता दें कि इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क की दावेदारी जीतकर नेहल चुदास्मा घर की नई कैप्टन बन गई हैं।

    [image] - 223234

    उन्होंने कैप्टन बनते ही जहां तान्या मित्तल (Tanya Mittal) को सीधा वॉशरूम की ड्यूटी में डाल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मालती से किचन में बर्तन धुलने को लेकर दोनों के बीच अनबन हुई। सिचुएशन संभालते हुए अमाल मलिक ने घर की ये ड्यूटी करने की बात कही, लेकिन नेहल और फराहना दोनों उन पर चढ़ गए।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: मालती चाहर ने फेंका तुरुप का इक्का, तान्या मित्तल के निकले आंसू, घरवालों का चढ़ गया पारा