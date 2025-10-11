Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: फिर सलमान खान की आंखों में खटकी नेहल, दोस्त फरहाना भट्ट को दी थी ये वॉर्निंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में पूरे हफ्ते शो में कंटेस्टेंट से हुई गलती का पूरा हिसाब किताब सलमान खान वीकेंड के वार में करते हैं। इस वीकेंड के वार में तो काफी कुछ घमासान होने वाला है। एक तरफ जहां तारीफ करने के बाद सलमान नीलम गिरी की क्लास लगाएंगे, तो वहीं 7 हफ्तों के बाद भी नेहल चुदास्मा नहीं सुधरी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तान्या मित्तल पर लगातार निशाना साधने वाली नेहल चुदास्मा ने एक कंटेस्टेंट का कैरेक्टर एसेसिनेशन करके अपनी दोस्त फरहाना को वॉर्निंग दी, जिसकी वजह से वीकेंड के वार में सलमान खान से एक बार उन्हें फिर से डांट खानी पड़ी। फरहाना भट्ट को नेहल ने किस बात को लेकर वॉर्निंग दी, चलिए जानते हैं।

नेहल ने इस कंटेस्टेंट के किरदार पर उछाला कीचड़ नेहल जबसे सीक्रेट रूम से सबकुछ देखकर बिग बॉस के घर में दोबारा लौटीं हैं, तब से उनका एक अलग ही रूप लोगों को देखने को मिल रहा है। वह आने के बाद हर कंटेस्टेंट पर अपनी टिप्पणी कर रही हैं। बीते एपिसोड में नेहल विवादित शो में अपनी सबसे अच्छी दोस्त फरहाना भट्ट को वॉर्निंग देते हुए नजर आईं। उन्होंने फरहाना से बसीर अली को लेकर कहा, "बसीर से दूर रह, वह तेरी जिंदगी खराब कर देगा"।

इस हफ्ते घर की कैप्टन हैं नेहल चुदास्मा नेहल चुदास्मा ने बसीर अली के कैरेक्टर पर किए गए इस रिमार्क पर अपनी सफाई देने की कोशिश की, लेकिन तब तक घर का माहौल बहुत ही गरम हो गया था। आपको बता दें कि इस हफ्ते कैप्टेंसी टास्क की दावेदारी जीतकर नेहल चुदास्मा घर की नई कैप्टन बन गई हैं।