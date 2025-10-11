4 अफेयर, 2 लिव-इन और 2 शादी! Kunickaa Sadanand ने पर्सनल लाइफ के खोले राज, बोलीं- '60 की उम्र तक...'
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) की कंटेस्टेंट कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) ने शो में अपनी निजी जिंदगी के बारे में खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कई लोगों को डेट किया। एक्ट्रेस ने एक महंगी डिनर डेट का अनुभव भी शेयर किया है। जानिए एक्ट्रेस ने और क्या-क्या कहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) की सबसे मजबूत कंटेस्टेंट्स में से एक हैं। शो में अपना मजबूत प्वॉइन्ट ऑफ व्यू देने के साथ-साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी कोई न कोई खुलासा करती रहती हैं।
कुनिका सदानंद ने बिग बॉस के घर में कई बार लव लाइफ के बारे में बात की है। अब एक्ट्रेस ने एक बार फिर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह अब तक कितनों को डेट कर चुकी हैं जिनमें कोई एक्टर भी शामिल है य नहीं।
कुनिका ने डेट का बताया किस्सा
कुनिका सदानंद ने पहले अपने लिव इन रिलेशनशिप के बारे में खुलासा किया था और बताया कि एक्स ब्वॉयफ्रेंड ने उन्हें चीट किया था। अब गौरव खन्ना (Gaurav Khanna) और प्रणित मोरे (Pranit More) के साथ बातचीत में उन्होंने एक के साथ डेट पर जाने का किस्सा शेयर किया।
कुनिका ने कहा, "मैं कई बार डिनर डेट पर गई हूं। एक बार एक व्यक्ति ने 20,000 रुपये की शैंपेन ऑर्डर की थी। एक-दो दिन बाद उसी व्यक्ति ने कहा, 'यह सबसे अच्छी शैंपेन है, बहुत महंगी है। मैंने इसके लिए बहुत पैसे दिए हैं।' तभी मुझे एहसास हुआ कि मैंने भी वह पी ली। इसलिए अगली बार जब उसने मुझे डिनर पर चलने के लिए कहा, तो मैंने उनसे सीधे कहा, 'देखो, मैं नहीं आ रही हूं।'"
कुनिका के रह चुके इतने अफेयर
कुनिका सदानंद ने बताया कि वह उस शख्स का नाम नहीं बता सकती हैं। उन्होंने आगे बताया, "मेरे दो लिव-इन रिलेशनशिप और चार रोमांस रहे हैं। और दो शादियां भी। मतलब 60 की उम्र तक ठीक है।"
एक्टर संग रिलेशनशिप में नहीं रहीं कुनिका
जब कुनिका से पूछा गया कि क्या उन्होंने किसी एक्टर को डेट किया? तो एक्ट्रेस ने कहा, "नहीं, कभी नहीं। मैंने कभी किसी अभिनेता को डेट नहीं किया। अभिनेताओं के साथ समस्या यह है कि वे खुद से बहुत प्यार करते हैं। वो अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो किसी को भी प्यार नहीं कर सकते, खासकर सभी टॉप एक्टर्स। वे हर समय अपना चेहरा शीशे में देखते रहेंगे। मैं कैसा दिख रहा हूं?"
