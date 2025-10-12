Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की क्लास लगाना सलमान खान को ही पड़ी भारी, लोग बोले- 'खराब कर दिया उसका गेम'
Bigg Boss 19: विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 में होस्ट सलमान खान (Salman Khan) ने तान्या मित्तल (Tanya Mittal) की क्लास लगाई। यूं तो घर में सभी कंटेस्टेंट उनके खिलाफ थे, लेकिन बाहर लोग तान्या के दोस्तों पर गुस्सा निकाल रहे हैं। सोशल मीडिया पर तान्या ट्रेंड कर रही हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के हालिया वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल को एक्सपोज किया और उन पर सिंपेथी कार्ड खेलने का आरोप लगाया। आलम यह है कि अब पूरा घर तान्या के खिलाफ खड़ा हो गया है। तान्या की क्लास लगाने के बाद अब खुद सलमान खान और कुछ कंटेस्टेंट्स सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।
सलमान खान ने बिग बॉस के वीकेंड का वार में तान्या मित्तल को बहुत समझाया। उन्होंने बताया कि उन्हें छोटी-छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए। साथ ही उनके गेम प्लान को भी एक्सपोज किया। इस बात से घरवाले खुश हो गए। नीलम के लिए फरहाना को वोट देने वाली बात भी सलमान ने उखाड़ी।
इंटरनेट पर ट्रेंड हुईं तान्या मित्तल
कुल मिलाकर वीकेंड का वार में सलमान खान ने रोने-धोने और सिंपेथी कार्ड को लेकर तान्या मित्तल को फटकार लगाई और उनके दोस्त अमाल मलिक, जीशान कादरी उनका सपोर्ट करने की बजाय हंसते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद अब वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। तान्या मित्तल इन दिनों एक्स हैंडल पर ट्रेंड कर रही हैं।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 में हुई रवि गुप्ता की एंट्री, आते ही घरवालों की कर दी बोलती बंद, सलमान भी नहीं रोक पाए अपनी हंसी
तान्या के सपोर्ट में उतरे लोग
एक यूजर ने कहा, "मैं हमेशा उसके झूठ के लिए उसे झूठा कहती थी, लेकिन आज मुझे सचमुच दुख हुआ। सलमान खान ने उसका खेल बिगाड़ दिया और उसके सो कॉल्ड दोस्त उस समय गायब हो गए जब उसे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।"
अमाल मलिक हुए ट्रोल
एक ने कहा, "दोगलापन का सीजन है और तान्या सारे खेलों के बीच मजबूती से खड़ी है। अमाल का दोहरा चेहरा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सच्चाई हमेशा ज्यादा चमकती है। तान्या, मजबूत रहो। सोलो क्वीन बनकर और भी आगे बढ़ेंगी।"
Doglapan ka season hai, aur Tanya is standing tall amid all the games! 💥— 𝐑k̷🌿 (@mrjawai) October 12, 2025
Amaal’s double face won’t last long — truth always shines brighter. ✨STAY STRONG TANYA 💪#TanyaMittal will rise higher as a solo queen 👑🔥#BiggBoss19 pic.twitter.com/EKFFLrDmwL
सलमान पर लग रहे आरोप
कुछ लोगों का मानना है कि तान्या को इसलिए सुनाया गया क्योंकि उन्होंने अमाल मलिक को सपोर्ट नहीं किया। एक यूजर ने कहा, "तान्या के समर्थन में आए लोग। सभी को साफ है कि तान्या की इसलिए आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने उनके नेपो किड को नई मॉडल कार जीतने में मदद नहीं की।"
Neitizens come in support of Tanya. Everyone is clear that Tanya was bashed for not supporting their nepo kid to win a new model car.#TanyaMittal #BiggBoss19 @BeingSalmanKhan @HotstarReality @BiggBoss @EndemolShineIND @itanyamittal pic.twitter.com/1pImNoFkY8— BOSS LADY (@Tanyalogy) October 12, 2025
फिलहाल, वीकेंड का वार के बाद तान्या मित्तल का लोग सपोर्ट कर रहे हैं और अमाल, जीशान व शहबाज के उन पर हंसने पर उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Elimination: धरी रह गई सारी प्लानिंग! शो से एविक्ट हुआ ये मजबूत कंटेस्टेंट, खत्म होगा याराना
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।