Bigg Boss 19: तान्या मित्तल की क्लास लगाना सलमान खान को ही पड़ी भारी, लोग बोले- 'खराब कर दिया उसका गेम'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss 19) के हालिया वीकेंड का वार में सलमान खान ने तान्या मित्तल को एक्सपोज किया और उन पर सिंपेथी कार्ड खेलने का आरोप लगाया। आलम यह है कि अब पूरा घर तान्या के खिलाफ खड़ा हो गया है। तान्या की क्लास लगाने के बाद अब खुद सलमान खान और कुछ कंटेस्टेंट्स सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं।

इंटरनेट पर ट्रेंड हुईं तान्या मित्तल कुल मिलाकर वीकेंड का वार में सलमान खान ने रोने-धोने और सिंपेथी कार्ड को लेकर तान्या मित्तल को फटकार लगाई और उनके दोस्त अमाल मलिक, जीशान कादरी उनका सपोर्ट करने की बजाय हंसते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद अब वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। तान्या मित्तल इन दिनों एक्स हैंडल पर ट्रेंड कर रही हैं।

अमाल मलिक हुए ट्रोल एक ने कहा, "दोगलापन का सीजन है और तान्या सारे खेलों के बीच मजबूती से खड़ी है। अमाल का दोहरा चेहरा ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। सच्चाई हमेशा ज्यादा चमकती है। तान्या, मजबूत रहो। सोलो क्वीन बनकर और भी आगे बढ़ेंगी।"