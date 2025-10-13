Bigg Boss 19 Eviction: जीशान के बाद मिड-वीक में आउट होगा मजबूत कंटेस्टेंट, इन 4 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अब सिर्फ 14 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। रविवार को वीकेंड का वार में जीशान कादरी (Zeishan Quadri) कम वोट पाकर सलमान खान के शो से बाहर हो गए हैं।

जीशान कादरी के एविक्शन से सबसे बड़ा झटका घरवालों को लगा। किसी को भी नहीं मालूम था कि जीशान शो से आउट हो जाएंगे। खैर, जीशान कादरी के निकलने के बाद एक और कंटेस्टेंट अब शो से विदा लेने वाला है।