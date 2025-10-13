Bigg Boss 19 Eviction: जीशान के बाद मिड-वीक में आउट होगा मजबूत कंटेस्टेंट, इन 4 पर लटकी नॉमिनेशन की तलवार
Bigg Boss 19 Nomination: विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 से जीशान कादरी बाहर हो गए हैं, जिसके बाद अब 14 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। वीकेंड का वार खत्म होते ही नॉमिनेशन टास्क भी हो गया। इस हफ्ते बिग बॉस के घर में 4 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं जिसमें से एक बाहर होगा। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। विवादित रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में अब सिर्फ 14 कंटेस्टेंट्स बचे हैं। रविवार को वीकेंड का वार में जीशान कादरी (Zeishan Quadri) कम वोट पाकर सलमान खान के शो से बाहर हो गए हैं।
जीशान कादरी के एविक्शन से सबसे बड़ा झटका घरवालों को लगा। किसी को भी नहीं मालूम था कि जीशान शो से आउट हो जाएंगे। खैर, जीशान कादरी के निकलने के बाद एक और कंटेस्टेंट अब शो से विदा लेने वाला है।
नॉमिनेशन टास्क में हुआ झगड़ा
वीकेंड का वार के तुरंत बाद बिग बॉस 19 के घर में नॉमिनेशन टास्क हुआ। इस बार नॉमिनेशन जल्दी हुए और माना जा रहा है कि अगले वीकेंड का वार से पहले ही कोई एक कंटेस्टेंट आउट हो जाएगा। इस बार नॉमिनेशन टास्क में कंटेस्टेंट दूसरे कंटेस्टेंट को रास्ते से हटाने के लिए पानी पुरी खिलाएंगे और उन्हें नॉमिनेट करेंगे। प्रोमो में दिखाया गया कि फरहाना भट्ट, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और अभिषेक बजाज को पानी पुरी खिलाया जाता है। इसके चलते अभिषेक और अमाल मलिक के बीच झगड़ा भी हो जाता है।
#BiggBoss19 Nomination Task - Amaal vs Abhishek 🔥pic.twitter.com/onE0LRqbC8— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 12, 2025
मिड-वीक एविक्शन में बाहर होगा एक कंटेस्टेंट?
इस हफ्ते कुल पांच कंटेस्टेंट्स पर नॉमिनेशन की तलवार लटकी है जिसमें मृदुल तिवारी, फरहाना भट्ट, मालती चाहर, गौरव खन्ना और नीलम गिरी हैं। चूंकि नेहल चुडासमा इस हफ्ते की कैप्टन हैं। इसलिए उन्होंने फरहाना को सेफ कर लिया है। हालांकि, बाकी चार इस हफ्ते के लिए नॉमिनेटेड हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते मिड-वीक एविक्शन होगा जिसमें से कोई एक बाहर जा सकता है। अब देखना होगा कि इस हफ्ते इन चारों में से कौन बाहर होगा।
नॉमिनेशन टास्क में अमाल मलिक और अभिषेक बजाज के अलावा बसीर की भी एक्टर से लड़ाई होगी। इसके अलावा शहबाज बडेशा और नीलम गिरी से फरहाना भट्ट का झगड़ा देखने को मिलेगा। तान्या मित्तल वीकेंड का वार के बाद शांत बैठी हुई हैं। अब देखना होगा कि आने वाले समय में घर में और कितना बवाल खड़ा होगा।
