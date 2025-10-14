बिग बॉस फेम तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का आरोप, इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने दर्ज की शिकायत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस-19 की प्रतिभागी तान्या मित्तल के खिलाफ मुंबई के इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर फैजान अंसारी ने ग्वालियर के एसएसपी आफिस पहुंचकर शिकायत की है। फैजान ने तान्या पर आर्थिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। मामले में अभी एफआइआर नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने शिकायती आवेदन ले लिया है।

तान्या मित्तल पर धोखाधड़ी का आरोप मुंबई निवासी फैजान ग्वालियर पहुंचे और मंगलवार को एसएसपी कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान लिखित शिकायत की। फैजान ने आरोप लगाया कि ग्वालियर की रहने वालीं तान्या मित्तल बिग बास की सबसे विवादित प्रतिभागी हैं। उन्होंने अपनी रईसी के झूठे किस्से सुनाए, जब हकीकत सामने आई तो पूरे देश में मजाक बना। फैजान ने एक युवक का नाम लेते हुए कहा कि वह तान्या का मित्र है और उससे रुपयों के लिए धोखाधड़ी की।