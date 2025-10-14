Bigg Boss 19: क्या सच में सलमान खान हैं बायस्ड होस्ट? Zeishan Quadri ने खुलकर सच्चाई रखी सामने
बिग बॉस सीजन 19 में बीते हफ्ते जब जीशान कादरी बाहर हुए, तो हर कोई शॉक्ड रह गया। उन्होंने घर से बाहर आने के बाद अमाल मलिक के दोगलेपन से लेकर तान्या के फेंकूचंद होने पर जवाब दिया। इस बीच ही जीशान ने ये भी बताया कि सच में वीकेंड के वार में सलमान खान बायस्ड होते हैं या फिर नहीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को कलर्स पर ऑनएयर होते हुए डेढ़ महीने हो चुके हैं। बीते हफ्ते शो ने अपने आठ हफ्ते पूरे कर लिए, लेकिन इसके साथ ही सबको वीकेंड के वार में शॉक भी दिया। नीलम गिरी और मृदुल से ज्यादा मजबूत गेम के बावजूद जीशान कादरी कम वोट्स पाकर घर से बेघर हो गए।
बाहर आने के बाद जीशान कादरी ने अपने आठ हफ्तों के सफर पर बात की, लेकिन इसके साथ ही घर में कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है, इसका चिट्ठा भी खोल डाला। वीकेंड के वार पर सलमान खान पर अक्सर बायस्ड होने का आरोप लगता रहा है, इस पर भी जीशान कादरी ने खुलकर बताया कि वाकई भाईजान भेदभाव करते हैं या फिर नहीं।
क्या सच में बायस्ड हैं सलमान खान?
बिग बॉस 19 के घर में खुलकर अपने विचार रखने वाले जीशान कादरी ने जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में ये साफ-साफ बताया कि होस्ट सलमान खान वाकई बायस्ड हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा, "देखिए अगर सलमान खान सर बायस्ड होते, तो मैं आपको ये बोलता देखो फिर से बायस्ड थे। वह मुझे भी हिंट देते की तुम्हारे पीछे बैकबाइटिंग चल रही है। करना चाहिए था, लेकिन गेम का फॉर्मेट क्या है?
उन्होंने आगे कहा, "जो मुझे समझ में आया, तीन हफ्ते से अमाल को बहुत ज्यादा डांटा जा रहा था, समझाया जा रहा था। बहुत सारी चीजें एडिट करके दिखाई गई हैं आपको। इतना डांटा गया कि अमाल की आंखों से आंसू निकल आए थे।
मेरे दोस्त आते मुझे समझाते- जीशान कादरी
जीशान कादरी ने बाहर आने के बाद अभिषेक बजाज की सिचुएशन पर भी बात की, जहां उन्हें सलमान खान ने समझाया था। उन्होंने कहा, "अगर उसमें मुझे लगा कि बिग बॉस मेरे साथ बायस्ड हुए हैं, या फेयर नहीं रहे, तो एक हिंट तो बनता था ना मुझे भी। मेरे दोस्त आते, सलमान खान आते, कुछ रिकॉर्डिंग दिखाते,, फराह जी दिखाती। कुछ तो करते यार मैं भी बता देता"।
जीशान कादरी ने ये भी बताया कि बिग बॉस के घर के अंदर कुछ सलेक्टिव चीजों को ही दिखाया जाता है। जैसे उनके एविक्शन को लोग ऑडियंस पर किए गए कमेंट से जोड़ रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस तरह के टॉक्सिक माहौल में रहना किसी के लिए भी काफी मुश्किल हैं। फिलहाल फैंस मेकर्स से यही उम्मीद कर रहे हैं कि वह जीशान कादरी को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में वापस बुला ले।
