Bigg Boss 19: क्या सच में सलमान खान हैं बायस्ड होस्ट? Zeishan Quadri ने खुलकर सच्चाई रखी सामने

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 को कलर्स पर ऑनएयर होते हुए डेढ़ महीने हो चुके हैं। बीते हफ्ते शो ने अपने आठ हफ्ते पूरे कर लिए, लेकिन इसके साथ ही सबको वीकेंड के वार में शॉक भी दिया। नीलम गिरी और मृदुल से ज्यादा मजबूत गेम के बावजूद जीशान कादरी कम वोट्स पाकर घर से बेघर हो गए।

बाहर आने के बाद जीशान कादरी ने अपने आठ हफ्तों के सफर पर बात की, लेकिन इसके साथ ही घर में कौन सा कंटेस्टेंट कैसा है, इसका चिट्ठा भी खोल डाला। वीकेंड के वार पर सलमान खान पर अक्सर बायस्ड होने का आरोप लगता रहा है, इस पर भी जीशान कादरी ने खुलकर बताया कि वाकई भाईजान भेदभाव करते हैं या फिर नहीं।

क्या सच में बायस्ड हैं सलमान खान? बिग बॉस 19 के घर में खुलकर अपने विचार रखने वाले जीशान कादरी ने जूम टीवी को दिए इंटरव्यू में ये साफ-साफ बताया कि होस्ट सलमान खान वाकई बायस्ड हैं या फिर नहीं। उन्होंने कहा, "देखिए अगर सलमान खान सर बायस्ड होते, तो मैं आपको ये बोलता देखो फिर से बायस्ड थे। वह मुझे भी हिंट देते की तुम्हारे पीछे बैकबाइटिंग चल रही है। करना चाहिए था, लेकिन गेम का फॉर्मेट क्या है?

मेरे दोस्त आते मुझे समझाते- जीशान कादरी जीशान कादरी ने बाहर आने के बाद अभिषेक बजाज की सिचुएशन पर भी बात की, जहां उन्हें सलमान खान ने समझाया था। उन्होंने कहा, "अगर उसमें मुझे लगा कि बिग बॉस मेरे साथ बायस्ड हुए हैं, या फेयर नहीं रहे, तो एक हिंट तो बनता था ना मुझे भी। मेरे दोस्त आते, सलमान खान आते, कुछ रिकॉर्डिंग दिखाते,, फराह जी दिखाती। कुछ तो करते यार मैं भी बता देता"।