    Bigg Boss 19 Voting: हे राम! बदल गया वोटिंग का पूरा समीकरण, इस हफ्ते होगा सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 03:31 PM (IST)

    बिग बॉस सीजन 19 में इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट नॉमिनेट हैं, जिसमें नीलम गिरी, मृदुल तिवारी, गौरव खन्ना और मालती चहर नॉमिनेट हैं। इन चारों में से कौन से कंटेस्टेंट को अभी तक सबसे कम वोट्स मिले हैं और सलमान खान के शो से आउट होने के चांसेस हैं, यहां पर पढ़ें डिटेल्स: 

    बिग बॉस 19: इस कंटेस्टेंट को मिले हैं सबसे कम वोट्स/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 लगभग आधा सफर तय  कर चुका है और घर में अभी भी 14 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। भोजपुरी स्टार नीलम गिरी का गेम वीक होने के बावजूद जब जीशान कादरी शो से आउट हुए तो फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उनके निकलने के बाद अब घर में 360 डिग्री बदलाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो अब ग्रुप छोड़कर सामने आ रहे हैं। बीते दिन घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जिसमें सभी घरवालों ने मिलकर 4 कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा टारगेट किया। अब इन चारों कंटेस्टेंट में से किसके आउट होने के सबसे ज्यादा चांस है, इसका अंदाजा आप इस हफ्ते के वोटिंग रिजल्ट से लगा सकते हैं। 

    इस कंटेस्टेंट को मिले हैं अभी तक सबसे कम वोट्स

    इस हफ्ते सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 से बेघर होने के लिए जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, उनमें पहला नाम गौरव खन्ना का है। इसके अलावा मालती चहर, मृदुल तिवारी और नीलम गिरी भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, वह गौरव खन्ना हैं, जिन्हें लोगों ने तकरीबन 32.22% वोट्स दिए हैं। 

    इसके अलावा दूसरे नंबर पर जिस कंटेस्टेंट का गेम लोग बेहद पसंद कर रहे हैं, वह नाम आपको हैरान कर देगा। इस हफ्ते नीलम का गेम अप हुआ है, क्योंकि वह हाइएस्ट वोटिंग के मामले में गौरव खन्ना को टक्कर दे रही हैं, उन्हें अभी तक 31.74% वोट्स मिले हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर मृदुल तिवारी हैं, जिन्हें तकरीबन 25.62% मिले हैं और चौथे नंबर पर जिस कंटेस्टेंट को सबसे कम वोट्स मिले हैं वह मालती चहर हैं। 

    इस हफ्ते कम वोट्स पाकर मालती होंगी एलिमिनेट? 

    अगर इस हफ्ते वोटिंग के आधार पर ही कोई घरवाला सलमान खान के बिग बॉस 19 से बाहर होता है, तो कम वोट्स पाकर वह मालती चहर ही होंगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं मालती चहर ने घर में अभी एक हफ्ता ही बिताया है और उसमें ही उन्होंने तान्या मित्तल से लेकर फराहना भट्ट, नेहल सहित कई कंटेस्टेंट के साथ दुश्मनी मोल ली। 

    malti chahar

    हालांकि, जिस तरह से उनकी एंट्री हुई थी, वह सीजन की मजबूत कंटेस्टेंट के तौर पर देखी जा रही थीं। बीते हफ्ते वीकेंड के वार में उन्हें 8 रेड फ्लैग और 6 ग्रीन फ्लैग मिले थे, जिससे ये साफ हो गया था कि घर के अधिकतर लोगों को उनकी वाइब्स पसंद नहीं आ रही हैं। 

