Bigg Boss 19 Voting: हे राम! बदल गया वोटिंग का पूरा समीकरण, इस हफ्ते होगा सबसे शॉकिंग एलिमिनेशन

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सलमान खान का विवादित शो बिग बॉस सीजन 19 लगभग आधा सफर तय कर चुका है और घर में अभी भी 14 कंटेस्टेंट बचे हुए हैं। भोजपुरी स्टार नीलम गिरी का गेम वीक होने के बावजूद जब जीशान कादरी शो से आउट हुए तो फैंस पूरी तरह से हैरान रह गए।

उनके निकलने के बाद अब घर में 360 डिग्री बदलाव देखने को मिल रहा है। कई ऐसे कंटेस्टेंट हैं, जो अब ग्रुप छोड़कर सामने आ रहे हैं। बीते दिन घर में नॉमिनेशन टास्क खेला गया, जिसमें सभी घरवालों ने मिलकर 4 कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा टारगेट किया। अब इन चारों कंटेस्टेंट में से किसके आउट होने के सबसे ज्यादा चांस है, इसका अंदाजा आप इस हफ्ते के वोटिंग रिजल्ट से लगा सकते हैं।

इस कंटेस्टेंट को मिले हैं अभी तक सबसे कम वोट्स इस हफ्ते सलमान खान के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस 19 से बेघर होने के लिए जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं, उनमें पहला नाम गौरव खन्ना का है। इसके अलावा मालती चहर, मृदुल तिवारी और नीलम गिरी भी घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। इस हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, वह गौरव खन्ना हैं, जिन्हें लोगों ने तकरीबन 32.22% वोट्स दिए हैं।

इस हफ्ते कम वोट्स पाकर मालती होंगी एलिमिनेट? अगर इस हफ्ते वोटिंग के आधार पर ही कोई घरवाला सलमान खान के बिग बॉस 19 से बाहर होता है, तो कम वोट्स पाकर वह मालती चहर ही होंगी। वाइल्ड कार्ड एंट्री बनकर आईं मालती चहर ने घर में अभी एक हफ्ता ही बिताया है और उसमें ही उन्होंने तान्या मित्तल से लेकर फराहना भट्ट, नेहल सहित कई कंटेस्टेंट के साथ दुश्मनी मोल ली।