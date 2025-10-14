Bigg Boss 19: अमाल और बसीर ने धोखा...घर से बाहर आने के बाद Zeishan Quadri ने लगाया आरोप, तान्या मित्तल की खोली पोल
बिग बॉस 19 में इस बार वीकेंड का वार में जीशान कादरी घर से बाहर हो गए हैं। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद जीशान ने अपने ग्रुप के दोस्तों अमाल मलिक-बसीर अली पर आरोप लगाए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 हमेशा से सिर्फ एक रियलिटी शो से कहीं बढ़कर रहा है। यह पैंशेंस, वफादारी और दुनिया की नजरों में दबाव को कितनी अच्छी तरह झेल पाते हैं, इसकी परीक्षा है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं, तो यह सिर्फ एविक्शन की बात नहीं होती बल्कि यह इस बारे में होता है कि आपके साथ अंदर क्या हुआ जो आपको बाहर आकर ही पता चलता है।
फिल्म मेकर और अभिनेता जीशान कादरी के लिए बिग बॉस 19 एक इमोशनल उतार-चढ़ाव भरा शो साबित हुआ। रविवार को सलमान खान द्वारा होस्ट किए गए शो से बाहर होने के बाद, जीशान ने अपने सफर और असल में क्या गलत हुआ, इस बारे में खुलकर बात की। इस वीकेंड का वार में जीशान शो से बाहर हो गए हैं।
अमाल और बसीर से मिला धोखा
निर्देशक ने स्वीकार किया कि उन्हें दो लोगों, जिन पर उन्होंने भरोसा किया था - अमाल मलिक और बसीर अली से ठेस पहुंची। जीशान कादरी ने एक बातचीत में बताया, 'मुझे अमाल और बसीर ने धोखा दिया है और मुझे ठेस पहुंचाई है। मुझे पता चला कि मेरे बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे बारे में बुरी बातें कहीं। अगर मुझे सच्चाई पता चल जाती, तो माहौल बदल जाता। वे भूल गए कि मैं उस ग्रुप का लीडर था, उन सबको जोड़ने वाला मैं था। मैंने उनके साथ अपने छोटे भाइयों जैसा व्यवहार किया, लेकिन अब मुझे पता है कि वे मुझसे डरते थे'।
बेदखल हुए प्रतियोगी ने यह भी कहा कि शो आगे बढ़ने के बाद उन्हें मेकर्स से ज्यादा निर्देश नहीं मिले। उन्होंने कहा, 'इसके अलावा चौथे हफ्ते के बाद मुझे कोई मार्गदर्शन या फीडबैक नहीं दिया गया। बहुत से लोगों को संकेत दिए गए या वीडियो दिखाए गए। वे मेरे लिए भी ऐसा कर सकते थे। मुझे लगता है कि यह मेरे साथ थोड़ा अन्याय था'। उन्होंने कहा, 'मुझे इन बातों का बुरा नहीं लगता। अगर मैं घर से बाहर हो गया तो कोई बात नहीं। मैं पहले हफ्ते से ही घर से बाहर होने के लिए तैयार था, इसलिए आप मुझे इन बातों से आहत नहीं कर सकते'।
घर के अंदर बिताए अपने समय को याद करते हुए जीशान ने गौरव खन्ना के साथ अपनी बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने कहा, 'शुरुआती 2-3 दिनों में गौरव खन्ना जिम्मेदारी संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब मैंने उन्हें बाहर बुलाया, तो वे पीछे हट गए, और अब तक यही हो रहा है। किसी ने कुनिका को टोका तक नहीं। उन्होंने मेरे साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है'।
तान्या मित्तल के बारे में कही ये बात
हालांकि, सब कुछ कड़वा नहीं था। जीशान कादरी ने तान्या मित्तल के बारे में गर्मजोशी से बात की। उन्होंने आगे कहा, 'तान्या को जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा और जहां भी हो सका, मैंने उनके लिए स्टैंड लिया। शो के बाद भी हमारा रिश्ता नहीं बदलेगा'।
बिग बॉस 19 हर दिन रात 9 बजे जियोहॉटस्टार पर स्ट्रीम होता हैं, जबकि कलर्स टीवी पर रात 10:30 बजे प्रसारित होते हैं।
