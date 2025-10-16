Bigg Boss 19: 'कपड़े पहनकर बात कर', नेहल पर Malti Chahar का भद्दा कमेंट, भड़कीं काम्या पंजाबी-गौहर खान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) इन दिनों चर्चा में हैं। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में शामिल हुई थीं, तभी से उनका घरवालों से पंगा हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

काम न करने, खाना न बनाने और तान्या मित्तल को एक्सपोज करने के साथ-साथ मालती चाहर कभी-कभी कुछ ऐसा बोल या कर जाती हैं कि वह न केवल घरवालों के निशाने पर आ रही हैं, बल्कि लोग भी उन्हें नापसंद कर रहे हैं। हाल ही में, एक बार फिर मालती ने एक विवादित बयान दे दिया जिस पर सेलेब्स भी भड़क गए।

नेहल और मालती के बीच हुई बहस दरअसल, बिग बॉस के घर में राशन टास्क के दौरान नेहल और मालती के बीच बहस हो गई। बीते एपिसोड में नेहल ने कहा कि सूजी का हलवा बनेगा और इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस पर मालती कमेंट करती हैं, "गंदा हलवा बनेगा।" उनके कमेंट से बसीर का पारा चढ़ गया और उनकी बहस हो गई।

मालती ने नेहल के कपड़े पर किया कमेंट इसके बाद मालती चाहर ने कहा, "बकवास करने आया तू बीच में।" फिर नेहल उन पर चिल्लाने लगीं और कहा कि वह आती हैं और लोगों से पूछती हैं कि उन्होंने किया क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर उन्होंने क्या किया है। इसके बाद मालती ने नेहल के कपड़े पर कमेंट करते हुए कहा, "नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करने मेरे से।"