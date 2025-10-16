Bigg Boss 19: 'कपड़े पहनकर बात कर', नेहल पर Malti Chahar का भद्दा कमेंट, भड़कीं काम्या पंजाबी-गौहर खान
Bigg Boss 19: विवादित शो बिग बॉस 19 की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर (Malti Chahar) इस वक्त अपने विवादित बयान के लिए चर्चा में हैं। उन्होंने नेहल चुडासमा के कपड़ों पर विवादित कमेंट किया जिसके बाद काम्या पंजाबी और गौहर खान ने भी उनकी क्लास लगाई है। जानिए इस बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंडियन क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मालती चाहर (Malti Chahar) इन दिनों चर्चा में हैं। वह वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बनकर सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 (Bigg Boss Season 19) में शामिल हुई थीं, तभी से उनका घरवालों से पंगा हो रहा है।
काम न करने, खाना न बनाने और तान्या मित्तल को एक्सपोज करने के साथ-साथ मालती चाहर कभी-कभी कुछ ऐसा बोल या कर जाती हैं कि वह न केवल घरवालों के निशाने पर आ रही हैं, बल्कि लोग भी उन्हें नापसंद कर रहे हैं। हाल ही में, एक बार फिर मालती ने एक विवादित बयान दे दिया जिस पर सेलेब्स भी भड़क गए।
नेहल और मालती के बीच हुई बहस
दरअसल, बिग बॉस के घर में राशन टास्क के दौरान नेहल और मालती के बीच बहस हो गई। बीते एपिसोड में नेहल ने कहा कि सूजी का हलवा बनेगा और इस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। इस पर मालती कमेंट करती हैं, "गंदा हलवा बनेगा।" उनके कमेंट से बसीर का पारा चढ़ गया और उनकी बहस हो गई।
मालती ने नेहल के कपड़े पर किया कमेंट
इसके बाद मालती चाहर ने कहा, "बकवास करने आया तू बीच में।" फिर नेहल उन पर चिल्लाने लगीं और कहा कि वह आती हैं और लोगों से पूछती हैं कि उन्होंने किया क्या है। फिर उन्होंने पूछा कि आखिर उन्होंने क्या किया है। इसके बाद मालती ने नेहल के कपड़े पर कमेंट करते हुए कहा, "नेक्स्ट टाइम कपड़े पहनकर बात करने मेरे से।"
मालती चाहर के कमेंट से नेहल चुडासमा हैरान हुईं और कुनिका सदानंद ने पूछा- 'आपने क्या कहा?' पूरा घर मालती पर बरस पड़ा। बसीर अली ने भी उनकी इस गलती पर खूब गुस्सा किया। अब मालती के इस कमेंट के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं।
काम्या पंजाबी ने की तान्या की तारीफ
काम्या पंजाबी और गौहर खान ने भी मालती की क्लास लगाई है और इसके खिलाफ आवाज उठाने पर बसीर अली की तारीफ की है। काम्या ने एक्स हैंडल पर कहा, "क्या होगा इस देश का जब सो कॉल्ड पढ़े-लिखे लोगों की सोच भी ऐसी है। यह बहुत ही घटिया था मालती। इस बकवास के खिलाफ बोलने के लिए बसीर पर गर्व है। ये तान्या अचानक मालती की दोस्त कैसे बन गई?"
गौहर ने की बसीर अली की तारीफ
काम्या पंजाबी के बाद गौहर खान ने भी बिना नाम लिए मालती चाहर की हरकत पर गुस्सा निकाला है। उन्होंने बसीर की तारीफ करते हुए लिखा, "मुझे यह पसंद है कि कैसे बसीर अपनी बात रखने और जरूरत पड़ने पर अपनी राय जाहिर करने से नहीं डरता। मुझे उसका खेल पसंद है।"
