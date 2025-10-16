Bigg Boss 19: 'मैंने नोटिस किया है कि वो लोग....', मेकर्स पर फूटा Baseer Ali के भाई का गुस्सा
बिग बॉस 19 में जब बसीर अली की एंट्री हुई थी, तो पहले ही हफ्ते में उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी से फैंस को इम्प्रेस कर दिया था। हालांकि, हफ्ते दर हफ्ते अब वह शो में कम नजर आ रहे हैं, जिसका ठीकरा बसीर अली के भाई ने बिग बॉस 19 के मेकर्स पर फोड़ा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। स्प्लिट्सविला, रोडीज सहित कई रियलिटी शो का हिस्सा रहे बसीर अली बिग बॉस सीजन 19 के सबसे मजबूत कंटेस्टेंट माने जा रहे थे। पहले हफ्ते में उन्होंने सलमान खान के शो में काफी धमाल भी मचाया, लेकिन अब वह साइड में रहकर चुपचाप से सेफ गेम खेलते हुए एपिसोड में दिखाई दे रहे हैं।
शुरुआत में बसीर अली 1 घंटे के एपिसोड में काफी ज्यादा दिखते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे उनका स्क्रीनटाइम कम हो रहा है। अब वह एपिसोड में कम ही नजर आते हैं, जिसको लेकर हाल ही में बसीर अली के कजिन ब्रदर ने मेकर्स पर अपना गुस्सा व्यक्त क्या है।
पहले दिन से अच्छा खेल रहे हैं बसीर अली
हाल ही में बसीर के भाई अदीद जान ने इंडिया फोरम्स से खास बातचीत की। इस दौरान जब उनसे बिग बॉस 19 में बसीर अली के सफर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा,
"हमारे भाई की जर्नी बहुत बढ़िया रही है, वह पहले दिन से ही अच्छा खेल रहा है। वह पहले भी और अभी भी अपना पूरा एफर्ट दे रहे हैं। उनके प्वाइंट और उनके स्टैंड एकदम क्लियर होते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि वह रियल रहे, जैसे अपनी लाइफ में हैं"।
स्क्रीन टाइम को लेकर कह दी ये बात
जब उनसे ये पूछा गया कि फैंस की तरह क्या उन्हें भी लगता है कि बसीर अली का स्क्रीन टाइम कम हुआ है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा,
"हां फुटेज की बात सही बोल सकते हैं, क्योंकि हम 24 घनेट की फुटेज देखते हैं, जिसमें ये साफ दिखता है कि उनमें एक लीडरशिप वाली बात है। फाइट हो, नेहल के साथ उनका पैचअप हो, वह सब ट्रिम हुए हैं और एपिसोड में नहीं दिखे हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं तो बसीर अली की मम्मी और मैं बैठकर लाइव फीड देखते हैं, उसमें वह चीज साफ-साफ दिखती है"। उनका एडिटिंग प्रोसेस क्या है हमें नहीं पता। हालांकि, हमें लगता है कि हर कंटेस्टेंट को एक अच्छा स्क्रीनटाइम मिलना चाहिए। बसीर भाई अच्छा कर रहे हैं और एफर्ट ले रहे हैं। वीकेंड के वार में ही देख लो, 1 घंटे 10 मिनट के टोटल एपिसोड में सिर्फ बसीर भाई का 2 से 3 मिनट का फुटेज ही दिखाया गया है। उसमें भी उन्होंने मीनिंग फुल और क्लैरिटी वाला कंटेंट दिया है। मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल करता हूं, मुझे खुद मैसेज आते हैं फैंस के कि वह दिख नहीं रहे हैं। फीड में सबकुछ है, लेकिन वह एपिसोड में नहीं दिखा रहे हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि बिग बॉस 19 के मेकर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेकर्स से ये गुजारिश की कि वह इस चीज को समझे और सिर्फ बसीर का ही नहीं, बल्कि उन सबका फुटेज एपिसोड में दिखाए, जो अच्छा खेल रहे हैं।
