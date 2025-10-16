Bigg Boss 19: 'मैंने नोटिस किया है कि वो लोग....', मेकर्स पर फूटा Baseer Ali के भाई का गुस्सा

"हां फुटेज की बात सही बोल सकते हैं, क्योंकि हम 24 घनेट की फुटेज देखते हैं, जिसमें ये साफ दिखता है कि उनमें एक लीडरशिप वाली बात है। फाइट हो, नेहल के साथ उनका पैचअप हो, वह सब ट्रिम हुए हैं और एपिसोड में नहीं दिखे हैं। जब भी मैं फ्री होता हूं तो बसीर अली की मम्मी और मैं बैठकर लाइव फीड देखते हैं, उसमें वह चीज साफ-साफ दिखती है"। उनका एडिटिंग प्रोसेस क्या है हमें नहीं पता। हालांकि, हमें लगता है कि हर कंटेस्टेंट को एक अच्छा स्क्रीनटाइम मिलना चाहिए। बसीर भाई अच्छा कर रहे हैं और एफर्ट ले रहे हैं। वीकेंड के वार में ही देख लो, 1 घंटे 10 मिनट के टोटल एपिसोड में सिर्फ बसीर भाई का 2 से 3 मिनट का फुटेज ही दिखाया गया है। उसमें भी उन्होंने मीनिंग फुल और क्लैरिटी वाला कंटेंट दिया है। मैं उनका सोशल मीडिया हैंडल करता हूं, मुझे खुद मैसेज आते हैं फैंस के कि वह दिख नहीं रहे हैं। फीड में सबकुछ है, लेकिन वह एपिसोड में नहीं दिखा रहे हैं।