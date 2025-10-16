Bigg Boss 19: ये चल क्या रहा है! Farhana की हरकतों से बौखलाए घरवाले, अमाल ने उठाकर फेंकी खाने की प्लेट
बीते दिनों बिग बॉस' में अमाल मलिक (Amaal Malik) को लेकर कई तरह की बातें सामने आई थीं। कोई कह रहा है कि सलमान (Salman Khan) अमाल का पूरा सपोर्ट कर रहे जबकि वो इतने लायक नहीं। लेकिन, बिग बॉस का जो लेटेस्ट प्रोमो सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा। अब सलमान को अमाल के प्रति कोई कड़क फैसला लेना ही पड़ेगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पॉपुलर रियलिटी टीवी शो बिग बॉस पहले दिन से ही विवादों को लेकर चर्चा में है। हर वीक घर में नया ड्रामा और ट्विस्ट आ रहा है। जो पहले घरवालों के फेवरेट थे वो अब कहीं न कहीं बैक सीट पर नजर आ रहे हैं और नए खिलाड़ियों ने अपनी जगह ले ली है।
इस दौरान शो में कई इमोशनल सीन्स और फाइट सीन्स भी क्रिएट हुए। हाल ही में फरहाना और अमाल के बीच तीखी बहस हुई। कैप्टेंसी टास्क के बाद दोनों आपस में लड़ते नजर आए। दरअसल कैप्टेंसी के लिए चिट्ठी वाला टास्क रखा गया था।
कैप्टेनसी टास्क के दौरान हुआ हादसा
सभी कंटेस्टेंट्स के घरवालों की चिट्ठियां आती हैं, लेकिन बिग बॉस के मुताबिक, जो किसी घरवाले को उसकी चिट्ठी देगा, वो कैप्टेंसी रेस से बाहर हो जाएगा और जो चिट्ठी फाड़ देगा, वो कैप्टन बनने के लिए रेस में शामिल रहेगा। इस हिसाब से हर घरवाले के सामने एक टफ टास्क था जिसे जान बूझकर इमोशनल बनाया गया था या तो वो उस चिट्ठी को सही बंदे तक पहुंचाए या फिर उसे फाड़कर टास्क में आगे बढ़ जाएं।
सभी घरवालों ने फरहाना को बताया गलत
टास्क के दौरान फरहाना नीलम की चिट्ठी फाड़कर आगे बढ़ जाती हैं। बाकी घरवाले उन्हें उनके इस फैसले के लिए इनसेंसिटिव बताते हैं और नीलम रोती हुई नजर आती हैं। इसी के बाद अमाल और फरहाना के बीच की लड़ाई दिखती है। अमाल कहते हैं - जहर उगलके खाना खाने का मन कर रहा है। कुछ शर्म करो। पूरा घर फरहाना को गलत बताएगा, लेकिन फरहाना हंसते हुए उन सभी के जले पर नमक छिड़कती हुई नजर आएंगी।
अमाल उनके आगे से प्लेट हटाकर सिंक में फेंक देते हैं जिससे वह टूट जाती है। बीच में तान्या और नीलम की दोस्त कुनिका आकर मामला संभालने की कोशिश भी करती हैं लेकिन फरहाना पर कोई असर नहीं पड़ता। अब आने वाले वीकेंड के वॉर पर ये देखने वाली बात होगी कि सलमान इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं।
