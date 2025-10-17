'तुमको पैदा करके अफसोस...' Farrhana Bhatt और उनकी मां को 'बी-ग्रेड' बुलाने पर अमाल पर फूटा इस एक्ट्रेस का गुस्सा
Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में कैप्टेंसी टास्क के दौरान फरहाना भट्ट द्वारा नीलम गिरी का लेटर फाड़ने पर खूब ड्रामा हुआ। अमाल मलिक ने फरहाना और उनकी मां को 'बी-ग्रेड' कहा और उनका खाना भी छीनकर फेंक दिया, जिससे घर में बवाल मच गया। अब इस पर एक एक्ट्रेस ने अमाल की क्लास लगाई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 19 में आए दिन कोई न कोई ड्रामा देखने को मिल रहा है। पहले मालती चाहर ने नेहल चुडासमा के कपड़ों पर भद्दा कमेंट किया था जिसके बाद उन्हें बुरी तरह ट्रोल किया गया था। अब अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी कि सोशल मीडिया पर सिंगर बुरी तरह ट्रोल रहे हैं।
बीते एपिसोड में कैप्टेंसी टास्क हुआ। इस टास्क में सभी घरवालों को एक-दूसरे के परिवार की चिट्ठी मिलने वाली थी। जो दूसरे की चिट्ठी फाड़ेगा, वो कैप्टेंसी का दावेदार बन जाएगा और जो नहीं फाड़ेगा, वो कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाएगा। शुरू में कई कंटेस्टेंट्स ने एक-दूसरे की चिट्ठी दी, लेकिन फरहाना ने नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़ दी।
फरहाना पर भड़के घरवाले
इसके बाद बिग बॉस के घर में बवाल शुरू हो गया। फरहाना के खिलाफ पूरे घरवाले खड़े हो गए। बसीर अली से लेकर तान्या मित्तल समेत सभी ने फरहाना को बुरा भला कहा, यहां तक कि उनकी परवरिश पर भी सवाल उठाया गया। अमाल मलिक ने तो न केवल फरहाना, बल्कि उनकी मां पर भी भद्दा कमेंट किया। उन्होंने फरहाना और उनकी मां को बी-ग्रेड बताया। यहां तक कि यह भी कहा कि गया उन्हें पैदा करके उनके घरवाले अफसोस कर रहे होंगे।
अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट से खाना भी छीनकर फेंका और प्लेट तोड़ दी। अब वीकेंड का वार में उन्हें खूब खरी-खोटी सुनने को मिलेगी। इसी के साथ फरहाना सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और डटकर लड़ाई लड़ने के लिए लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि अमाल बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं।
नीलम के लेटर आंदोलन पर काम्या का तंज
यही नहीं, बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रहीं काम्या पंजाबी ने भी सोशल मीडिया पर एक सीरीज में कई ट्वीट्स कर बीते एपिसोड की भसड़ पर रिएक्ट किया है। एक ट्वीट में एक्ट्रेस ने लिखा, "नीलम बचाओ आंदोलन में कौन-कौन घर चला गया जल्दी-जल्दी बताओ और अब नीलम का लेटर आंदोलन शुरू हो गया। अरे टास्क था टास्क, लाइफ एन्ड डेथ सिचुएशन नहीं। लेटर न पढ़ने हो जैसे वेंटिलेटर ऑफ कर दिया हो।"
अमाल पर भड़कीं काम्या
एक ट्वीट में काम्या ने लिखा, "'तुम्हें घरवाले तुमको पैदा करके अफसोस कर रहे होंगे।' क्या? सीरियसली? 'तू और तेरी मां दोनों बी-ग्रेड।' मुंह से खाना छीन लेना... ऐसे रिएक्शंस क्यों? सिर्फ एक लेटर के लिए? अब सही गलत और अच्छाई का पाठ कोई नहीं पढ़ाएगा?"
एक ट्वीट में कहा, "कुछ ज्यादा ही रोना धोना हो रहा है। इस घर में लोग गेम खेलने आए हैं या घर घर खेलने, इस बीच तान्या ने अपनी साड़ी क्यों बदली?"
एक में कहा कि उन्हें पता है कि दिवाली पर लेटर्स की कितनी अहमियत है। नीलम को कहते हुए सुना था कि कोई तो लेटर फाड़ो, वरना कैप्टन सेम हो जाएगा और उनका ही लेटर फाड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि वह फरहाना को ब्लेम नहीं करती हैं। यह गेम है।
