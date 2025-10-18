Language
    Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: 'हीरो बनने के चक्कर में..' सलमान खान ने गौरव खन्ना को सुनाई खरी खोटी, शहबाज को दिया रियलिटी चेक

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:53 PM (IST)

    बिग बॉस 19 के आने वाले एपिसोड में सलमान खान शो में गौरव खन्ना के खेल पर सवाल उठाते नजर आएंगे।

    वीकेंड का वार पर गौरव खन्ना ने सुनी खरी खोटी

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 अपने हाई-वोल्टेज ड्रामा, ट्विस्ट और एंटरटेनिंग सेलिब्रिटी इंटरैक्शन के वादे पर खरा उतर रहा है। जैसे ही शो एक और मोस्ट अवेटेड वीकेंड का वार की ओर बढ़ रहा है, दर्शकों के लिए एक तोहफा है। अब इस बार होस्ट सलमान खान टेलीविजन स्टार गौरव खन्ना को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आएंगे। अनुपमा में अनुज कपाड़िया के रूप में अपने दमदार अभिनय के लिए मशहूर, बिग बॉस के घर में गौरव का गेम पहले धीमा और अब वे ट्रैक पर वापस लौट रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने गलतियां भी कीं जिनकी वजह से उन्हें वीकेंड का वार में रियलिटी चेक भी मिलेगा।

    गौरव को सलमान ने सुनाई खरी खोटी

    बिग बॉस खबरी की एक रिपोर्ट के अनुसार, आगामी एपिसोड में अभिनेता से बात करते हुए, सलमान खान ने गौरव पर एक तरह से कटाक्ष किया जो केवल वह ही कर सकते हैं। सलमान ने कहा, 'मेरी फिल्म में डायलॉग था 'मैं दिल में आता हूं, दिमाग में नहीं'। 'इसको तुमने सीरियसली ले लिया है।' इसके बाद उन्होंने एक और मजाकिया टिप्पणी की, 'तुम्हारा जो गेम है वो तुम्हारे दिमाग में चलता है, हमें, यानी फैन्स को, पता ही नहीं चलता।'

     

    आगे सलमान ने कहा, ' गौरव आप इतने सर्वज्ञानी हैं, नीलम को आपने लेटर के टुकड़े इसलिए दिए क्योंकि आपको हीरो बनना था। ना तो आप ऑडियंस के दिल में आ रहे हैं और ना ही समझ में'। इसके साथ ही नीलम को भी भाईजान ने माता पिता पर कमेंट करने के लिए रियलिटी चेक दिया। उन्होंने कहा, 'आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को कहो कि आपके मां बाप शर्म करते होंगे कि उन्होंने आपको पैदा किया।

    शहबाज को मिला रियलिटी चेक

    सलमान ने शहबाज को भी रियलिटी चेक देते हुए कहा, 'हर बात मजाक में लेना सही नहीं है, आप किसी को कुछ भी बोल दोगे और उसे कहोगे कि ये तो मजाक था। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। हर टाइम मजाक, मजाक, मजाक, देखने वालों को बहुत बदतमीज और इरीटेटिंग लग रहे हो'।

    बिग बॉस 19 रोज रात 9.30 बजे जियो हॉटस्टार पर और 10.30 बजे कलर्स टीवी पर प्रसारित होता है।

