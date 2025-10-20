Bigg Boss 19: न फरहाना भट्ट, ना अमाल मलिक... ये कंटेस्टेंट बन गया दर्शकों का चहीता, जीतेगा बिग बॉस 19?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 के घर में बीता हफ्ता काफी ड्रामों से भरा रहा। पूरे हफ्ते सिर्फ एक नाम गूंजा- फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt)। पहले तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से झगड़ा हुआ और अमाल मलिक से। शहबाज बडेशा के चमची कहने पर भी फरहाना ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर कैप्टेंसी टास्क में नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़कर उन्होंने पूरे घरवालों से दुश्मनी मोल ले ली।

यूं तो पूरे हफ्ते बिग बॉस के घर में फरहाना भट्ट के चर्चे हुए, लेकिन जनता के दिलों में बाजी कोई और ही मार ले गया। जी हां, बीते हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को दर्शकों से सबसे ज्यादा प्यार मिला, वो फरहाना भट्ट नहीं हैं और ना ही नीलम की चिट्ठी जोड़ने वाले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)। इस बार दबे पांव किसी और ही कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली।