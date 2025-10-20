Bigg Boss 19: न फरहाना भट्ट, ना अमाल मलिक... ये कंटेस्टेंट बन गया दर्शकों का चहीता, जीतेगा बिग बॉस 19?
Bigg Boss 19: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 के बीते हफ्ते में फरहाना भट्ट ने काफी ड्रामा किया था। उनकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निखर के बाहर आई थी लेकिन लोकप्रियता के मामले में वह एक कंटेस्टेंट के पीछे रह गईं। इस हफ्ते जिसने दर्शकों का दिल जीता, उसका नाम आपको हैरान कर देगा।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस सीजन 19 के घर में बीता हफ्ता काफी ड्रामों से भरा रहा। पूरे हफ्ते सिर्फ एक नाम गूंजा- फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt)। पहले तान्या मित्तल (Tanya Mittal) से झगड़ा हुआ और अमाल मलिक से। शहबाज बडेशा के चमची कहने पर भी फरहाना ने उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाई और फिर कैप्टेंसी टास्क में नीलम गिरी की चिट्ठी फाड़कर उन्होंने पूरे घरवालों से दुश्मनी मोल ले ली।
यूं तो पूरे हफ्ते बिग बॉस के घर में फरहाना भट्ट के चर्चे हुए, लेकिन जनता के दिलों में बाजी कोई और ही मार ले गया। जी हां, बीते हफ्ते जिस कंटेस्टेंट को दर्शकों से सबसे ज्यादा प्यार मिला, वो फरहाना भट्ट नहीं हैं और ना ही नीलम की चिट्ठी जोड़ने वाले गौरव खन्ना (Gaurav Khanna)। इस बार दबे पांव किसी और ही कंटेस्टेंट ने बाजी मार ली।
पहले नंबर पर नहीं हैं फरहाना भट्ट
बिग बॉस से जुड़ी खबरें देने वाले बिग बॉस तक एक्स पेज ने इस हफ्ते की पॉपुलैरिटी रैंकिंग शेयर की है जिसमें सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले कंटेस्टेंट्स का नाम बताया है। इस हफ्ते टॉप 5 में फरहाना भट्ट (Farrhana Bhatt) जरूर हैं, लेकिन पहले नंबर पर नहीं।
यह कंटेस्टेंट बना जनता के दिलों का राजा
इस हफ्ते जनता के दिलों को जीतने वाले टॉप 5 कंटेस्टेंट्स फरहाना भट्ट, बसीर अली, गौरव खन्ना, अमाल मलिक और अभिषेक बजाज हैं। जिसने पहले पायदान पर बाजी मारी, वो कोई और नहीं बल्कि मजबूत कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज हैं। वहीं, दूसरे नंबर पर बसीर, तीसरे नंबर पर फरहाना, चौथे पर गौरव और पांचवें पर अमाल मलिक हैं।
🚨 Bigg Boss 19 Contestants Popularity Ranking Week-8 (Most Loved)— BBTak (@BiggBoss_Tak) October 19, 2025
1. #AbhishekBajaj 🥇 (⬆️)
2. #BaseerAli🥈 (⬇️)
3. #FarrhanaBhatt ⬆️
4. #GauravKhanna ⬇️
5. #AmaalMallik ⬆️
Comments - Your favorite?
(Based on Nos. of Likes on a poll) #BiggBoss19 #BiggBoss_Tak… pic.twitter.com/Rgezx3ff0d
क्या अभिषेक बजाज जीतेंगे शो?
अभिषेक बजाज का गेम शुरू से ही लोगों को खूब पसंद आ रहा है। यहां तक कि वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) भी कई बार उनके गेम की तारीफ कर चुके हैं और बार-बार उन्हें सोलो गेम खेलने की हिदायत देते रहते हैं। यूजर्स का मानना है कि अगर वह ऐसे ही गेम खेलते रहे तो वह ट्रॉफी जीत सकते हैं।
