Bigg Boss 19: पेटीकोट पहना और ब्लाउज नहीं... Tanya Mittal को लेकर Malti Chahar का बड़ा बयान, घरवाले शॉक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में हर हफ्ते घरवालों के बीच महायुद्ध हो रहा है। बीते हफ्ते फरहाना भट्ट का सभी घरवालों के साथ झगड़ा हो गया था और अब नए हफ्ते नया ड्रामा देखने को मिलेगा। मालती चाहर (Malti Chahar) को-कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के राज खोलती हुई दिखाई देंगी।

बिग बॉस से जुड़े पेजेस के मुताबिक, घर में तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है। लड़ाई के बाद मालती ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि वह एडल्ट टॉयज बेचती हैं और उनका इसको लेकर एक बिजनेस भी है। यही नहीं, एक नया प्रोमो भी सामने आया है जिसमें मालती घरवालों के सामने तान्या का राज खोल रही हैं।

मालती ने खोले तान्या के राज प्रोमो में मालती चाहर अभिषेक बजाज समेत बाकी घरवालों के सामने तान्या मित्तल को लेकर खुलासा किया कि वह सती सावित्री नहीं हैं। उन्होंने डेन्यूब में बैठकर घरवालों से कहा, "तान्या मित्तल बहुत सति सावित्री बनती है ना। घर के अंदर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में।" अभिषेक जवाब ने अपना प्वॉइन्ट ऑफ व्यू देते हुए कहा कि वह साड़ी पहनती है। वह बहुत संस्कारी है।