Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Bigg Boss 19: पेटीकोट पहना और ब्लाउज नहीं... Tanya Mittal को लेकर Malti Chahar का बड़ा बयान, घरवाले शॉक

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 09:05 AM (IST)

    Bigg Boss 19: बिग बॉस 19 में मालती चाहर ने को-कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के खिलाफ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। मालती ने आरोप लगाया कि तान्या एडल्ट टॉयज बेचती हैं। यही नहीं, उन्होंने तान्या मित्तल को लेकर और भी राज खोले हैं जिसे सुनकर घरवालों के होश उड़ गए हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    तान्या मित्तल को लेकर मालती चाहर का बड़ा बयान। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 के घर में हर हफ्ते घरवालों के बीच महायुद्ध हो रहा है। बीते हफ्ते फरहाना भट्ट का सभी घरवालों के साथ झगड़ा हो गया था और अब नए हफ्ते नया ड्रामा देखने को मिलेगा। मालती चाहर (Malti Chahar) को-कंटेस्टेंट तान्या मित्तल (Tanya Mittal) के राज खोलती हुई दिखाई देंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बिग बॉस से जुड़े पेजेस के मुताबिक, घर में तान्या मित्तल और मालती चाहर के बीच बड़ी लड़ाई होने वाली है। लड़ाई के बाद मालती ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है और कहा है कि वह एडल्ट टॉयज बेचती हैं और उनका इसको लेकर एक बिजनेस भी है। यही नहीं, एक नया प्रोमो भी सामने आया है जिसमें मालती घरवालों के सामने तान्या का राज खोल रही हैं।

    मालती ने खोले तान्या के राज

    प्रोमो में मालती चाहर अभिषेक बजाज समेत बाकी घरवालों के सामने तान्या मित्तल को लेकर खुलासा किया कि वह सती सावित्री नहीं हैं। उन्होंने डेन्यूब में बैठकर घरवालों से कहा, "तान्या मित्तल बहुत सति सावित्री बनती है ना। घर के अंदर लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में।" अभिषेक जवाब ने अपना प्वॉइन्ट ऑफ व्यू देते हुए कहा कि वह साड़ी पहनती है। वह बहुत संस्कारी है।

    यह भी पढ़ें- Salman Khan के सामने बेवकूफी भरा जवाब दे बैठीं Malti, नेहल के कपड़े वाले कमेंट पर कहा- 'AC बहुत स्ट्रॉन्ग...'

    तान्या के साड़ी बदलने वाले वीडियो पर बोलीं मालती

    इस पर मालती कहती हैं, "तुम्हें सिर्फ एक साइड पता है। दूसरी साइड नहीं पता है। वह जिस तरह से खुद को दिखाती है, असल में वह इससे बिल्कुल अलग है। मिनी स्कर्ट्स में भी वीडियो हैं इसके। हालिया रील्स तो ऐसे थे कि उसने पेटीकोट पहना है, बैक है इसकी और कोई ब्लाउज नहीं है।" हैरानगी के साथ रिएक्ट करते हुए अभिषेक ने कहा कि यह तो अलग ही है। मालती आगे कहती हैं कि समझ आ रहा है कि वह मीम मटेरियल क्यों है। कहती कुछ और है और है कुछ और। वह प्लेयर है।

     

    मालती चाहर के तान्या मित्तल को लेकर ऐसा बयान देने के चलते सोशल मीडिया पर वह बुरी तरह ट्रोल कर रही हैं। लोगों का मानना है कि वह उनके कैरेक्टर को जज कर रही हैं। यही नहीं, कुछ तान्या का सपोर्ट कर रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि उनका साड़ी वाला वीडियो स्प्रीचुअल जर्नी शुरू होने से पहले की है।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: बकवास!Amaal Malik के प्रति लचीले रवैये पर फूटा फैंस का गुस्सा, कहा- 'इस सीजन ने सारी हदें...'