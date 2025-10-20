Bigg Boss 19: बसीर अली के साथ फेक लव-एंगल बना रहीं हैं नेहल, प्रणीत मोरे ने फोड़ दिया भांडा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ घर में तान्या मित्तल चर्चा में हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमाल मलिक के व्यवहार पर जनता खूब गुस्सा जाहिर कर रही है। वहीं घर में लवस्टोरीज के एंगल भी खूब देखे जा रहे हैं। एक तरफ अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का एंगल दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर नेहल (Nehal Chudasma) और बसीर (Baseer Ali) के लवएंगल की भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल बार बार ये आ रहा है कि क्या वाकई में इनका ये लव एंगल सही है या फिर दोनों गेम में बने रहने के लिए ये फेक लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं।

