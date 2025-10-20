Language
    Bigg Boss 19: बसीर अली के साथ फेक लव-एंगल बना रहीं हैं नेहल, प्रणीत मोरे ने फोड़ दिया भांडा

    Updated: Mon, 20 Oct 2025 03:34 PM (IST)

    Bigg Boss 19 के घर में एक तरफ अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का एंगल दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर नेहल (Nehal Chudasma) और बसीर (Baseer Ali) के लवएंगल की भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल बार बार ये आ रहा है कि क्या वाकई में इनका ये लव एंगल सही है या फिर दोनों गेम में बने रहने के लिए ये फेक लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं।

    Hero Image

    नेहल-बसीर बना रहे घर में फेक लव-एंगल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) इन दिनों जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। एक तरफ घर में तान्या मित्तल चर्चा में हैं। तो वहीं दूसरी ओर अमाल मलिक के व्यवहार पर जनता खूब गुस्सा जाहिर कर रही है। वहीं घर में लवस्टोरीज के एंगल भी खूब देखे जा रहे हैं। एक तरफ अशनूर कौर (Ashnoor Kaur) और अभिषेक बजाज (Abhishek Bajaj) का एंगल दिख रहा है तो वहीं दूसरी ओर नेहल (Nehal Chudasma) और बसीर (Baseer Ali) के लवएंगल की भी खूब चर्चा हो रही है। लेकिन सवाल बार बार ये आ रहा है कि क्या वाकई में इनका ये लव एंगल सही है या फिर दोनों गेम में बने रहने के लिए ये फेक लव एंगल क्रिएट कर रहे हैं।

    Baseer Nehal

    दरअसल घर में दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है। फिल्म थामा की स्टारकास्ट शो में अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचीं। इसी एपिसोड में प्रणीत मोरे ने अभिषेक और अशनूर के साथ मिलकर दोनों के इस लवएंगल और गेम पर खुलकर बात की है। दरअसल प्रणित मोरे (Pranit More) ने नेहल को लेकर कहा है कि, 'अब नेहल के पास लड़ने के लिए कोई वजह नहीं बची है, इसलिए वो बसीर अली के साथ अपने फेक लव एंगल को बनाने की कोशिश कर रही हैं।' प्रणीत यही नहीं रुके उन्होंने आगे कहा कि, 'अब उसके पास करने के लिए आखिरी चीज बसीर के साथ लव एंगल खेलना ही बचा है क्योंकि उसके पास लड़ाई के लिए कोई और कारण नहीं है। कम से कम फरहाना कई वजहों से तो लड़ती है, लेकिन नेहल के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए वो लव एंगल वाली चीज जरूर करेगी।'

    इस बातचीत के बीच अभिषेक बजाज भी कहते हैं कि हां नेहल फुटेज लेने की कोशिश कर रही हैं। अभिषेक ने कहा कि जब उनके भाई का वीडियो चलाया गया तो नेहल ने फराहाना का हाथ अपने कंधे से हटा दिया ताकि उन्हें सिंगल शॉट मिले। इसी बात पर अश्नूर ने भी हामी भरी है। आपको बता दें कि बिग बॉस में हाल ही में वीकेंड पर दिवाली स्पेशल हुआ है। इस दौरान घर में थामा की स्टारकास्ट आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी घर में आए थे।

