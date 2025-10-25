Bigg Boss 19: नेहल के साथ डबल एविक्शन में कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, फेयर गेम भी नहीं आया काम?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Double Elimination: इस बार बिग बॉस के घर में एविक्शन हर हफ्ते नहीं हो रहे हैं। कभी मेकर्स का मन बदल जा रहा है तो कभी दीवाली वीक के चलते एलिमिनेशन कैंसिल हो रहा है। अब आखिरकार इस हफ्ते एविक्शन पक्का है और वो भी एक नहीं दो-दो कंटेस्टेंट का।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर से एक नहीं, बल्कि दो कंटेस्टेंट्स का एविक्शन होगा। पिछले हफ्ते कुल चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे जिसमें गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), प्रणित मोरे (Pranit More), नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और बसीर अली (Baseer Ali) का नाम शामिल है।

डबल एविक्शन में इन दो का कटेगा पत्ता? दो दिन वीकेंड का वार होगा और इसी वक्त सलमान खान रिवील करेंगे कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा। शनिवार और रविवार का वार में कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगेगी। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स शो से बाहर जाएंगे, वो कोई और नहीं बल्कि नेहल और बसीर होंगे।