Bigg Boss 19: नेहल के साथ डबल एविक्शन में कटा इस कंटेस्टेंट का पत्ता, फेयर गेम भी नहीं आया काम?
Bigg Boss 19 Double Eviction: बिग बॉस 19 में इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होने की खबर है। नॉमिनेटेड चार कंटेस्टेंट्स गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली में से दो मजबूत कंटेस्टेंट्स इस वीकेंड का वार में बाहर हो जाएंगे। जानिए उनके बारे में।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Bigg Boss 19 Double Elimination: इस बार बिग बॉस के घर में एविक्शन हर हफ्ते नहीं हो रहे हैं। कभी मेकर्स का मन बदल जा रहा है तो कभी दीवाली वीक के चलते एलिमिनेशन कैंसिल हो रहा है। अब आखिरकार इस हफ्ते एविक्शन पक्का है और वो भी एक नहीं दो-दो कंटेस्टेंट का।
जी हां, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस हफ्ते बिग बॉस 19 के घर से एक नहीं, बल्कि दो कंटेस्टेंट्स का एविक्शन होगा। पिछले हफ्ते कुल चार कंटेस्टेंट्स नॉमिनेट हुए थे जिसमें गौरव खन्ना (Gaurav Khanna), प्रणित मोरे (Pranit More), नेहल चुडासमा (Nehal Chudasama) और बसीर अली (Baseer Ali) का नाम शामिल है।
डबल एविक्शन में इन दो का कटेगा पत्ता?
दो दिन वीकेंड का वार होगा और इसी वक्त सलमान खान रिवील करेंगे कि इस हफ्ते डबल एलिमिनेशन होगा। शनिवार और रविवार का वार में कई कंटेस्टेंट्स की क्लास भी लगेगी। सोशल मीडिया पर ऐसी चर्चा हो रही है कि इस हफ्ते जो कंटेस्टेंट्स शो से बाहर जाएंगे, वो कोई और नहीं बल्कि नेहल और बसीर होंगे।
बिग बॉस से जुड़े अपडेट्स देने वाले पेजेस के मुताबिक, इस हफ्ते सबसे कम वोट्स नेहल को मिला है। ऐसे में उनका जाना तो पक्का है। हालांकि, अगर डबल एविक्शन होता है तो बसीर अली आउट होंगे। दूसरी ओर सियासत डॉट कॉम की रिपोर्ट की मानें तो बसीर की टीम का कहना है कि वह एलिमिनेट नहीं हुए हैं। यह फेक न्यूज है। बसीर सेफ हैं और अभी भी शो का हिस्सा हैं।
वीकेंड का वार में नीलम की लगेगी क्लास
वीकेंड का वार का प्रोमो सामने आ गया है और इस हफ्ते नीलम गिरी की क्लास लगेगी जिनके लिए पूरे घरवाले तान्या मित्तल के खिलाफ हो गए थे। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि तान्या फरहाना भट्ट से बात कर रही थीं। अब वह उनकी दोस्ती पर सवाल उठाएंगे और मृदुल तिवारी को भी खरी-खोटी सुनने को मिलेगी।
