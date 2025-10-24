Bigg Boss 19: Baseer Ali की नेहल से नजदीकियों पर उनकी मां ने किया रिएक्ट, फैंस बोले- 'टिपिकल सासू मां...'
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में और दर्शकों के बीच बसीर अली (Baseer Ali) और नेहल चुडासमा की नजदीकियां इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कई प्रतियोगियों ने दावा किया है कि दोनों दिखावा कर रहे हैं। अब बसीर की मां ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें नहीं लगता कि उनके बीच कोई सच्चा प्यार है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हर साल, बिग बॉस के घर के अंदर कुछ लव स्टोरीज ग्रो करती हैं। पिछले कुछ सालों में इस शो ने करणवीर मेहरा (Karanveer Mehra) और चुम दारंग (Chum Darang), तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा, और सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज़ गिल जैसी कई लोकप्रिय जोड़ियां दी हैं। इस साल भी नेहल चुडासमा और बसीर अली के बीच रोमांस पनपता दिख रहा है, लेकिन प्रशंसकों का मानना है कि यह सब खेल के लिए है।
सिर्फ अच्छे दोस्त हैं - अफशां खान
अब, विरल भयानी को दिए एक इंटरव्यू में बसीर अली की मां अफशां खान ने अपने बेटे की नेहल के साथ बढ़ती नजदीकियों पर रिएक्ट किया है। रेडिट पर उनकी प्रतिक्रिया को 'एक टिपिकल सासू मां'का रिएक्शन बताया गया। बसीर और नेहल के बीच पनप रहे रोमांस के बारे में जब उनसे पूछा गया, तो उन्होंने किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग को नकार दिया और कहा कि नेहल उनके बेटे की सिर्फ एक दोस्त है।
बसीर की मां ने कहा कि बसीर नेहल से सिर्फ एक या दो बार ही मिले हैं, क्योंकि वे दोनों जिम में दोस्त हैं।
मां ने बताया खेल का हिस्सा
यह समझाते हुए कि उन्हें क्यों नहीं लगता कि उनके बीच कोई सच्चा प्यार है उन्होंने कहा,"फरहाना उससे दोस्ती कर बैठी और ये सब हल्की-फुल्की बातें थीं। नेहल को ये पसंद नहीं आया और उसने सोचा कि मैं उसकी जगह लेना चाहती हूं।' फिर नेहल ने फरहाना को बिठाया और उसे उससे दूर रहने को कहा, और कहा, 'वो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा।' अब आप ही बताइए, ऐसी लड़की का बसीर के साथ कैसा रिश्ता हो सकता है? वो जो दोस्ती निभा रही है, वो भी उसके खेल का हिस्सा है।"
फैंस ने किए मजेदार कमेंट्स
अफशां खान के बयान पर इंटरनेट पर यूजर्स भी रिएक्ट कर रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा,"बसीर की मां तो सासू मां बनने से पहले ही एक टिपिकल सासू मां की तरह व्यवहार कर रही है।" एक अन्य ने बताया कि उन्होंने अपने बेटे के व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं की जिसने फरहाना को बुरा-भला कहा, उस पर हमला किया, उसे खाने नहीं दिया और बजाज व अवेज़ पर भी भड़क गया। राजा बेटा बसीर।"
