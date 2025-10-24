Bigg Boss 19 से कटेगा Amaal Mallik का पत्ता? पिता ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर किया इशारा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमाल मलिक बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। बीते दिनों अपने साथियों से झगड़ा करने और फरहाना के साथ गंदे तरीके से बात करने की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। अब खबर आ रही है कि कंपोजर बहुत जल्द शो से बाहर होने वाले हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पिता ने दिया हिंट मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खराब सेहत की वजह से अमाल मलिक ने बिग बॉस का घर छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं उनके पिता डब्बू मलिक ने भी ट्वीट करके ऐसा ही कुछ हिंट दिया है कि अमाल शो छोड़ देंगे।