    Bigg Boss 19 से कटेगा Amaal Mallik का पत्ता? पिता ने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर किया इशारा

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    टीवी का विवादित शो बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) अपने दो कंटेस्टेंट की वजह से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। तान्या मित्तल और अमाल मलिक इन दिनों शो पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। हालांकि पिछले दिनों आई एक खबर ने फैंस को निराश कर दिया। खबर है कि अमाल बिग बॉस के घर को अलविदा कहने वाले हैं।

    बिग बॉस 19 से बाहर होंगे अमाल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमाल मलिक बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट में से एक हैं। बीते दिनों अपने साथियों से झगड़ा करने और फरहाना के साथ गंदे तरीके से बात करने की वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे। अब खबर आ रही है कि कंपोजर बहुत जल्द शो से बाहर होने वाले हैं।

    पिता ने दिया हिंट

    मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो खराब सेहत की वजह से अमाल मलिक ने बिग बॉस का घर छोड़ने का फैसला लिया है। वहीं उनके पिता डब्बू मलिक ने भी ट्वीट करके ऐसा ही कुछ हिंट दिया है कि अमाल शो छोड़ देंगे।

    Amaal (3)

    डब्बू मलिक ने क्या किया ट्वीट

    भले ही उनके पिता ने सीधे तौर पर बिग बॉस का नाम न लिया हो लेकिन उनका ट्वीट इस ओर इशारा कर रहा है। शुक्रवार को अमाल के पिता डब्बू मलिक ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा, "बहुत हो गया .. अब बास ... मिलते हैं 28 अक्टूबर को.... संगीत ही हमारी असली डेस्टिनी है। हालांकि उन्होंने अमाल या बिग बॉस 19 का नाम नहीं लिया, लेकिन फैंस का मानना है कि उन्होंने ये ट्वीट अमाल के बिग बॉस 19 से बाहर होने की चल रही अफवाहों पर की है। यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।

    हर समय सुर्खियों में रहते हैं अमाल

    बिग बॉस इस समय बहुत ही धमाकेदार चल रहा है। अमाल को इस सीज़न का विजेता माना जा रहा है क्योंकि वह गेम को बहुत अच्छे से खेल रहे हैं। शहबाज बदेशा के साथ अपनी दोस्ती से लेकर फरहाना भट्ट के साथ लड़ाई, अमाल मलिक कई कारणों से दर्शकों का ध्यान खींचने में सफल हुए।

    अमाल को सपोर्ट कर रहे सलमान

    बीते एक वीकेंड का वॉर एपिसोड में अमाल के पिता भी घर में आए थे और उन्हें डांट लगाते हुए कहा था कि बातचीत में वो अपने लेवल से नीचे ना जाएं। दोनों एक-दूसरे से बात करते हुए इमोशनल भी हो गए। वहीं कुछ फैंस ने ये इल्जाम भी लगाया कि सलमान जानबूझकर अमाल को हर मामले में स्पोर्ट कर रहे हैं।

    इस हफ्ते गौरव खन्ना, प्रणित मोरे, नेहल चुडासमा और बसीर अली नॉमिनेट हुए हैं। अब देखना होगा कि इस वीकेंड का वॉर में कौन सा खिलाड़ी घर से बेघर होता है।

