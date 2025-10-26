Bigg Boss 19: Sidharth Shukla के फैंस ने लगाई शहबाज बदेशा को लताड़, बोले - 'जोकर खुद कह...'
बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) में हाल ही में प्रतियोगी के तौर पर शहबाज़ बदेशा नजर आ रहे हैं, जो शहनाज़ गिल के भाई हैं। लेकिन शो में अभी शहबाज को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। दीवाली वाले हफ़्ते के वीकेंड का वार एपिसोड में, शहबाज ने दिवंगत सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लेकर वोट पोने की कोशिश की।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। बिग बॉस 13 फेम शहनाज गिल के भाई शहबाज बदेशा इस समय बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के घर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने तीसरे हफ्ते में वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर शो में एंट्री की थी और तब से वह ऐसा खेल खेल रहे हैं जिससे उन्हें नॉमिनेशन से दूर रखा गया है।
अब, शहबाज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिग बॉस 13 के विजेता और दिवंगत अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस का समर्थन मिलने का दावा करते नजर आ रहे हैं।
वायरल क्लिप में क्या है?
वायरल क्लिप में शहबाज यह दावा कर रहे हैं कि वह एलिमिनेट नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास सिद्धार्थ के फैंस हैं। अब इस कमेंट के बाद से सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस उन पर हावी हो गए और सवाल कर रहे हैं कि वह किस भ्रमपूर्ण दुनिया में रह रहे हैं। वीकेंड का वार के दौरान, सलमान खान से बात करते हुए, गौरव खन्ना ने कहा कि शहबाज एक अच्छा खेल खेल रहे हैं क्योंकि वह अपनी एंट्री के बाद से एक बार भी नामांकित नहीं हुए हैं।
'मैं नॉमिनेशन में जाना' - बदेशा
बाद में जब सलमान चले जाते हैं तो शहबाज गुस्से में अमाल से बात करते हुए कहते दिखे,"मैं भी एक बार नॉमिनेशन में आकर देखना चाहता हूं, क्या होता है मेरे साथ। हैं, बैठे हैं फिर सिद्धार्थ शुक्ला के फैन्स भी मेरे साथ। जो विनर है ना इस शो का, उसकी फैन फॉलोइंग होगी मेरे साथ।"
फैंस ने की जमकर आलोचना
इसके बाद से कई लोग बदेशा की आलोचना करने लगे कि वो सिद्धार्थ के नाम से फुटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक ने लिखा, “अति आत्मविश्वासी शहबाज कृपया इसे रोकें… ऐसा कभी नहीं होगा… पक्षपात है…” एक अन्य ने लिखा, "जब जोकर कहता है कि मैं लेजेंड हूं।" एक तीसरे यूजर ने लिखा, “इसको तो सबसे पहले डालो नॉमिनेशन में, इसकी वजह से मुझे सना भी बुरी लगने लगी है।” एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "सिद्धार्थ शुक्ला होता तो इसको खुद जाके वहां से निकाल देता।" एक अन्य टिप्पणी में लिखा था, “एक बार में ही निकल जाएगा, गलतफहमी है।”
